Запад не верил в победу СССР над Гитлером, а теперь - готов переиграть войну заново

Готовился ли Сталин первым напасть на Германию? Правда ли, что потери гитлеровцев и красноармейцев были 1 к 10, а советские солдаты не щадили немецких женщин? Таких мифов о Великой Отечественной войне гуляет много. Насколько они правдивы — мы спросили автора книги «Война, которая изменила мир» историка, публициста и демографа Владимира ТИМАКОВА.

ОНИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ, ЧТО СОВЕТСКИЙ СОЮЗ РУХНЕТ

- Владимир Викторович, мы все чаще слышим, что решающая роль в победе во Второй мировой войне принадлежит вовсе не СССР, а союзникам, и если бы войну не начал Гитлер, ее бы начал Сталин. Почему таких мифов все больше?

- Главная задача этих мифов – лишить наш народ одной из главных опор в истории. Та война доказала, что мы не хуже западно-европейских народов и что российская цивилизация такая же жизнеспособная. Вся стратегия Запада последние пять веков строилась на том, что они высшее общество, а все остальные – низшее и должны уступать, подчиняться. Гитлеризм – это просто крайняя форма западного снобизма, согласно которому есть только один путь развития для всех людей, а тех, кто от него отклоняется, надо вылечить силой. На нашу страну до Второй мировой смотрели как на медвежий угол планеты. Когда Гитлер на нас напал, никто не сомневался, что за несколько месяцев от СССР ничего не останется, столкнулись высшая цивилизация и низшая - это не только нацисты так считали, в этом были убеждены и западные демократии. И то, что мы не рухнули, а смогли победить, было большим удивлением для всего мира.

- Почему мы должны были рухнуть? Ведь территориально и численно мы превосходили Германию.

- Африка тоже территориально превосходила Европу, а Индия Англию, тем не менее, до этого в истории не было примеров, чтобы неевропейские общества могли успешно сопротивляться европейским. И, кстати, численно мы не настолько уж превосходили Германию. Если брать Рейх 1941 года со всеми присоединёнными территориями и странами-сателлитами, то разница в людских ресурсах у нас была очень небольшая, а техническое, экономическое, организационное преимущество Германии казалось огромным.

ГИТЛЕР БЫЛ АВАНТЮРИСТОМ, СТАЛИН – НЕТ

- Сталин ведь тоже активно готовил страну к войне. Почему же он не мог ее начать первым?

- Есть два главных обвинения в адрес советского предвоенного руководства. Они совершенно противоположны, но часто как-то шизофренически укладываются в одной голове. Первое: СССР, как следует, не подготовился к войне, и потому в первые годы наши войска терпели сокрушительное поражение. Второе: мы собирались напасть первыми. И ту огромную подготовку к войне - страна реально работала с большим напряжением, превращалась в военный лагерь - выдают за планирование агрессии. Но Сталин не был по своему складу авантюристом, он был очень осторожный человек и действовал только при гарантии успеха. А вот вся политика Гитлера с самого начала была авантюрной. Так, ввязываясь в войну с Польшей, нацисты рисковали столкнуться с Англией и Францией, которые считались сильнейшими странами Европы.

Наступление на Советский Союз было для Гитлера походом за ресурсами, чтобы продолжать дальше войну с англосаксонскими странами. У тех были ресурсы — колонии в Африке, Азии, Латинской Америке.

- Но ведь не случайно перед войной СССР провел дополнительные призывы в армию?

- Да, но при этом мобилизацию мы не провели. К началу войны у нас было под ружьем 5 миллионов человек. Это чуть больше 12% наших призывных ресурсов, которые составляли около 40 миллионов человек. А у немцев под ружьем находилось от 7,5 до 8,5 миллионов человек при их ресурсах 24 миллиона, то есть треть мужского населения. Сразу видно, какая страна собиралась летом 1941-го воевать, а какая еще нет.

- Почему же мы загодя не провели мобилизацию?

- Первая мировая разразилась, когда Россия начала мобилизацию. Этого повода оказалось достаточно, чтобы Германия, Австрия, Венгрия обвинили нас в агрессивных стремлениях и объявили нам войну. Поэтому Сталин не хотел давать Гитлеру такой козырь.

Но с одной стороны, отсутствие мобилизации – доказательство того, что мы не готовились нападать первыми. А с другой, наша армия по сравнению с мирным временем увеличилась за два предвоенных года втрое.

