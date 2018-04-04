Элина Быстрицкая: «Шолохову высказала начистоту. Но глупо говорить похмельной голове о вреде пьянства»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T20:59:32+03:00

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В глазах большинства зрителей Быстрицкая — это Аксинья из «Тихого Дона» и Леля из «Добровольцев». Она и сама, как ее героини, красивая, сильная, гордая. С таким характером жить не просто. В Малом театре, в котором Элина Авраамовна служит 60 лет, ее побаиваются. Работать с ней непросто. Для нее нет непререкаемых авторитетов. Она может резко ответить и режиссеру, и коллегам. Даже однажды поставила на место писателя Михаила Шолохова. Накануне дня рождения мы задали несколько вопросом Элине Авраамовне.

АКСИНЬЮ ПОДКАРМЛИВАЛИ КАЗАКИ

- Какую роль вы отметили бы как главную, самую значимую, поворотную? Ну и самую любимую?

- Я ведь театральная актриса, но даже перебирая театральные работы, я не сразу отвечу, какая роль в моей жизни стала главной. Потому что это, как с детьми: какой образ создаешь в данный момент - тот и главный. За долгую жизнь в театре они приходили и уходили, а я лелеяла и пестовала каждую из них, в самом деле, как собственное дитя: это же я их создавала. А в кино, наверное, справедливо остановиться на Аксинье - так решил зритель, и это важно. Хотя Лельку тоже люблю.

- Сыграть Аксинью было вашей мечтой со студенческих лет. Эту роль вы репетировали в киевском театральном институте, когда учились на актрису. Но тогда она вам не давалась. Тем не менее вы решились позвонить режиссеру Сергею Герасимову, который искал актрису на роль Аксиньи. Но помог ему определиться в выборе Михаил Шолохов - он сразу увидел в вас главную героиню. Помните вашу встречу с великим писателем?

- Это правда, что я со студенческих лет очень хотела сыграть Аксинью. Не совсем правда, что она мне не давалась. Просто педагоги старались меня ориентировать на амплуа лирической героини, а меня всегда больше привлекали характерные образы, и я, конечно, благодарна судьбе, Сергею Апполинарьевичу Герасимову и самому Михаилу Шолохову за то, что получила возможность воплотить Аксинью и, как показало время, неплохо справилась с этой задачей.

Элина Быстрицкая и Петр Глебов в фильме "Тихий дон", 1958 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А встречу с Михаилом Шолоховым я, разумеется, помню, притом не одну, а каждую. Даже первая наша с ним встреча случилась уже после утверждения на роль, которое исходило, как все уже знают, именно от него. Помню, как просила его познакомить меня с реальной Аксиньей, а он посмеялся, сказал, что реального прототипа нет. Помню и последнюю встречу, когда разговор получился резкий: писатель был не в лучшей форме и я себе позволила высказаться начистоту. Глупо говорить похмельной голове о вреде пьянства... Этот досадный эпизод все же не изменил моего мнения о Шолохове как гениальном писателе. И с годами я утвердилась в этом мнении, а также поняла общий принцип: мы ценим великих за их величие, а не за их слабости.

- Правда, что после выхода фильма, вы получили письмо от тридцати старейших казаков Дона с просьбой сменить фамилию Быстрицкая на Донская? И были удостоены звания полковника казачьих войск?

- Правда, и письмо получила и оценила по достоинству (хотя, разумеется, от фамилии отказаться не могла бы - это ведь фамилия моего отца), и звание в казачьих войсках мне атаманы присвоили, и даже в трудные времена они меня подкормили - стипендию мне выделили, тогда ведь мы все несыто жили. Так что спасибо казакам. Я точно знаю, что они мне не чужие.

"ЕСТЬ ПОМЕНЬШЕ - ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ"

- Однажды вы мне рассказывали про диетолога, который разработал вам систему питания. Что это за система, которая позволяет так хорошо выглядеть?

