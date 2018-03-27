Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

27 Март 22:41 2018-03-27T23:38:58+03:00

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Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика.

А теперь собственно, к содержанию. На второй странице просто расписана хронология скандала. Третий лист – описание использованного «химического оружия» причем даже без формулы. Четвертая страница – статистика, сколько человек пострадало от отравы и сколько полицейских участвует в расследовании. Пятый лист красиво называется «длинная история российского негативного влияния» и в нем перечислено все, начиная от убийства Александра Литвиненко и заканчивая вмешательством в выборы в США, хакерскими атаками и малайзийским «Боингом». Финальный «аккорд» - меры, которыми Великобритания ответит России.

На второй странице просто расписана хронология скандалаФото: REUTERS

Все. Больше НИЧЕГО. Такое ощущение, что презентацию делал ученик средней школы для урока по истории, причем интервалы между строками настолько большие, что кажется, будто этот «школяр» пытался натянуть текст на как можно большее число страниц, чтобы материал выглядел более солидно. Ведь 2-3 странички доклада о «покушении века» было бы явно недостаточно для того, чтобы убедить союзников по НАТО выслать наших дипломатов.

Но как тут не вспомнить бессмертные строки: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Видимо, такой «филькиной грамоты» европейцам хватило, чтобы поверить в российскую угрозу. При этом ни одного нового довода в докладе нет, зато четко прописано: «Мы без сомнения заявляем, что ответственной (за инцидент в Солсбери – прим. ред.) является Россия. Ни одна страна кроме России не обладает возможностью, намерением и мотивом. Нет другого правдоподобного объяснения.»

Tеперь осталось понять, станет ли несчастный Сергей Скрипаль в Солсбери новым Францом Фердинандом в СараевоФото: REUTERS

Вот так. Уже без всякого «весьма вероятно». Маски сброшены, теперь осталось понять, станет ли несчастный Сергей Скрипаль в Солсбери новым Францом Фердинандом в Сараево.

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

Презентация по делу Сергея Скрипаля. Фото: kommersant.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Фененко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ:

Да, в докладе новых доказательств нет, но чему мы удивляемся?! Антироссийская истерика на Западе будет нарастать, к этому все и готовилось.

Пора уже привыкнуть к мысли, что мы вернулись в мир враждебных друг другу государств. К тому миру, который был до Холодной войны, а конкретно – в межвоенный период 20-30 годов ХХ века. И надо учиться жить в этой реальности.

Может быть, сейчас вообще идет подготовка к вооруженному столкновению, ведь антисоветская истерика 1920-х годов привела к Гитлеру и Второй мировой войне. В долгосрочной перспективе исключать военный конфликт между Россией и США никак нельзя.

Я скажу даже больше. Однажды я был на международной конференции, и там один высокопоставленный американский военный заявил буквально следующее: «Наша беда в том, что мы хорошо знаем и слишком хорошо понимаем друг друга. Вы хотите, чтобы не было США, а мы хотим, чтобы не было России. Это и есть то маленькое препятствие в наших отношениях, которое все осложняет».

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