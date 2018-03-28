Российские ученые научили искусственный интеллект определять вероятность смерти человека

СЕГОДНЯ 17:29 2018-03-28T17:46:24+03:00

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Ученые из Московского физико-технического института совместно с разработчиками из биологического стартапа Gero представили технологию, которая может с большой долей вероятности спрогнозировать вероятность преждевременной смерти человека. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Исследователи рассказали, что основа их разработки - искусственный интеллект, который считывает медицинские данные с фитнес-трекера, а затем анализирует их. После этого система вычисляет биологический возраст человека и выдает вердикт о его преждевременной смерти.

“Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы - достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером”, - заявил Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В ходе исследования ученые обработали медицинские данные более 10 тысяч человек, собранные в 2003-2006 годах в ходе национального исследования NHANES в США. В картотеке содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто они переходили от движения к состоянию покоя, сколько километров прошли, какова была интенсивность физической активности. После этого с помощью технологии глубинного обучения нейронную сеть научили выявлять неблагоприятные тенденции в здоровье людей: например, выявлять испытуемых из группы повышенного риска и определять их биологический возраст точнее, чем при традиционных методах.

Ученые надеются, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут выявлять людей из группы риска и эффективнее с ними работать. В компании также разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, он называется Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.