То, что мы не выдержали первого удара — было предсказуемо. Все страны, атакованные первыми, будь то Польша в 39-м, Франция в 40-м, английские войска в Малайе или американские на Филиппинах в 41-м, все они с самого начала терпели страшные поражения, они не были готовы к ведению современных мобильных войн. Поэтому вступив в войну с лучшей армией мира, и мы понесли очень тяжелые потери. Наша армия была в основном призывная, а это молодые ребята, 18-21 год, а костяк немецкой армии составляли 30-летние опытные военные.

В то же время, никто не был лучше готов к долгим военным действиям, чем Сталин. По способности перевести экономику на военные рельсы (все заводы могли производить продукцию и мирного и военного плана) никто не мог с нами сравниться.

- СССР часто называют чуть ли не союзником Гитлера из-за подписанного в 1939 году с Германией договора о ненападении.

- При этом забывают о том, что в это время СССР уже вел войну на востоке против Японии. На Халхин-Голе Япония потеряла больше солдат, чем Германия в Польше. Мы ждали, что на востоке начнется масштабная война. И когда подписали договор о ненападении с Германией, мы обезопасили себя от войны на два фронта и отодвинули сроки будущего неизбежного столкновения с Германией.

«ОТНОСИЛИСЬ К НЕМЕЦКИМ ПЛЕННЫМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОНИ К НАШИМ»

- Действительно ли мы трупами устилали дороги, чтобы Гитлер не прошел?

- По официальным данным, СССР потерял в войне 27 миллионов человек. Но сюда же включались потери мирных жителей, и не только расстреляных или умерших в концлагерях и в плену, но и потери от сверхсмертности в тылу – от голода, болезней. Точные оценки погибших на фронте тоже дать сложно. Потери на фронте можно оценить до 10 миллионов человек – тех, кто носил шинели, и это вполне сравнимо с потерями противника. Если сравнивать призывные ресурсы вермахта против нас, то мы теряли не более 170 солдат на 100 вражеских. Если бы, как некоторые говорят, мы отдавали 10 наших солдат за 1 фрица, к концу войны не сошлись бы балансы. Такие катастрофические потери, как 10 к 1 могли быть лишь в самые первые месяцы войны. К середине - они должны были сравняться, а к концу – складываться уже в нашу пользу.

При этом большая часть советских потерь – это наши умершие пленные. Смертность немецких солдат в нашем плену была сильно меньше. Хотя мы и не могли обеспечить немецким солдатам даже теоретически такого содержания, которое Германия могла дать нашим пленным. Но Германия не прилагала никаких усилий, чтобы дать хотя бы минимум питания нашим солдатам. Считалось, что мы низшая раса, и ничего страшного, если даже все пленные умрут.

«БЕРЕГЛИ БЫ СОЛДАТ, УТРОИЛИ БЫ ПОТЕРИ»

- С точкой зрения, что красноармейцы были просто пушечным мясом, вы не согласны?

- У меня были дебаты с израильским коллегой, говорившем, что советские полководцы не берегли солдат, а вот британские полководцы очень гуманно поступили, когда эвакуировали из Дюнкерка свою армию. Я ему ответил, что надо было Дюнкерк защищать, как мы защищали Одессу и Севастополь, что если бы британцы не пожалели своих солдат, и в 1940-м удержались в Дюнкерке, остановили Гитлера то, может, не было бы и холокоста. Мой израильский коллега был просто шокирован этим доводом. Потому что, одно дело, когда гибнут солдаты, чей долг сражаться, а другое дело, когда идет массовое уничтожение детей, стариков, женщин.

В среднем каждый день войны на 1 солдата, погибшего в бою, приходились 3 смерти безоружных людей в тылу и плену. Можно было, конечно, беречь солдат, тогда воинские потери были бы меньше. Но затяжка войны означала повышенную смертность мирного населения. Так что жалеть солдат в данном случае – гуманизм условный. Мы и победили в том числе потому, что не боялись жертв. Но кону стояло большее, чем гибель солдат, гибель целого народа стояла на кону.

- Советского солдата нередко представляют жестоким насильником, который не щадил немецких женщин. Так ли это?

- Это мнение повторяют многие западные СМИ. Называется даже число – 2 миллиона изнасилованных советскими солдатами немок. Но вся эта пропагандистская компания основана на единственной, вышедшую в середине 90-х книге двух немецких феминисток – Хельке Зандер и Барбары Йор. Они взяли данные регистрационных журналов двух берлинских клиник с сентября 1945-го по август 1946-го и посмотрели, сколько новорожденных имели русских отцов. По этим журналам они сделали расчеты, и пришли к цифре 2 миллиона.

