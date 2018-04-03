Почему наши либералы не видят, как Англия превращается в Пакистан

СЕГОДНЯ 01:06 2018-04-02T21:50:57+03:00

Журналист «Комсомолки» Александр Васильев, много лет живущий в Британии, - о том, как остров превращается в мигрантское гетто, но в «приличном обществе» об этом предпочитают не говорить вслух

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Я родился и вырос в Москве, поэтому в моих устах вполне гармонично звучат фразы: «Блин, понаехали! Лондон не резиновый!»

И мне ни капельки не стыдно. Потому что моя физиономия никак не изменяет английский пейзаж. Я не строю мечети, я не взрываю бомбы в метро, мои женщины не ходят по улицам в черных хиджабах. Я ассимилировался.

И самое главное - я говорю то, что думаю и чувствую. Не вру ни себе, ни людям.

В отличие от либералов.

Вся их философия построена на тотальной лжи, на заученных идеях и фразах. На факультете журналистики МГУ мы так конспектировали Ленина: берешь с полки синий томик и переписываешь в тетрадь то, что там подчеркнуто другими.

Они приезжают сюда на недельку, а потом выкладывают фотки на Фейсбуке. Вот Гайд-парк, англичане в футбол играют - очень красиво. Вот старый паб - существует с XVI века. Вот Шекспир. Вот Тауэр - и я на его фоне.

А где же мечети? Где мультикультурность? Где женщины в черных мешках? Да был ли ты в Англии, дуся моя? Может, ты в Диснейленд съездил?

А попробуйте в присутствии либерала заговорить о понаехавших, которые вытесняют ту самую цивилизацию, которую он так любит фотографировать. Про замену коренного населения на «мультикультурную» толпу. С каким негодованием он всплеснет потными ладошками: ах, боже мой! Расизм! Ксенофобия!

Российские либералы придумали себе Англию - этакую сказочную толерантную страну. Поэтому таким обломом стали для них результаты референдума о членстве Британии в Евросоюзе. «Расистами» и «ксенофобами» оказалось большинство голосовавших. Забавно получилось.

Совершенно очевидно, что либеральное учение нуждается в реформах. Когда декларировали Европу без границ, когда объявляли свободу перемещения людей, товаров, услуг и капиталов, речь шла о том, что англичане будут свободно перемещаться в Италию, а французы - в Германию. Люди европейской культуры ездят туда-сюда, а вместе с ними - товары, услуги и капиталы. Вот так это задумывалось.

Речь не шла о том, что толпы азиатов и африканцев будут слоняться по Европе, требуя жилье, пособия и белых женщин. Если такое происходит, значит, надо что-то менять, переписывать правила.

Вот интересный факт. Среди российских либералов популярен лозунг «пора валить». Некоторые валят в Латвию, в Эстонию, в Финляндию, еще лучше - в Англию или в Америку. Я не знаю ни одного либерала, который свалил бы хотя бы в Турцию на постоянное жительство.

А что так? Мы же все одинаковые. То есть в Азии они жить не хотят, но стоит только робко заикнуться о том, что превращать Англию в Пакистан - это не самая удачная идея, сразу же поднимается вой про ксенофобию. А потому что говорить об этом в их кругах неприлично. Валить в Англию вместо Азии - прилично, а говорить нельзя.

И никто из них, заметьте, не оплакивает развал Советского Союза. А разве там не было перемещения людей, товаров, услуг и капиталов? Разве не было межэтнических браков? Даже «новую историческую общность» тогда изобрели - советский народ.

Для местных либералов я придумал тест. Купи себе квартиру в этническом гетто в Лондоне. Или отдай своего ребенка в школу, где нет ни одного белого ученика. Или посели у себя дома семью мигрантов из Африки, оплати медицинское обслуживание и школу для их детей. Сделай хотя бы одно из трех, и я начну воспринимать тебя всерьез. А пока не сделал, ты - унылое трепло.

Лондон.

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Неужели и сюда мне теперь вход закрыт? Эта мысль предательски заползла, когда подходил к трехэтажному зданию в викторианском стиле на улочке Берчин-лейн. Здесь, в самом центре Сити, отмечалось 130-летие (!) британской Ассоциации Иностранной Прессы (FPA). Уже сколько лет я – член FPA, и заранее подтвердил свое участие в мероприятии, но червь сомнения все равно грыз. Ведь после отравления британского агента Скрипаля перед российскими журалистами, включая корреспондента «КП», здесь снова и снова включают красный свет. (подробности)