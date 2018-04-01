Некому березу заломати или Не ли лепо бяшут в школьных учебниках?

СЕГОДНЯ 13:50 2018-04-01T14:17:36+03:00

С детьми надо говорить на их языке, а если вы в этом отстали - это не значит, что ваши проблемы нужно решать за счет отвращения у детей к учебе Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Наш колумнист Андрей Дятлов попытался понять - зачем с нашими внуками, осваивающими гаджеты раньше азбуки, в школе говорят на языке динозавров

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Вот сидит напротив меня внук Александр, первый класс. Задание: выучить стих...

Вот этот, из учебника:

«Берёза моя, берёзонька,

Берёза моя белая,

Берёза кудрявая!

Стоишь ты, берёзонька,

Посередь долинушки;

На тебе, берёзонька,

Листья зелёные;

Под тобой, берёзонька,

Красны девушки поют;

Под тобой, берёзонька,

Красны девушки

Венки плетут...»

Супруга моя с ним мучается, потому что парню по барабану стишок.

Честно говоря, мне тоже, как и супруге.

Но мы упорно соблазняем внука черникой со сгущенкой и обещанием поговорить о ЧМ-2018 после освоения сего шедевра русской пейзанской лирики.

Ну скажите мне, почему этот парнишка, веселый, живой, прекрасно разбирающийся в автомобилях, любящий научные передачи, отлично (для своего возраста) играющий в шахматы, «плавающий» в интернете, как в бассейне (куда тоже ходит), футболист, любитель Третьяковки и театра, продвинутый в английском, веселый, умный, любопытный должен учить какую-то позапрошловековую хрень про «березоньку кудрявую» и «красных девушек, плетущих венки» и про прочие «долинушки»?

Не ли лепо бяшут в школьных учебниках?Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Я могу прямо тут объявить конкурс среди родителей: кто быстрее заучит это неродный шедевр.

Но лучше - пусть соревнуются составители всех этих современных пособий и учебников, особенно по литературе. Мне просто интересно, а они сами понимают, что поколение «березонек» и «красных девушек» уже не то, что для наших внуков, но даже и для нас, учившихся в школах в семидесятых (да, в прошлом веке!), а уж тем более для наших детей - родителей наших внуков, - уже было тягомотиной, а нынче и вовсе померло.

Нет, конечно, пусть студенты-филологи и все это штудируют, как историю русского языка. Флаг им в руки. Но зачем с нашими семи-восьмилетними внуками-то, осваивающими гаджеты раньше азбуки, в школе говорим на языке динозавров?!

Вы бы еще, педагоги-стратеги, им что-то из «не лепо ли бяшете» или переписки Грозного с Курбским («И хто же убо восхощет таковаго ефопского лица видети?» забили им в программу. Ну просто спросите у них, что такое «веночек» или «красна девица». И все станет ясно.

Я так и слышу: а духовность? А фольклор, на котором воспитывались поколения?

Ответ готов, он банален, но что делать: с детьми надо говорить на их языке, а если вы в этом отстали - это не значит, что ваши проблемы нужно решать за счет отвращения у детей к учебе. Они хотят умных и веселых квестов на уроках, игр, через которые научаться думать и понимать, а им: «Некому березу заломати...»

Это же просто. Вот мы, старшее поколение, которые уже дедушки и бабушки, с нашими родителями в СССР пели одни песни и смотрели одни фильмы. И всего лет за двадцать произошел такой разрыв, что не детей надо учить нас понимать, а нас учить понимать детей. Они говорят по другому, думают иначе, у них вообще другой мир.

Эх, песталоцци-ушинские...

Вы сами-то, по честноку, это это учили бы?

Боюсь, даже за чернику со сгущенкой не стали бы.

Вас бы стошнило.

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