Я провел параллельное исследование, опираясь на те же самые данные. И у меня получились цифры, отличающиеся в 200 раз! Дело в том, что Зандер и Йор сохранили типичное для гитлеровского рейха расовое мышление. Они в принципе отрицали факт, что немки и русские солдаты могли вступать в связь по обоюдному согласию: по любви, по коммерческим соображениям, от тоски по противоположному полу. Кроме того, эти «исследовательницы» предположили, что русские солдаты насиловали немок всех возрастов, без разбора.

- То же самое говорили и про немецких солдат, что они насиловали и молодых, и пожилых женщин.

- В любом народе есть люди с девиантным поведением, но мы не может судить по ним о целом народе. А Зандер и Йор решили, что для русских это норма – и положили это в основу расчета. Дальше они сочли, что немки, изнасилованные русскими, стопроцентно делали аборт, хотя в то время аборты были очень редкими. По данным тех же клиник только 34% забеременевших от насилия, в частности от американцев и самих немцев, делали аборт. Но эти две «исследовательницы» посчитали, что русские - такие мерзкие животные, после которых все немки точно делали аборты. Такие расистские допущения и позволили раздуть цифру изнасилованных невиданно.

- А сколько могло быть на самом деле?

- Без расовых «поправок» получается порядка 10 тысяч изнасилованных. Это тот же уровень насилия, что есть в современной Германии. То есть насильников среди наших солдат - прошедших страшную войну, потерявших своих близких, имевших все мотивы для мести, было не больше, чем среди современных бюргеров. И никаких расовых предубеждений у немецких женщин по данным берлинских госпиталей не видно: в 1947-м, когда Берлин был уже разделен на четыре равные зоны, число рождённых детей от американцев, русских, англичан и французов было примерно одинаковым.

ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ СССР СМЕРТНОСТЬ В ПРИБАЛТИКЕ СНИЗИЛАСЬ В 1,5 РАЗА

- В либеральной среде часто проводят параллель между Сталиным и Гитлером, ссылаясь на то, что СССР тоже вел захватническую политику: оккупировал часть Польши, Прибалтику.

- Во-первых, СССР занял только те территории, которые раньше принадлежали Российской империи, и легитимность их отделения была спорной.

Второе – при этой «оккупации» не пролилось никакой крови. Местное население не оказывало никакого сопротивления, а вот когда немцы входили, допустим, в Югославию, в Грецию, в Польшу - сопротивление было ожесточенное.

Третье – в отличие от гитлеровской Германии СССР не вел никакого геноцида народов на присоединенных территориях. Они присоединились, как равные. Да, в СССР были политические репрессии, а никак не этнические.

Наоборот, в первые 15 лет после войны в Прибалтике по сравнению с довоенным уровнем смертность сократилась в полтора раза, в Молдавии – еще больше. Если Эстония до войны была первой страной Европы с отрицательным приростом населения, то в составе СССР она показывала положительный естественный прирост выше, чем в Швеции или Дании. А на территориях, оккупированных Германией, был реальный геноцид. Польское население сократилось на 20%, белорусское на 25%.

Советская империя тем и отличалась от гитлеровской и многих других империй Запада, что все народы были на равных. А демократические Франция, Англия, Голландия в своих колониях никакой демократии не допускали, дискриминация там была фантастическая. Уровень жизни голландца и индонезийца отличался в 50 раз! Это, по сути были демократические рейхи, под стать гитлеровскому – с высшими и низшими народами.

«США НЕПЛОХО ЗАРАБОТАЛИ НА ВОЙНЕ»

- Есть точка зрения, что США выиграли больше всех во Второй мировой, хотя победил-то в ней СССР.

- Выиграли все народы, которые до 1945-го зависели от Запада. Выиграл Китай, который после опиумных войн полтора столетия был в глубокой депрессии. Выиграла Индия, которая перестала быть нищей колонией. Несмотря на огромные жертвы, выиграл еврейский народ, создавший свое государство – Израиль. Выиграли корейцы, освободившись от Японии и на одной своей части создав ядерную державу, а на другой - супертехнологичную. А многие страны Запада проиграли, несмотря на то, что были в лагере победителей. Главным «государством-дауншифтером», если смотреть по долгосрочной динамике ВВП, стала вовсе не Россия, а Англия. До войны она была выше всех, а сейчас - все ближе к среднему уровню.

США, конечно, среди стран Запада получили больше всех. При минимуме людских жертв они очень неплохо заработали на этой войне. Сплотили потрепанную войной Западную цивилизацию вокруг себя, став ее лидером, и до сих пор получают с этого дивиденды.

- А какая выгода Западу от принижения нашей Победы, от переоценки итогов Второй мировой?

- Это новая попытка доказать, что западная цивилизация все равно намного лучше и выше. Та же самая политика, которая дала Гитлеру обоснование нападения на нашу страну.

Думаю, на этот раз у них не получится.