Истории из жизни: Как возвращаются в строй после тяжелых трудовых травм

СЕГОДНЯ 13:20 2018-04-05T13:33:07+03:00

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Курск: Агроном, который не хотел оставаться «инвалидом на дому»

Алексей Томонов, получив диплом, сразу пошел работать агрономом в одно из фермерских хозяйств Курской области. Молодой человек рассказывает, что у него с детства была тяга к земле. А еще он всегда был готов прийти на помощь. Однажды, когда в поле забарахлил комбайн, Алексей вызвался обследовать проблемный механизм в бункере. Томонов пытался нащупать ногой опору, и вдруг машина завелась… Парень потерял ногу.

Пострадавшего почти сразу взял под опеку реабилитационный менеджер. Это специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ), которые помогают восстанавливаться как морально, так и физически людям, потерявшим здоровье на работе. Специалист связался с врачами, обсудил лечение, было принято решение отправить Алексея в больницу с более высоким уровнем медицинской помощи.

После лечения встал вопрос о протезировании. Попробовали лечебно-тренировочный протез. Но молодой человек сразу дал понять: он не собирается сдаваться, становиться «инвалидом на дому», а хочет вернуться к работе. В таких случаях для инвалидов труда по показаниям могут закупаться новейшие технические средства реабилитации. И Курское региональное отделение приобрело для Томонова дорогостоящий многофункциональный протез голени.

Но главным достижением стало возвращение на любимую работу. Реабилитационный менеджер не оставляет своего подопечного вплоть до полноценного возвращения к жизни, и в том числе контактирует с работодателями, помогает в трудоустройстве, при необходимости ФСС оплачивает переобучение. Алексей, к счастью, смог вернуться в свой родной коллектив.

Красноярск: Из слесарей в экономисты

Александр Срыбных работал слесарем механосборочных работ на заводе в Рубцовске. Во время вечерней смены он обрабатывал шлифовальной машинкой детали рамы для поддержки колесных пар железнодорожного вагона. Чтобы транспортировать изделия на склад готовой продукции, рабочие подогнали кран-балку. При подъеме детали весом около 500 кг один из крюков крана сорвался и ударил Александра в лицо.

Это случилось в 2011 году. Александр лишился одного глаза, на втором упало зрение. Пациента более полугода лечили в больницах, несколько раз проводили глазное протезирование. Потом было долгое лечение у окулиста по месту жительства, врачебная комиссия. За счет средств Фонда социального страхования Александру в 100-процентном размере среднего заработка оплачивали больничный лист, глазные протезы, санаторно-курортное лечение в центре реабилитации ФСС. А также Фонд оплачивает учебу в Красноярском институте железнодорожного транспорта, филиала Иркутского государственного университета путей сообщения.

- Я с радостью принял предложение сотрудников филиала № 1 Красноярского регионального отделения Фонда об обучении в институте, - говорит Саша. - Выбрал специальность экономиста. Сейчас мне пока еще трудно дается учеба из-за зрения, но я надеюсь, что выдержу все экзамены, ведь я молодой и настойчивый. Стану экономистом и буду работать по этой профессии. Сотрудники Фонда обещали помочь и с дальнейшим трудоустройством.

Тюмень: Страховка для альпиниста

23-летний Александр работал промышленным альпинистом. Когда он очищал от снега крышу одной из тюменских школ, нечаянно оступился и упал с третьего этажа. Итог - многочисленные переломы, удаленная селезенка и порванная печень.

Как и все, кто работает по трудовым договорам, Александр был застрахован от несчастных случаев на производстве (напомним, в нашей стране действует система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Поэтому к лечению и восстановлению молодого человека подключился реабилитационный менеджер Тюменского регионального отделения Фонда соцстраха.

Александр из Тюмени прошел реабилитацию на современном оборудовании в Центре реабилитации ФСС "Тараскуль". Фото предоставлено Тюменским региональным отделением ФСС

- Пострадавшие (от трудовых травм. - Ред.) мне уже как родственники. Я с ними встречаюсь, как только они попали в больницу, потом в поликлиниках, - рассказала журналистам реабилитационный менеджер Тюменского отделения ФСС Фарида Хуснуллина.

Александр говорит, что понимает: на прежнее место работы по состоянию здоровья он уже вернуться не сможет, но, как и предыдущий герой, не собирается сдаваться. Молодой человек прошел восстановительный курс в Центре реабилитации ФСС «Тараскуль», где благодаря новейшим технологиям его поставили на ноги в буквальном смысле слова. Сейчас он продолжает начатую еще до травмы учебу по профессии «преподаватель физкультуры», мечтает стать фитнес-тренером. А также трудоустроился консультантом в один из салонов сотовой связи.

Кузбасс: Был горнорабочим, стал юристом

В Кузбассе много промышленных предприятий и соответственно рабочих мест, которые связаны с повышенным риском травматизма. Поэтому здесь уделяется особое внимание как профилактике производственных травм, так и реабилитации пострадавших. По последним данным (на 20.03.2018) за помощью в трудоустройстве обратились 170 пострадавших на производстве с разным периодом безработицы. Из них 56% оказана помощь при трудоустройстве, сообщает Кузбасское региональное отделение ФСС РФ. Их специалисты разработали специальную программу «Профессиональная реинтеграция-100». Она включает помощь в постановке на учет в центры занятости, профориентации, профтестировании, профессиональном обучении новым специальностям, а также помощь в трудоустройстве.

Специалисты Кузбасского регионального отделения ФСС РФ приводят примеры успешного восстановления после производственных травм. Один из пострадавших был подземным горнорабочим и в результате несчастного случая во время работы лишился ноги - ему пришлось ампутировать левую голень. Мужчина почти 12,5 года оставался безработным инвалидом. При этом окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юрист». Он дал согласие на содействие в поиске работы специалистам регионального отделения ФСС. Анкетирование показало высокий уровень мотивации, реабилитационный менеджер помог в подготовке документов для постановки на учет в Центре занятости населения. В течение нескольких месяцев мужчина прошел бесплатное переобучение по специальности «кадровое дело», и в октябре прошлого года его приняли на должность юриста в одну из организаций.

Другой пострадавший работал водителем автомобиля, в результате трудовой травмы у него был серьезно поврежден правый глаз, и это привело к утрате профессиональной трудоспособности на треть. Специалисты ФСС выяснили приоритеты 28-летнего парня в поиске работы, и он был направлен в муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. В сентябре 2017 г. молодого человека зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя.