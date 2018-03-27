2018-03-27T14:01:13+03:00
Общество

На родине Василия Пескова

В Воронежском природном заповеднике имени Василия Пескова прошли пятые Песковские чтения
Людмила СЕМИНА
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На чтениях было много школьников, и это позиция музея: работать с детьми, передавать им знания и понимание песковского служения природе.На чтениях было много школьников, и это позиция музея: работать с детьми, передавать им знания и понимание песковского служения природе.Фото: Людмила СЕМИНА
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Это стало уже традицией: собирать почитателей и исследователей жизни и творчества легендарного обозревателя "Комсомольской правды", родоначальника экологической журналистики и автора знаменитых рубрик "Окно в природу", "Отечество", "Таежный тупик" в его мемориальном музее. На этот раз бессменный организатор чтений, директор музея Наталья Хлызова выбрала темой знакомство с той средой, которая формировала личность Василия Михайловича в годы школьной учебы и в период его профессионального становления в воронежской газете "Молодой коммунар". Ей удалось найти фотографию первого класса с портретом Пескова-мальчика, фото первой его учительницы - Печенкиной (Брудалиной) Ефросиньи Митрофановны. Журналисты "Молодого коммунара", к сожалению, ликвидированного за три года до своего столетия, нашли в личных архивах неизвестные снимки молодого фоторепортера Василия Пескова и рассказали о коллегах и главредах своего издания.

В Воронежском природном заповеднике имени Василия Пескова прошли пятые Песковские чтения. Фото: Людмила СЕМИНА

В Воронежском природном заповеднике имени Василия Пескова прошли пятые Песковские чтения.Фото: Людмила СЕМИНА

На чтениях было много школьников, и это позиция музея: работать с детьми, передавать им знания и понимание песковского служения природе. Выступали и сами дети: Оля Дроздова с малой родины Василия Михайловича, из села Орлово, пишет сказки, и ей дали возможность прочитать одну из них, специально написанную к чтениям. Вторая ученица этой школы Вика Лесных рассказала о совместных рыбалках Пескова с ее дедом и показала книгу с автографом Василия Михайловича. Интересно выступила вдова поэта Алексея Прасолова, ровесника Пескова, с которым они вместе начинали работать в "Молодом коммунаре" и поддерживали потом отношения всю жизнь: она привела цитату из письма мужа, где он пишет о Пескове, сравнивая его в буйволом, проламывающем дорогу к цели, только цель должна быть большой. Прозвучали воспоминания зам.председателя Воронежского Союза писателей Виталия Жихарева о Борисе Стукалине, главреде "Молодого коммунара", открывшего в 1953 году юного Пескова, затем ставшего председателем Госкомиздата и помогавшего Василию Михайловичу в реализации его проектов. Жихарев обратился к директору заповедника Сергею Кокореву с предложением учредить литературную премию имени Василия Пескова за лучшее произведение о природе. Декан факультета журналистики Воронежского университета Владимир Тулупов рассказал о факультетской олимпиаде имени Пескова, которая идет уже 25 лет.

На этот раз отдел экологического просвещения заповедника и музей Василия Михайловича постарались сделать чтения максимально наглядными: была организована выставка оригиналов архивных документов, многие из которых демонстрировались впервые, проведены видеопрезентации, сняты и показаны и видеофильмы на большом экране. Второй день чтений был полностью посвящен просмотру документальных фильмов о Пескове или с его участием. Надо сказать, что фильмотека собрана уже большая, в том числе на основе телепередачи "В мире животных", которую Песков вел почти двадцать лет. И жаль, что этих фильмов невозможно увидеть по телевидению сегодня.

На итоговом совещании с руководством заповедника был рассмотрен вопрос об издании ежегодного сборника по материалам Песковских чтений и о проведении в заповеднике в августе, в день памяти Василия Михайловича, фестиваля "Шаги по росе" с организацией экологической фотовыставки, смотра документального кино о природе, конкурсом декламаторов текстов "Окна в природу", экскурсией по малой родине великого журналиста, посещением "Поляны радости" и возложением цветов к памятному камню с изречением Пескова. Был обсужден также вопрос о возведении памятника Василию Пескову на территории центральной усадьбы, согласованы дальнейшие действия заповедника и редакции "Комсомольской правды" в этом проекте.

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