Страховщиков подключат к контролю за торговыми центрами
Всероссийский союз страховщиков отправил в Госдуму письмо с предложением — давайте заставим все торгово-развлекательные центры страховать свою ответственность. Это даст дополнительный контроль за безопасностью.
Сейчас в законе о пожарном контроле есть лазейка. Нет четкого разделения между физическими объектами надзора (здание или помещение) и хозяйственными (юрлицо). Что это означает? Большой торговый центр можно разбить на массу маленьких малых бизнесов. Каждый по отдельности будет прятаться за «надзорными каникулами», запрещающими частые проверки.
Еще в законе нет понятия «управляющей компании», которая объединяет ТРЦ в единое целое.
Поэтому у инспекторов МЧС возникают сложности с проверками. Ведь они все должны делать строго по закону.
Страховщики так себя не ограничивают. Если компания выдала полис о страховании ответственности, она сама будет следить, чтобы собственники ТРЦ выполняли все требования безопасности.
Обычный рыночный закон. Страховщику не выгодно, чтобы пострадали люди и пришлось выплачивать компенсацию. Поэтому страховщик сделает максимум, чтобы никто не погиб.
Минфин предложение поддержал — ТРЦ могут приравнять к опасным объектам (как уже сделали с АЗС).
По мнению экспертов, страховка не окажет давления на бизнес. Большинство торговых центров в стране и так застрахованы. У «Зимней вишни» полиса не было.
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Правила поведения при пожарах в торговых центрах от МЧС: как действовать, чтобы спастись
Специалисты опубликовали правила поведения при пожарах в торговых центрах. В них объясняется, как нужно двигаться в задымленных помещениях и при каких условиях не стоит открывать окна (подробности)
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