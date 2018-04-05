Четырежды мама и жена известного хоккеиста Николь Ковальчук стала «Мисс фитнес-бикини»
Казалось бы, когда твой супруг сам Илья Ковальчук, с которым ты воспитываешь четырех детей, дом- полная чаша, мир и гармония можно просто наслаждаться счастливой жизнью. Но Николь Ковальчук в многочисленных интервью не раз признавалась, что ей этого мало и всегда нужны новые цели для того, чтобы было куда стремиться. Одну из них красавица-блондинка покорила на днях. Мама четырех детей стала победительницей конкурса «Мисс фитнес-бикини». Николь похвасталась в своем микроблоге ролик с медалью и кубком, которые она получила на прошедшем конкурсе по бодибилдингу.
«Мне было сложно, я забыла все чему меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда», — рассказала своим подписчикам Николь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Фолловеры принялись поздравлять супругу хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать», «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете», "Это же сколько нужно было приседать и качаться, чтобы иметь такую фигуру?!".
Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в инстаграм-историях.Надо отметить, что когда сам Ковальчук в составе сборной боролся за золото олимпиады в Корее, его благоверная была рядом. Все 16 лет, что пара вместе, супруга старается как может поддерживать мужа во всем.
Напомним, в 90-е Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако, когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье. За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге. В конкурсе «Мисс бикини» она приняла участие впервые и сразу же завоевала награду.