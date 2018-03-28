Захарова: Презентация посольства Великобритании по делу Скрипаля — крупнейшая манипуляция и провал Терезы Мэй

СЕГОДНЯ 09:53 2018-03-28T10:23:27+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «провалом Терезы Мэй» те заверения о вине Москвы в «деле Сергея Скрипаля», которыми британский премьер-министр снабдила своих западных союзников для обоснования совместной депортации свыше сотни российских дипломатов. Напомним, английский шпион со славянской фамилией был отравлен 4 марта в городе Солсбери, в чём Соединённое Королевство (СК) незамедлительно обвинило Кремль. А сейчас в прессе всплыла презентация посольства Великобритании по делу Скрипаля о «российском следе». Докладом это сложно назвать.

«Газета «Коммерсант» раздобыла те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей». Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об «ответственности государства за химическую атаку», — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Что ж, если это действительно та самая презентация, ничего, кроме смеха, она не вызывают. Первый слайд — название документа с гербом Великобритании. Ну о’кей. Второй слайд — хронологический список заявлений премьер-министра Терезы Мэй и других органов власти после инцидента 4 марта. Третий слайд — картинка людей с противогазами (видимо, взятая из фотобанка), грозная надпись: «Мы не сомневаемся в том, что за это ответственна Россия». Доказательства — заявления экспертов из химической лаборатории Минобороны СК в Солсбери (вот совпадение, близ того же города, где жил Скрипаль, кто-то как раз работает с боевыми ядами). Само «заявление экспертов» уместилось в одну строчку.

Далее, четвёртый слайд — данные о количестве пострадавших в химатаке (51 человек) и отвлечённая справка о влиянии нервно-паралитических веществ на организм. Пятый слайд — перечисление фактов «российской агрессии». Например, «кампания по дезинформации в связи делом девочки Лизы Ф. в Берлине-2016». (В том ключе, что, дескать, российские СМИ всё врали, и никакого изнасилования Лизы не было. Правда, в 2017 году немецкий суд признал фигуранта дела, Исмета С., виновным «в растлении несовершеннолетней», но это так, мелочи.)

Наконец, шестой слайд — перечисление ответных мер против РФ. Вот такие «доказательства». Верить им или нет — решайте сами.

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Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)