- Я живу на свете достаточно давно (хотя отмечу в скобках, что мне не надоело). Случались какие-то беседы с диетологами, потому сложилась определенная система питания, удобная для меня. Во-первых и главных, есть поменьше, это всегда на пользу. Советоваться со своим организмом, он лучше знает, что ему на пользу, а что во вред. Общаться с врачами, которым доверяешь, в том числе по вопросам питания. И еще то, чего я никому никогда не пожелаю: в подростковом возрасте, когда была война, нам всем и мне в том числе довелось голодать. Это обстоятельство свою роль сыграло. А помогает ли все сказанное хорошо выглядеть - этого я не знаю. Но уверена, что не мешает.

Актриса Элина Быстрицкая осенью 2017 года.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Вы никогда не снимались в рекламе. Почему?

- На этот вопрос когда-то очень хорошо ответила Фаина Георгиевна Раневская: "Деньги проешь, а стыд останется".

- Ваша родная сестра живет в Израиле. Как часто удается видеться с Софией Авраамовной, родными?

- С сестрой вижусь, когда она приезжает, я уже несколько лет никуда не езжу. Возраст, знаете ли. По телефону говорим регулярно. Племянников у меня один - сын моей сестры. Он врач, у него две дочери и трое внуков. То есть у моей сестры две внучки, уже взрослые, с университетским образованием, самостоятельные и трое правнуков. Вот все то же самое и у меня. Сожалею, что они далеко. Конечно, стараюсь как-то принимать участие в их жизни, как и они в моей.

Актриса Элина Быстрицкая в 2006 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сестра БЫСТРИЦКОЙ София Авраамовна:

«Наша мама говорила: у меня одна дочь красивая, а другая умная»

Мы пообщались и с младшей сестрой Быстрицкой - Софией Авраамовной. Разница в возрасте у них 9 лет. В детстве — это колоссальная дистанция. А сейчас сестры — самые близкие друг другу люди.

Элина Быстрицкая с сестрой Софией в молодости.

"ТЯЖЕЛО БЫЛО БЫТЬ СЕСТРОЙ ЗВЕЗДЫ"

- Элина, может быть, и сама того не подозревая, очень влияла на мое развитие, начиная от сказок перед сном, - рассказывает София Авраамовна. - Благодаря ее характеру, интересам, привязанностям я получала основные представления, даже принципы, ставшие потом моими. Особенно это проявлялось в годы войны, когда она считала себя вполне взрослой в свои 13 лет (впрочем, и я в свои 4 года была уверена, что я тоже уже большая). А поскольку, как известно, посеешь привычку - получишь характер, то, разумеется, я всю жизнь завязана на тех основах, которые привиты в детстве. Это обязательность, присущая Элине, а вслед за нею и мне, это самоотдача в любом деле, это верность семейным ценностям. И, разумеется, это она, моя старшая сестра научила меня ничего не бояться. Кроме мышей, конечно.

Сестра актрисы София с мужем и правнуками.

- Помните, как после выхода фильмов «Тихий Дон», «Добровольцы» к Элине Авраамовне пришла слава? В чем проявлялась «народная любовь»?

- Помню, что мешками приходили письма с признанием, восхищением, любовью. По правде говоря, в моей жизни все это сыграло не очень приятную роль: меня стали воспринимать как сестру звезды, а я хотела, чтобы видели меня какая я есть. Старалась по возможности не афишировать, что мы сестры. Но не очень удавалось. На самом деле я очень люблю и ценю свою сестру, давно уже воспринимаю ее как часть себя. И уже давно перестала доказывать, что мы с нею - два разных человека.

Возвращаясь к славе, которая накрыла Элину. Помню эпизод в кинотеатре на сеансе фильма "Добровольцы" (я очень люблю этот фильм). Вот при том просмотре отвлек какой-то лишний звук справа. Обернулась - там пожилой человек всхлипывал и кулаком отирал слезу с обвислых седых усов. Это была целая рецензия в одном жесте.

