2018-03-28T10:23:27+03:00
В мире

Захарова: Презентация посольства Великобритании по делу Скрипаля — крупнейшая манипуляция и провал Терезы Мэй

Презентация посольства Великобритании по делу Скрипаля уместилась в шесть слайдов
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Михаил Терещенко/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «провалом Терезы Мэй» те заверения о вине Москвы в «деле Сергея Скрипаля», которыми британский премьер-министр снабдила своих западных союзников для обоснования совместной депортации свыше сотни российских дипломатов. Напомним, английский шпион со славянской фамилией был отравлен 4 марта в городе Солсбери, в чём Соединённое Королевство (СК) незамедлительно обвинило Кремль. А сейчас в прессе всплыла презентация посольства Великобритании по делу Скрипаля о «российском следе». Докладом это сложно назвать.

«Газета «Коммерсант» раздобыла те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей». Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об «ответственности государства за химическую атаку», — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Что ж, если это действительно та самая презентация, ничего, кроме смеха, она не вызывают. Первый слайд — название документа с гербом Великобритании. Ну о’кей. Второй слайд — хронологический список заявлений премьер-министра Терезы Мэй и других органов власти после инцидента 4 марта. Третий слайд — картинка людей с противогазами (видимо, взятая из фотобанка), грозная надпись: «Мы не сомневаемся в том, что за это ответственна Россия». Доказательства — заявления экспертов из химической лаборатории Минобороны СК в Солсбери (вот совпадение, близ того же города, где жил Скрипаль, кто-то как раз работает с боевыми ядами). Само «заявление экспертов» уместилось в одну строчку.

Далее, четвёртый слайд — данные о количестве пострадавших в химатаке (51 человек) и отвлечённая справка о влиянии нервно-паралитических веществ на организм. Пятый слайд — перечисление фактов «российской агрессии». Например, «кампания по дезинформации в связи делом девочки Лизы Ф. в Берлине-2016». (В том ключе, что, дескать, российские СМИ всё врали, и никакого изнасилования Лизы не было. Правда, в 2017 году немецкий суд признал фигуранта дела, Исмета С., виновным «в растлении несовершеннолетней», но это так, мелочи.)

Наконец, шестой слайд — перечисление ответных мер против РФ. Вот такие «доказательства». Верить им или нет — решайте сами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Экс-министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя: Я бы не высылал российских дипломатов, основываясь на той информации, что есть
Крупный политик из Хельсинки критикует руководство страны за то, что оно безоговорочно поддержало антироссийский демарш Британии
"Моего сына убили агенты ЦРУ, а обвинили во всем Россию". Отец отравленного в Англии полонием Литвиненко назвал убийц своего сына
Заокеанские спецслужбы хотели использовать смерть бывшего офицера ФСБ, чтобы устроить переворот в нашей стране, сказал Вальтер Литвиненко в интервью "КП"
Новости 24
ЦБ намерен разделить расходы на санацию с владельцами банков
Пушков назвал "Северный поток - 2" новой целью атаки на Россию
Больше 2 трл рублей невозвратных долгов списали россиянам
Паблик MDK извинился за фейковые посты о числе погибших в Кемерове
Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций
В Белоруссии приспустят флаги из-за трагедии в Кемерове
Обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
Госдеп назвал Россию "чудовищем из морских глубин"
Мэй придется доказывать свои обвинения перед почти 160 странами
Премьера Израиля выписали из больницы
"Нафтогаз" назвал решение ФРГ по "Северному потоку -2" ожидаемым
Япония ждет объяснений от Китая из-за визита в страну Ким Чен Ына
«Калашников» купит 60% акций разработчика кораблей «Буран»
Погода в Москве на 28 марта 2018 года: в столице ожидается минусовая температура
Подведены итоги голосования за закрытие консульства США в России
В Конгресс США от Южной Каролины баллотируется клоун