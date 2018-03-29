2018-03-29T13:35:13+03:00
Общество

Легко ли ребенку из семьи военных часто менять школу?

Поделитесь своим мнением, приняв участие в нашем опросе
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Для детей переход из одной школы в другую — всегда очень болезненный процессДля детей переход из одной школы в другую — всегда очень болезненный процессФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В последнее время в СМИ обсуждается обновление Федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты поднимают вопрос о единых требованиях к школьному образованию.

На практике этот проект должен навести порядок в бардаке отечественного образования, когда, к примеру, при смене школы ученик мог откатиться в программе на год назад. Ну или вперед. В разных учебниках и у разных учителей свой стандарт. Даже таблица умножения может быть по разным методикам в разных классах.

Чаще всего в нашей стране заложниками таких ситуаций становятся дети военных. За обычный школьный период им иногда приходится менять несколько городов. Сколько знаний они теряют при нынешнем образовательном стандарте – посчитать невозможно.

Если вы выросли в семье военных, член семьи военнослужащего или сами служите в армии и у вас есть дети, то мы приглашаем вас к участию в нашем опросе:

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