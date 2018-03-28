Медведицы научились пользоваться гражданскими правами, чтобы перехитрить охотников

СЕГОДНЯ 21:22 2018-03-28T21:37:11+03:00

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Есть ощущение, что бурые медведи не умеют читать и писать. Однако они прекрасно разбираются в законах, которые в отношении охоты на животных принимает главный хищник планеты - человек! К такому выводу пришла команда канадских и скандинавских биологов изучавшая, как правила охоты в Швеции влияют на поведение топтыгиных.

В частности, во многих странах закон разрешает убивать одиночных особей, но строго запрещает охотится на медведиц с детенышами. Ученые задались вопросом: если длительный уход за своим потомством дает самкам дополнительные преимущества, осознают ли косолапые свои «гражданские права»? Хватает ли им сообразительности грамотно распорядиться свалившимся на них «материнским капиталом»?

Ученые обратили внимание, что сегодня медведицы придерживаются двух разных тактик в «работе с молодежью». Одни предпочитают воспитывать медвежат по ускоренной программе и через 1,5 года дают им путевку во взрослую жизнь. Другие выбирают длинную тактику ухода за недорослями и медвежата получают возможность держаться за мамину юбку аж целых 2,5 года.

В принципе, в естественных условиях животные не склонны оставлять детенышей на «второй год». Поскольку в этом случае у медведицы снижается общий репродуктивный успех, ведь придерживаясь короткой тактики (1,5 года) она может за свою жизнь произвести на свет чуть ли не вдвое больше медвежат.

Как изменялось по годам число медведиц, которые предпочитали в целях безопасности ухаживать за медвежатами не 1,5 а 2,5 года

Тем не менее, биологи решили проанализировать данные наблюдений с 1987 по 2015 годы и получили поразительные данные. Число косолапых мамочек, которые «голосуют» за увеличения отпуска по уходу за медвежатами стремительно растет. Первый случай, когда медведица выхаживала свое потомство 2,5 года, зафиксирован в 1995 году. До этого подобных примеров шведские леса не знали. Затем в течении десяти лет число сторонников «новой педагогики» увеличивалось незначительно и составляло 7,5% от общего числа. Но видимо, затем широкие слои медведиц осознали, что наличие молодняка рядом обеспечивает практически «депутатскую неприкосновенность» и число самок перешедших на 2,5-летнее воспитание потомства возросло до 36,3%!

- Такое поведение выглядит вполне логичным, - объясняет один из соавторов исследования Джон Свенсон из Норвежского университета естественных наук. - Мы подсчитали, что одинокая самка в 4 раза чаще становится жертвой охотников, нежели медведица с детенышами. За время наблюдений известны только 9 случаев убийств кормящих медведиц, это происходило непреднамеренно, когда охотники нажимали на спусковой крючок раньше, чем успевали заметить ее потомство.

Медвежата стали служить «живым щитом», шансы на выживание у заботливых мамаш многократно возросли и это компенсировало ущерб от сокращения количества беременностей. Вот почему современные медведицы предпочитают продлить прелести материнства.

«Мы должны признать, что человек, наряду с естественным отбором, является мощным эволюционным фактором, если медведи вынуждены были изменить свое поведение, подстраиваясь под правила охоты,» - добавил Свенсон.

КСТАТИ

Слоны решили закрыть вопрос со слоновьей костью. Они отказываются от бивней!

Число гигантов без бивней стремительно растет во всем мире

Ученые уже сталкивались с примерами, когда животные, пытаясь защититься от истребления, стараются избавиться от отличительных особенностей, которые привлекают охотников. Так, в частности, хищническая охота за слоновой костью привела к тому, что в дикой природе значительно выросло число гигантов, у которых нет бивней! Например, на востоке Замбии доля взрослых слоних без бивней за 20 лет увеличилась с 10,5 до 38,2 %. А среди цейлонских слонов доля животных, которые избавились от смертоносных «украшений» достигает 93%! Такие цифры приводит ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства Александр Савельев.

Схожее решение «приняли» и снежные бараны в Канаде. Их рога ценятся у охотников в качестве трофея. В рамках ответных мер бараны принялись сокращать размеры рогов, а может быть и вообще отказаться от такого опасного богатства. В период с 1973 по 1996 год длина рога барана уменьшилась почти на 30%! При этом сократилась и масса тела животных. Ученые объясняют этот феномен термином «селективная охота». Когда отстрел выдающихся особей дает возможность для размножения неказистым самцам. Но мне теория осознанного отпора, который дает двуногим головорезам природа, нравится больше.