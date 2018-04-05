2018-04-05T15:27:08+03:00
Спорт

Четырежды мама и жена известного хоккеиста Николь Ковальчук стала «Мисс фитнес-бикини»

Это же сколько нужно было приседать! – удивляются пользователи ее инстаграма
Ольга АНТОНОВА
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Мама четырех детей стала победительницей конкурса «Мисс фитнес-бикини»Мама четырех детей стала победительницей конкурса «Мисс фитнес-бикини»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Казалось бы, когда твой супруг сам Илья Ковальчук, с которым ты воспитываешь четырех детей, дом- полная чаша, мир и гармония можно просто наслаждаться счастливой жизнью. Но Николь Ковальчук в многочисленных интервью не раз признавалась, что ей этого мало и всегда нужны новые цели для того, чтобы было куда стремиться. Одну из них красавица-блондинка покорила на днях. Мама четырех детей стала победительницей конкурса «Мисс фитнес-бикини». Николь похвасталась в своем микроблоге ролик с медалью и кубком, которые она получила на прошедшем конкурсе по бодибилдингу.

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
Хочу сказать спасибо своему тренеру @alexander_nazarenko_official за мой первый опыт в номинации фитнес бикини Мне было сложно я забыла все чему вы меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену До этого я считала себя храброй Какой там улыбаться когда половина меня готова была убежать оттуда Такие странные эмоции меня переполняли вот вообще не помню, что происходило с 15.00 до 18.00 Сегодня мне лучше А пока мы оооооочень много позируем Позирование оказалось намного сложнее чем я думала Готовимся к след выходу проведя работу над ошибками Спасибо моим родным за поддержку Фото буду выставлять, как только мне будут присылать Отдельное спасибо @igorpppp @vasbyk @juliasedu @alishakirikova #motivation#fitnessmotivation#fitnessbikini#fitnessmodel#gym#bikini#power#loveyourself
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«Мне было сложно, я забыла все чему меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда», — рассказала своим подписчикам Николь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
Motivation @dusiasobol #motivation#fitness#loveyourself#gymtime#healthylifestyle#abs#workout#fitnessmotivation#fitnessgirl
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Фолловеры принялись поздравлять супругу хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать», «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете», "Это же сколько нужно было приседать и качаться, чтобы иметь такую фигуру?!".

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
Dreaming of summer in my @lybethras bikini... #beachbaby#mood#lybethrasmuse#merbabe#brazilianbikini#designerswimwear#sunshine#fitness#bikinibody#bikinilife#loveyourself#model#fashionista#bikini#fitnessmotivation#bikinimodel#miami#usa#nyc#picoftheday
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Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в инстаграм-историях.Надо отметить, что когда сам Ковальчук в составе сборной боролся за золото олимпиады в Корее, его благоверная была рядом. Все 16 лет, что пара вместе, супруга старается как может поддерживать мужа во всем.

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
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Напомним, в 90-е Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако, когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье. За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге. В конкурсе «Мисс бикини» она приняла участие впервые и сразу же завоевала награду.

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