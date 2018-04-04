Переработка шин превращается из угрозы экологии в высокодоходный бизнес

СЕГОДНЯ 01:44 2018-04-04T01:47:53+03:00

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Экологическая проблема в России набирает обороты. Эксперты обращают внимание, что власти часто не видят решения проблемы: ну закрывают одну свалку, а мусор куда везти? Отфутболивают на другой полигон.

Необходимы комплексные подходы на уровне региональных властей, серьезные инвестиции в ЖКХ, строительство современных заводов и комплексов, оборудование. Муниципалитеты самостоятельно справиться с этим не в состоянии, но на государственном уровне - вполне. Тем более что тема хранения и переработки отходов имеет решение.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ТОНН ПОКРЫШЕК В ГОД

...Город Обнинск Калужской области. Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского широко известен ядерными реакторами для АЭС, космических спутников и подводных лодок (подробнее см. «Из досье «КП»). В последнее время обнинские ядерщики, которые входят в структуру «Росатома», активно развивают технологии по переработке отходов.

- У нас очень активный коллектив: 2,5 тысячи человек, из которых 240 кандидатов и 50 докторов наук. Да, какое-то количество инженеров и технологов в 1990-е ушли в бизнес, но научный костяк остался. Мне известно только два случая выезда за границу наших сотрудников. Но они вернулись и теперь замечательно у нас работают. Оказалось, что у нас трудиться интереснее и комфортнее. Тем более что институт у нас многопрофильный: если одна «лапка» - направление - увязнет, то другая ее вытащит, - не скрывает удовольствия генеральный директор ГНЦ РФ - ФЭИ доктор наук Андрей Говердовский.

Возьмем обычные автомобильные шины. На первый взгляд кажется: какие от них могут быть проблемы? Но отслужившая свой век резина - это бытовые отходы наивысшего класса опасности. На свалке колеса будут разлагаться больше 100 лет. Надумаете сжечь? В окружающую среду попадут сера, бензопирен, фуран, диоксины и ряд других канцерогенных соединений, которые создают угрозу и для окружающей среды, и для здоровья человека. Причем от загрязнения воздуха не спасает даже сжигание резины на специальных заводах - уж очень сложно уловить выделяемые вещества.

Добавим, что за год в России приходит в негодность более миллиона тонн покрышек. И масштаб бедствия становится очевидным.

Обнинские атомщики создали технологию, которая позволяет утилизировать резину без каких бы то ни было побочных влияний на окружающую среду. Более того, она экономически выгодна!

Андрей Говердовский считает, что в России научным работникам трудиться интереснее и комфортнее. Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

ГОРЮЧЕЕ ИЛИ ПРИРОДНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ?

- Загружаем покрышки в емкость и заливаем жидким свинцом, - как можно проще старается объяснить технологию утилизации резины ведущий научный сотрудник ФЭИ им. А. И. Лейпунского Владимир Ульянов. - Жидкий металл - отличный теплоноситель, поэтому весь процесс переработки одной партии покрышек у нас занимает не более одного часа.

Технология пиролиза востребована во многих странах. В специальных герметичных емкостях при ограниченном доступе кислорода резина нагревается до 450 - 650 градусов, но не горит. Вредные соединения разлагаются, не загрязняя атмосферу. Ущерба экологии нет. Но если на Западе процесс утилизации покрышек занимает от 8 до 12 часов и отнимает массу энергии, то российским ученым удалось его существенно упростить, заменив газ на жидкий металл.

Опытная установка по переработке резины в своей простоте напоминает автомат Калашникова: два мощных герметичных бака, которые легко перевезти в кузове грузовика. Технология позволяет переработать до 1000 кг использованных покрышек в сутки. Одна установка может окупиться за год.

В процессе переработки ученые получили четыре основных продукта. Первый - металлокорд, который сдаем в металлолом. Второй - пиролизный газ, аналог природного газа. Его можно использовать для обогрева самой установки, в которой утилизируются шины. Третий продукт - технический углерод, сырье для производства черного пигмента красок. И наконец, четвертый, наиболее ценный - пиролизная жидкость, близкая по своему составу к синтетической тяжелой нефти или мазуту.

Но мазут мазуту рознь. Пиролиз в жидком металле преподнес российским ученым неожиданный подарок: ценное вещество - лимонен. Это отличный органический растворитель, который обычно производят из лимонов. Вещество безопасно для здоровья человека, поэтому широко применяется при производстве моющих веществ. А больше всего высокочистый лимонен востребован в парфюмерии. При переработке 1000 кг покрышек можно получить до 60 - 90 кг лимонена.

- Стоимость получаемого лимонена выше, чем стоимость покрышки, именно поэтому установки по утилизации резины окупаются чрезвычайно быстро, - сообщил Андрей Говердовский. - Сегодня в процессе обсуждения несколько десятков заявок от частного бизнеса на предоставление технологии переработки, два договора подписаны.

Полученную технологию пиролиза можно использовать и при утилизации других продуктов. От тины, которая образуется в очистных сооружениях, до отходов, появляющихся при производстве бумаги.

ДОВЕРЯЮТ «РОСАТОМУ»

Непростая ситуация с накоплением и переработкой твердых коммунальных отходов в России усугубляется сложностью работы с особо опасными веществами. Речь идет о ртути, отходах предприятий химической отрасли, нефтешламах, электролитах аккумулятора - десятки наименований отходов, которые могут нанести непоправимый вред окружающей среде. Эта сфера регулируется специальными нормативно-правовыми актами, а отходы необходимо перерабатывать на специализированных предприятиях. Поэтому Минприроды России выступило с инициативой о создании единой государственной системы, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами высших классов опасности.

С учетом успешного опыта выполнения государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре Минприроды предложило закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности за госкорпорацией «Росатом».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского Госкорпорации «Росатом» - один из ведущих российских научно-исследовательских центров в области ядерной энергетики.

С 1946 года институтом (в то время он назывался Лаборатория «В») разработано свыше 120 различных проектов, в том числе реакторы на тепловых и быстрых нейтронах для атомных электростанций, реакторы для подводных лодок (особая гордость - энергоустановка для лодки-истребителя «проекта 705», занесенной в Книгу рекордов Гиннесса за скоростные и маневренные качества, позволяющие уклоняться от торпед) и космического назначения (энергоустановки типа «Бук» и «Топаз» использовались в советских спутниках).

В последнее время сотрудники Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского активно развивают научно-исследовательские разработки в области экологии, материаловедения, энергетики, нефтегазовой промышленности, наноматериалов, медицины и других направлений. Например, налажен выпуск микроисточников с радиоактивным йодом-125 для брахитерапии рака. Ученые института совместно с медиками разработали препарат на основе иттрия-90 для лечения рака печени и сейчас проводят его доклинические испытания. Следующий этап - препарат на основе радия-223, который уже называют убийцей метастазов.