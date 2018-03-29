Страховщиков подключат к контролю за торговыми центрами

СЕГОДНЯ 14:24 2018-03-29T14:36:44+03:00

По мнению экспертов, страховка не окажет давления на бизнес. Большинство торговых центров в стране и так застрахованы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти ждут, что бизнес наведет порядок там, где не справляются чиновники

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Всероссийский союз страховщиков отправил в Госдуму письмо с предложением — давайте заставим все торгово-развлекательные центры страховать свою ответственность. Это даст дополнительный контроль за безопасностью.

Сейчас в законе о пожарном контроле есть лазейка. Нет четкого разделения между физическими объектами надзора (здание или помещение) и хозяйственными (юрлицо). Что это означает? Большой торговый центр можно разбить на массу маленьких малых бизнесов. Каждый по отдельности будет прятаться за «надзорными каникулами», запрещающими частые проверки.

Еще в законе нет понятия «управляющей компании», которая объединяет ТРЦ в единое целое.

Поэтому у инспекторов МЧС возникают сложности с проверками. Ведь они все должны делать строго по закону.

Страховщики так себя не ограничивают. Если компания выдала полис о страховании ответственности, она сама будет следить, чтобы собственники ТРЦ выполняли все требования безопасности.

Обычный рыночный закон. Страховщику не выгодно, чтобы пострадали люди и пришлось выплачивать компенсацию. Поэтому страховщик сделает максимум, чтобы никто не погиб.

Минфин предложение поддержал — ТРЦ могут приравнять к опасным объектам (как уже сделали с АЗС).

По мнению экспертов, страховка не окажет давления на бизнес. Большинство торговых центров в стране и так застрахованы. У «Зимней вишни» полиса не было.

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