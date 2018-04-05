2018-04-05T18:16:18+03:00
Авто

Заставят ли водителей использовать алкозамки

В январе правительство утвердило Стратегию безопасности дорожного движения
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Алкозамок заглушит двигатель, почуяв что от водителя веет парами спирта.Алкозамок заглушит двигатель, почуяв что от водителя веет парами спирта.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ее суперцель: к 2030 году на дорогах страны должна быть нулевая смертность. Пока в документе мало конкретики. Сейчас ГИБДД проводит совещания с транспортными экспертами, чтобы решить, как именно эту безопасность повысить.

В черновом списке мер есть: строительство большого количества перекрестков с круговым движением, введение временных прав, создание проката детских автокресел и... появление алкозамков!

Алкозамок — чувствительный датчик, который ставят в салоне, перед водительским креслом. Если он засечет в воздухе пары спирта, то просто заглушит двигатель. Водителей, которые попадались на пьянке, могут принудительно заставить использовать алкозамок. Сейчас дорожная полиция собирается все идеи.

Даже алкозамки пока на стадии «предложения проработать возможность». Перечень конкретных дел будет готов лишь к 3-му кварталу 2019 года. ГИБДД сможет все еще не раз переиграть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новые правила ОСАГО в 2018 году: что изменилось в новой редакции?
Новая редакция «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденных указанием Центробанка, уже начала действовать. Разбираемся, какие новые правила ОСАГО появились в 2018 году
Минпромторг расширил список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом
1126 - вот столько моделей новых и подержанных легковых автомобилей в России теперь признано автороскошью. Не единиц, а именно моделей и их комплектаций. Роскошно живем!
Новости 24
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
Путин сменил посла России в Израиле
Орешкин: доля государства в экономике приблизилась к 50%
Российские военные впервые получат танки с климат-контролем
Чехия засомневалась в причастности России к делу Скрипаля
Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина
Роспотребнадзор проверил сообщения о «горящем шоколаде»
Москва назвала условие признания итогов расследования по делу Скрипаля
Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля
Умер снимавший Гагарина и Хрущева фотожурналист Юрий Абрамочкин
"Я очнулась неделю назад". Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Для защиты рыбаков от «украинских пиратов» в Азовском море создана опергруппа
Суд арестовал деньги совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых
«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль
В Турции мужчина расстрелял студентов и персонал университета, четверо убито
Порошенко анонсировал завершение АТО в Донбассе
Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве
Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля
Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"
Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян
В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку