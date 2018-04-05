2018-04-05T13:33:07+03:00
Наши права и льготы

Истории из жизни: Как возвращаются в строй после тяжелых трудовых травм

«Комсомолка» узнала, как в нашей стране происходит реабилитация пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
Анна НИКОЛАЕВА
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Александр Срыбных после тяжелой травмы на заводе проходит переобучение, получая экономическое образование. Фото предоставлено Красноярским региональным отделением ФССАлександр Срыбных после тяжелой травмы на заводе проходит переобучение, получая экономическое образование. Фото предоставлено Красноярским региональным отделением ФСС
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Курск: Агроном, который не хотел оставаться «инвалидом на дому»

Алексей Томонов, получив диплом, сразу пошел работать агрономом в одно из фермерских хозяйств Курской области. Молодой человек рассказывает, что у него с детства была тяга к земле. А еще он всегда был готов прийти на помощь. Однажды, когда в поле забарахлил комбайн, Алексей вызвался обследовать проблемный механизм в бункере. Томонов пытался нащупать ногой опору, и вдруг машина завелась… Парень потерял ногу.

Пострадавшего почти сразу взял под опеку реабилитационный менеджер. Это специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ), которые помогают восстанавливаться как морально, так и физически людям, потерявшим здоровье на работе. Специалист связался с врачами, обсудил лечение, было принято решение отправить Алексея в больницу с более высоким уровнем медицинской помощи.

После лечения встал вопрос о протезировании. Попробовали лечебно-тренировочный протез. Но молодой человек сразу дал понять: он не собирается сдаваться, становиться «инвалидом на дому», а хочет вернуться к работе. В таких случаях для инвалидов труда по показаниям могут закупаться новейшие технические средства реабилитации. И Курское региональное отделение приобрело для Томонова дорогостоящий многофункциональный протез голени.

Но главным достижением стало возвращение на любимую работу. Реабилитационный менеджер не оставляет своего подопечного вплоть до полноценного возвращения к жизни, и в том числе контактирует с работодателями, помогает в трудоустройстве, при необходимости ФСС оплачивает переобучение. Алексей, к счастью, смог вернуться в свой родной коллектив.

Красноярск: Из слесарей в экономисты

Александр Срыбных работал слесарем механосборочных работ на заводе в Рубцовске. Во время вечерней смены он обрабатывал шлифовальной машинкой детали рамы для поддержки колесных пар железнодорожного вагона. Чтобы транспортировать изделия на склад готовой продукции, рабочие подогнали кран-балку. При подъеме детали весом около 500 кг один из крюков крана сорвался и ударил Александра в лицо.

Это случилось в 2011 году. Александр лишился одного глаза, на втором упало зрение. Пациента более полугода лечили в больницах, несколько раз проводили глазное протезирование. Потом было долгое лечение у окулиста по месту жительства, врачебная комиссия. За счет средств Фонда социального страхования Александру в 100-процентном размере среднего заработка оплачивали больничный лист, глазные протезы, санаторно-курортное лечение в центре реабилитации ФСС. А также Фонд оплачивает учебу в Красноярском институте железнодорожного транспорта, филиала Иркутского государственного университета путей сообщения.

- Я с радостью принял предложение сотрудников филиала № 1 Красноярского регионального отделения Фонда об обучении в институте, - говорит Саша. - Выбрал специальность экономиста. Сейчас мне пока еще трудно дается учеба из-за зрения, но я надеюсь, что выдержу все экзамены, ведь я молодой и настойчивый. Стану экономистом и буду работать по этой профессии. Сотрудники Фонда обещали помочь и с дальнейшим трудоустройством.

Тюмень: Страховка для альпиниста

23-летний Александр работал промышленным альпинистом. Когда он очищал от снега крышу одной из тюменских школ, нечаянно оступился и упал с третьего этажа. Итог - многочисленные переломы, удаленная селезенка и порванная печень.

Как и все, кто работает по трудовым договорам, Александр был застрахован от несчастных случаев на производстве (напомним, в нашей стране действует система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Поэтому к лечению и восстановлению молодого человека подключился реабилитационный менеджер Тюменского регионального отделения Фонда соцстраха.

Александр из Тюмени прошел реабилитацию на современном оборудовании в Центре реабилитации ФСС "Тараскуль". Фото предоставлено Тюменским региональным отделением ФСС

Александр из Тюмени прошел реабилитацию на современном оборудовании в Центре реабилитации ФСС "Тараскуль". Фото предоставлено Тюменским региональным отделением ФСС

- Пострадавшие (от трудовых травм. - Ред.) мне уже как родственники. Я с ними встречаюсь, как только они попали в больницу, потом в поликлиниках, - рассказала журналистам реабилитационный менеджер Тюменского отделения ФСС Фарида Хуснуллина.

Александр говорит, что понимает: на прежнее место работы по состоянию здоровья он уже вернуться не сможет, но, как и предыдущий герой, не собирается сдаваться. Молодой человек прошел восстановительный курс в Центре реабилитации ФСС «Тараскуль», где благодаря новейшим технологиям его поставили на ноги в буквальном смысле слова. Сейчас он продолжает начатую еще до травмы учебу по профессии «преподаватель физкультуры», мечтает стать фитнес-тренером. А также трудоустроился консультантом в один из салонов сотовой связи.

Кузбасс: Был горнорабочим, стал юристом

В Кузбассе много промышленных предприятий и соответственно рабочих мест, которые связаны с повышенным риском травматизма. Поэтому здесь уделяется особое внимание как профилактике производственных травм, так и реабилитации пострадавших. По последним данным (на 20.03.2018) за помощью в трудоустройстве обратились 170 пострадавших на производстве с разным периодом безработицы. Из них 56% оказана помощь при трудоустройстве, сообщает Кузбасское региональное отделение ФСС РФ. Их специалисты разработали специальную программу «Профессиональная реинтеграция-100». Она включает помощь в постановке на учет в центры занятости, профориентации, профтестировании, профессиональном обучении новым специальностям, а также помощь в трудоустройстве.

Специалисты Кузбасского регионального отделения ФСС РФ приводят примеры успешного восстановления после производственных травм. Один из пострадавших был подземным горнорабочим и в результате несчастного случая во время работы лишился ноги - ему пришлось ампутировать левую голень. Мужчина почти 12,5 года оставался безработным инвалидом. При этом окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юрист». Он дал согласие на содействие в поиске работы специалистам регионального отделения ФСС. Анкетирование показало высокий уровень мотивации, реабилитационный менеджер помог в подготовке документов для постановки на учет в Центре занятости населения. В течение нескольких месяцев мужчина прошел бесплатное переобучение по специальности «кадровое дело», и в октябре прошлого года его приняли на должность юриста в одну из организаций.

Другой пострадавший работал водителем автомобиля, в результате трудовой травмы у него был серьезно поврежден правый глаз, и это привело к утрате профессиональной трудоспособности на треть. Специалисты ФСС выяснили приоритеты 28-летнего парня в поиске работы, и он был направлен в муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. В сентябре 2017 г. молодого человека зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя.

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