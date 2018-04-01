Виталий Коротич: Руководителям ельцинского призыва не надо хвататься за уходящие поезда

СЕГОДНЯ 18:55 2018-04-01T19:00:45+03:00

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- Виталий Алексеевич, после страшного пожара в Кемерове и большого количества человеческих жертв, ушел в отставку один из последних губернаторов ельцинского призыва - Аман Тулеев. Чем вам запомнилась плеяда руководителей той эпохи?

- Если говорить об этих деятелях, то у нас был сохранен, при всем внешнем размежевании, принцип перетекания чиновников из одной системы в другую. Они до сих пор там плещутся.

Если взять те идеи, на основе которых они формировались - там были биографии, верность определенным задачам, конкретным людям, но там не было деловых качеств.

- Как понять «не было деловых качеств»?

- Вот был, скажем, Косыгин. (Предсовмина СССР во времена Брежнева. - А.Г.) Он провозгласил определенные экономические принципы, которые захлебнулись на том, что некому было их реализовать.

- А во времена Ельцина?

- Во времена Ельцина это был такой мучительный переход людей, которые отмежевывались от того, что они вроде бы делали до этого. И потом уже - начинали жить по-другому. И вот у массы народу, и у меня даже…

- Я как раз хотел к Коротичу перейти.

- ...у меня такие люди доверия не вызывают.

Что касается Коротича, если так логично к этому переходить, то у меня никогда не было исполнительного уровня Ельцина или кого-то еще, благодаря которому я мог бы очень сильно отпечататься в судьбах других людей.

- Но «Огонек»-то Коротича повлиял и на плеяду руководителей ельцинского призыва. Думаю, что вы здесь не отвертитесь.

- Да нет, он повлиял на самого Ельцина, потому что завотделом писем Юмашев писал ельцинские воспоминания. (Речь о книге Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему». - А.Г.)

Но если так говорить, эти поколения руководителей разных призывов, в общем-то, срастались и растекались, как таежные реки. В принципе - все мы меняем свои взгляды в течение жизни, это правильно, всякое бывает. Но если это сопровождалось предательством, заклеймением, отвержением кого-то из тех, с кем они вчера водку пили, - то это мне не нравится. Вот такие размежевания личные, они очень травматичны для судьбы, для мировоззрения, для мозгов любого человека.

- Скажите, а что-то хорошее было в плеяде руководителей ельцинского призыва? Ну, хоть какое-то светлое пятно...

- Знаете, ельцинская плеяда состояла из перековавшихся людей, некоторые из которых перековывались совершенно честно. Мне кажется, что Тулеев был одним из тех честных, хороших руководителей, но которые, со временем, исчерпали свой ресурс. Сегодня ресурс ельцинского поколения исчерпан, уже эти баки опустели.

Вот сейчас Тулеев - пожалуй, это такой кемеровский Брежнев, может быть, более активный, может быть, Брежнев, которого не довели, не дотерпели до маразма, как Брежнева реального. Все-таки таких людей надо с сожалением отпускать, ничего не поделаешь.

- То есть - он чуть-чуть припозднился с отставкой?

- Да, припозднился.

- Что бы вы посоветовали тем «ельцинистам», которые еще остались и цепляются за власть?

- Я бы им сказал: нужно иногда глядеть на часы. И - в паспорт: откройте, посмотрите, какой у вас там год рождения. Закройте паспорт – до свидания.

И не надо хвататься за уходящие поезда. В крайнем случае, тебя, может быть, попросят быть советником. Иди и советуй, если у тебя совета спрашивают. Но нет ничего страшнее стариков, навязывающих свое бормотание людям, которые приходят им на смену.

Виталий Коротич, писатель, бывший главный редактор журнала "Огонек" 00:00 00:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645378" frameborder="0"></iframe> Аман Тулеев ушел в отставку.В воскресенье, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев официально подал прошение об отставке. На своем посту он находился с 1997 года. Тулеев уходит в отставку после того, как в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. В своем специальном видеообращении глава Кемеровской области пояснил причины ухода

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