2018-06-01T19:13:10+03:00
Клуб любознательных

Пентагон рассекретил доклад о перспективах летать быстрее света

Главный вывод доклада: летать быстрее света можно
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Пентагон раскрыл страшную тайну: межзвездные путешествия возможны.Пентагон раскрыл страшную тайну: межзвездные путешествия возможны.
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Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency) зачем-то опубликовало доклад, подготовленный еще в апреле 2010 года. Его название звучит научно-фантастические даже спустя 8 лет: «Движение в искривленном пространстве, темная энергия и манипулирование дополнительными измерениями» (Warp Drive, Dark Energy, and the Manipulation of Extra Dimensions). Авторы доклада на 34 страницах анализируют возможность создания так называемого варп-двигателя (Warp Drive), позволяющего разгонять космический корабль быстрее света за счет искривления пространства-времени. И приходят к выводу, что создать его можно. По крайней мере теоретических препятствий этому нет.

В августе 2013 года, когда о рассекреченном ныне докладе мало кто знал, стало известно о деятельности некого Гарольда Уайта (Harold White) - предводителя небольшой исследовательской группы из Космического центра имени Линдона Джонсона. То есть, из НАСА. Он сам рассказал на конгрессе по межзвездным коммуникациям, который прошел проходил в Далласе, Техас (Icarus Interstellar's Starship Congress in Dallas, Texas). Сообщил, что вместе с коллегами разрабатывает варп-двигатель. Верилось в такое с трудом. И зря, как теперь выяснилось. И помимо Уайта нашлись ученые, которым возможность передвигаться быстрее света не показалась совсем уж безумной. Об имеющихся перспективах ученый рассказал в небольшом интервью, которое было размещено на сайте журнала "New Scientist". Оно порвало рекорды посещаемости. Похоже, что людям и в самом деле небезразличны межзвездные дали.

Схема искривленного пространства: впереди сжато, позади растянуто.

Схема искривленного пространства: впереди сжато, позади растянуто.

- Как же быть с постулатом, что в материальном мире тела не могут двигаться быстрее света? - спросили ученого.

Уайт ответил, что сама теория относительности дает, как минимум, две опции: или рвануть сквозь «кротовую нору» - дыру в ткани пространства-времени, соединяющую отдаленные области Вселенной, или использовать так называемое искривленное пространство - space warp.

Объясняя, что называется, на пальцах, эффект искривленного пространства, ученый привел в пример дорожки, которые движутся в некоторых больших аэропортах. Человек перемещаясь по ним на пределе своей скорости и не превышая его, попадет из одного конца коридора в другой быстрее, чем если бы он двигался в "пространстве" рядом с дорожкой.

Но как искривить космическое пространство? Чтобы не превышая скорости света, лететь все же быстрее него. Ученые предполагают, что пространство можно будет сжать перед носом корабля и растянуть его за кормой, образовав так называемый «пузырь Алькубьерре», в котором будет находиться перемещающийся объект. Теоретическую возможность создания такого пузыря, пригодного для полетов, доказал мексиканский математик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre) еще в 1994 году.

Космический корабль в «пузыре Алькубьерре» помчит людей в иные миры.

Космический корабль в «пузыре Алькубьерре» помчит людей в иные миры.

К моменту своего выступления на «межзвездном» конгрессе Уайт с коллегами уже третий год экспериментировали в лаборатории, созданной в НАСА. Похоже, что и тех и других воодушевил тот самый секретный доклад, появившийся как раз в 2010 году. Суть экспериментов состояла в воздействии на пространство-время мощными электростатическими полями. Лазерный интерферометр вроде бы свидетельствовал — пространство хоть чуть-чуть, но искривлялось. Что внушало надежду, что вслед лабораторному и микроскопическому «пузырю Алкубьерре» когда-нибудь получится «надуть» и более внушительный.

И авторы рассекреченного доклада и Уайт полагают: когда дело дойдет до строительства реального space warp корабля, то для растяжения и сжатия пространства, возможно, будет применена энергия с так называемой отрицательной плотностью. Она вроде бы существует. Например, в виде так называемой темной энергии, под воздействием которой наша Вселенная ускоренно расширяется. Хотя такого быть бы не должно, если бы в пространстве-времени действовали лишь гравитационные силы.

Сам корабль будет похож на мяч для американского футбола, опоясанный тором. В «мяче» разместится команда и системы управления, а в торе - материя с энергией отрицательной плотности.

На вопрос, не потребует ли «сверхсветовая скорость» неподъемных для человечества затрат энергии, Уайт ответил, что поработал над этой проблемой. И его расчеты показали, что затраты на корабль диаметром в 10 метров, летящий в 10 раз быстрее света, не будут сверхъестественными.

Авторы доклада уверяют, что не разорит человечество и корабль гораздо больших размеров — диаметром в 100 метров. И разогнаться на нем можно будет до скорости в 100 раз превышающей скорость света. Марс тогда окажется от Земли в 3 с половиной минутах, а время в пути до ближайшей звездной системы Центавра составит за 15 дней.

Авторы доклада прикинули, за какое время можно долететь до тех или иных "целей".

Авторы доклада прикинули, за какое время можно долететь до тех или иных "целей".

Скептики, конечно же, не верят в подобные перспективы. И полагают, что вряд ли получится создать нечто реальное — в смысле кораблей, перемещающихся в искривленном пространстве. Ведь пока нет и намеков на понимание того, где можно добыть материю с отрицательно энергией, не говоря уж о ее использовании. Хотя теория легко манипулирует и тем другим, и даже иными измерениями.

Может действительно стоит верить, что когда-нибудь караваны ракет помчат нас вперёд от звезды до звезды?

Может действительно стоит верить, что когда-нибудь караваны ракет помчат нас вперёд от звезды до звезды?

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