Правила поведения при пожарах в торговых центрах от МЧС: как действовать, чтобы спастись

СЕГОДНЯ 16:17 2018-03-28T16:41:13+03:00

Специалисты опубликовали правила поведения при пожарах в торговых центрах. В них объясняется, как нужно двигаться в задымленных помещениях и при каких условиях не стоит открывать окна

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В Интернете появилась памятка с советами, как вести себя во время пожара в местах большого скопления людей - торговых центрах, кинотеатрах, школах, вузах. Список из 11 правил был опубликован на сайтах сразу нескольких региональных управлений МЧС, в том числе МЧС Новосибирской области, которая граничит с Кемеровской.

Итак, вот правила поведения при пожарах в торговых центрах:

1. Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, если вы слышите крики «Пожар! Горим!»; звуки сигнала автоматической системы оповещения; чувствуете запах дыма, увидели пламя; видите эвакуирующихся людей. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение ближайшим известным и проверенным вам выходом.

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 (или на общий номер экстренных служб 112, - Авт.) и сообщите адрес объекта и имеющиеся сведения о месте пожара. Говорите по телефону четко и спокойно.

3. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь задерживать дыхание, закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой.

4. Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, поддерживайте под руки.

5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода.

6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.

7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах, прятаться в замкнутых удаленных помещениях.

8. Если из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей.

9. Если вы находитесь в многоэтажном здании, помните, что запрещено пользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице. Окна – самый крайний путь к спасению. Использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше 3 этажа. Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно. Если вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара.

10. Не открывайте окно, если в помещении без этого можно дышать. Открытое окно усиливает тягу и помещение, в котором вы находитесь, быстро затянет дымом.

11. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим.

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