Заставят ли водителей использовать алкозамки

СЕГОДНЯ 18:10 2018-04-05T18:16:18+03:00

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Ее суперцель: к 2030 году на дорогах страны должна быть нулевая смертность. Пока в документе мало конкретики. Сейчас ГИБДД проводит совещания с транспортными экспертами, чтобы решить, как именно эту безопасность повысить.

В черновом списке мер есть: строительство большого количества перекрестков с круговым движением, введение временных прав, создание проката детских автокресел и... появление алкозамков!

Алкозамок — чувствительный датчик, который ставят в салоне, перед водительским креслом. Если он засечет в воздухе пары спирта, то просто заглушит двигатель. Водителей, которые попадались на пьянке, могут принудительно заставить использовать алкозамок. Сейчас дорожная полиция собирается все идеи.

Даже алкозамки пока на стадии «предложения проработать возможность». Перечень конкретных дел будет готов лишь к 3-му кварталу 2019 года. ГИБДД сможет все еще не раз переиграть.