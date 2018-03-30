В горящей "Зимней вишне" пожарные отдавали свои кислородные маски людям

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-30T19:27:19+03:00

Я был в соседнем магазине, рядом с «Зимней вишней», как вдруг услышал вой сирен, - рассказывает Роман Давыдов Фото: Личный архив

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Кого-то вызвали на подмогу по тревоге. Но некоторые оказались по воле судьбы рядом. Да, им по долгу службы положено спасать, но в той страшной трагедии они не щадили свои жизни, рисковали, как никогда, и делали все, чтобы спасти людей из торгового центра «Зимняя вишня». Мы просто даем их бесхитростные рассказы, чтобы стало понятно - пожарные делали все возможное, думая о спаснии жизни людей и забывая о своей безопасности.

ПРОБИВАЛИ ДОРОГУ ТОПОРАМИ

Игорь Сорокин, начальник пожарно-спасательной части №1 Кемерова, работал как раз на центральном входе. В защитном костюме и маске он пробирался сквозь дым на верхние этажи.

- В торгом центре во время пожара отключилась электроэнергия. И между третьим и четвертым этажом я увидел застрявший стеклянный лифт. Внутри него - женщину. Она сидела на корточках, руками прикрывала лицо, - вспоминает Игорь Сорокин. - Я стукнул по стеклу, женщина очнулась. Спросил: воздух есть? Она не слышала. Я жестами показал, мол, есть чем дышать? Помотала головой.

Тогда я взял топор пожарного и начал разбивать стекло. Бил острым концом. Только раза с пятого удалось пробить. Тут подоспели мои ребята, и у них был лом. Мы выбили стекло, вытащили женщину. Она, конечно, уже надышалась дымом. Я тут же снял с себя маску и надел ей. А потом ее проводили вниз, и на улице передали врачам.

Ей повезло, что лифт из-за пожара не рухнул вниз, а продолжал стоять между этажами. Крупно повезло.

Игорь Сорокин, начальник пожарно-спасательной части №1 Кемерова, работал как раз на центральном входе

ОКАЗАЛСЯ РЯДОМ В ВЫХОДНОЙ

- Я был в соседнем магазине, рядом с «Зимней вишней», как вдруг услышал вой сирен, - рассказывает Роман Давыдов, пожарный пожарно-спасательной части №5 Кемерова. В тот день у него был выходной. - Выскочил посмотреть, что происходит. Увидел, что наша техника прибывает, и кинулся на помощь товарищам.

Они уже устанавливали лестницу. На крыше торгового центра находились люди. В машине я нашел резервный комплект спецодежды, и был готов помогать. В это время напарник уже поднимался наверх.

С помощью лифта - такое спецустройство, оно установлено на пожарной лестнице - я спускал людей вниз. Детей среди них не было. Все взрослые. Как выяснилось потом, это были посетители сауны с 4 этажа. Кто-то даже не успел переодеться, стояли в купальниках, сверху просто накинули полотенца, одежду. Был пожилой мужчина, инвалид, он почти не ходил. Я на руках его вынес из люльки и передал полиции и врачам. Всего мы спустили 13 человек.

ИСКАЛ ЖИВЫХ, ПОКА НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ

Во время пожара 35-летний Андрей Сергеев, заместитель начальника пожарно-спасательной части №5 Кемерова, находился на 4 этаже. Он тушил до последнего, пока понял, что теряет сознание, что сам отравился угарным газом. Его срочно госпитализировали. Сейчас Сергей уже пришел в себя и вспоминает, как это было.

Во время пожара 35-летний Андрей Сергеев, заместитель начальника пожарно-спасательной части №5 Кемерова, находился на 4 этажеФото: Личный архив

- В воскресенье у меня был выходной. Но как только меня вызвали, тут же помчался к «Зимней вишне», - рассказывает «КП» Андрей. - Столбы черного дыма уже было видно издалека, из окон вырывался огонь. Наши коллеги, пожарные из других частей, работали на центральном входе. Меня и еще других ребят отправили тушить справа, с торца. Надо было пробраться на 4 этаж, так как по оперативной информации, большое количество людей находилось именно там.

Но сделать это оказалось не просто. Горели второй и третий этаж. Жар стоял такой, что мы на лестнице чувствовали его даже через боевую одежду. Все было в огне. Дыма не было - при таком пожаре он рассеивается. Но была очень высокая температура! Такая, что можно было двигаться только ползком, стоять было невозможно: сразу сгоришь. И вот ползком, рывок за рывком, мы пытались пробраться вглубь - туда, где были залы кинотеатра и где могли находиться живые люди! Мы до последнего надеялись, что сможем найти выживших!

Ведь было такое: люди спасаются в жутких пожарах. Они затыкают мокрыми тряпками двери. Конечно, если эти двери не деревянные, а металлические. Плотно замуровываются и ждут пожарных. И выживают так. Но, увы, это был не тот случай.

Никаких криков я не слышал. Да и не мог. Стоял ужасный гул, постоянно раздавался треск, хлопки, что-то падало, взрывалось. В какой-то момент на меня обрушилась раскаленная плитка. Но я продолжал двигаться… пока не отключился.

Работаю пожарным 11 лет, всякого навидался за эти годы, но «Зимняя вишня» навсегда останется в моей памяти. Так тяжело впервые. Всем нашим ребятам очень тяжело, что не смогли спасти всех...

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