Фотография с лучшими ролями актрисы, 60-е годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"ЭЛИНА ПОХОЖА НА МАМУ"

- Элина Авраамовна с детства была красавицей. Как в семье относились к этой данности? Кстати, на кого из родителей она похожа? Наверное, мальчишки ей прохода не давали или она была слишком строга с ними?

- Действительно, все вокруг всегда отмечали, какая Элина красавица. Она очень похожа на нашу маму. Мама, понимая мои детские реакции, однажды на очередные аханья какой-то соседки, сказала: "Да, действительно, я счастливая, у меня одна дочь красивая, а другая умная". Она не могла ожидать тех последствий, которые наступили после этих ее слов. Я на долгие годы поверила, что я сильно умная, и жизни пришлось потрудиться, чтобы расставить все по местам, а моя старшая сестра, наоборот, восприняв более остро вторую половину маминого высказывания, какое-то время чувствовала себя неуверенно.

Бегали ли за нею мальчишки? Так, наверное, не успели: война началась, ей было 13. И сразу пришлось работать в госпитале наравне со взрослыми - это помню. А про мальчишек - не помню. Она действительно всегда была строгая, школила меня, воспитывала, но и танцевать учила.

- Кто ей придумал такое красивое имя?

- Имя для Элины мама вычитала где-то, кажется, у Кнута Гамсуна, он тогда был в моде. Меня назвали более прозаично, в память о сестре мамы, умершей незадолго до моего рождения от какой-то эпидемической болезни. Мама всю жизнь о ней горевала. Их было три сестры, мама - младшая. Старшая вместе с бабушкой погибла в войну, средняя - та, что умерла раньше. Как говорил наш папа, каждый, кто родился, обязательно умрет, и это единственное, что точно известно о нем в момент рождения.

ПОДАРИЛА "РУСЛАНА И ЛЮДМИЛУ"

- Сохранились у вас семейные традиции? Что готовила ваша мама на праздники? Наверное, Эсфирь Исааковна была искусным кулинаром, раз она работала поваром.

- Наша мама пошла работать поваром не потому, что вкусно готовила, а потому что для солдат могла только на этом месте быть полезна. Она в свое время гимназию окончила, получила очень хорошее образование, но вида крови очень боялась. Я тоже боюсь, потому в медицину не пошла. А готовила мама в самом деле очень вкусно. Мой муж по сей день, если хочет подлизаться, говорит мне: "У тебя сегодня борщ такой вкусный, почти как у твоей мамы!" А я делаю вид, что верю. Знаете, мы по жизни не слишком гурманничали. И возможностей таких не было. Мама вкусно пекла пирожки с маком, раз в год к елке гуся запекала. А больше - салатики да супчики, котлеты да картошку.

С традициями - проблема. Родных осталось - Элина у меня, я у нее. В Киеве, где мы обе родились, есть могилы бабушки и дедушки по отцовской линии да папиной младшей сестры. Вот недавно нашла меня через соцсети племянница, тоже по отцовской линии, дочь моей двоюродной сестры, давно покойной. Я эту племянницу ребенком помню, а она уже бабушка, живет в Америке. Так что традиции - не в быту, а в основном в воспоминаниях. Грустно.

- Ну а как дни рождения отмечали?

- Помню, Элине исполнилось 18, а мне, соответственно, 9. Мама дала денежку, чтоб я могла выбрать и купить подарок. Купила книгу - "Руслан и Людмила", очень красивое иллюстрированное издание. Но потом очень стеснялась вручить, долго выписывала круги, пока решилась. Еще помню, как в войну мы прибыли в город Уральск аккурат в мой день рождения. У сына хозяев тоже был день рожденья, на столе много всего было, но самое замечательное - там был хлеб, белый и черный. Тот бутерброд - ломтик белого хлеба на черной горбушке - самое вкусное, что я ела в своей жизни. А так - поздравляли, что-нибудь дарили, обед повкуснее. Ничего особенного. И теперь в моей семье все так же.

Сейчас у Элины юбилей, не шутка - 90 лет, не каждому дано, только лучшим! Встретимся, будем возрождать семейные традиции...