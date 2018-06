Пентагон рассекретил доклад о перспективах летать быстрее света

1 Июнь 19:10 2018-06-01T19:13:10+03:00

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency) зачем-то опубликовало доклад, подготовленный еще в апреле 2010 года. Его название звучит научно-фантастические даже спустя 8 лет: «Движение в искривленном пространстве, темная энергия и манипулирование дополнительными измерениями» (Warp Drive, Dark Energy, and the Manipulation of Extra Dimensions). Авторы доклада на 34 страницах анализируют возможность создания так называемого варп-двигателя (Warp Drive), позволяющего разгонять космический корабль быстрее света за счет искривления пространства-времени. И приходят к выводу, что создать его можно. По крайней мере теоретических препятствий этому нет.

В августе 2013 года, когда о рассекреченном ныне докладе мало кто знал, стало известно о деятельности некого Гарольда Уайта (Harold White) - предводителя небольшой исследовательской группы из Космического центра имени Линдона Джонсона. То есть, из НАСА. Он сам рассказал на конгрессе по межзвездным коммуникациям, который прошел проходил в Далласе, Техас (Icarus Interstellar's Starship Congress in Dallas, Texas). Сообщил, что вместе с коллегами разрабатывает варп-двигатель. Верилось в такое с трудом. И зря, как теперь выяснилось. И помимо Уайта нашлись ученые, которым возможность передвигаться быстрее света не показалась совсем уж безумной. Об имеющихся перспективах ученый рассказал в небольшом интервью, которое было размещено на сайте журнала "New Scientist". Оно порвало рекорды посещаемости. Похоже, что людям и в самом деле небезразличны межзвездные дали.

Схема искривленного пространства: впереди сжато, позади растянуто.

- Как же быть с постулатом, что в материальном мире тела не могут двигаться быстрее света? - спросили ученого.

Уайт ответил, что сама теория относительности дает, как минимум, две опции: или рвануть сквозь «кротовую нору» - дыру в ткани пространства-времени, соединяющую отдаленные области Вселенной, или использовать так называемое искривленное пространство - space warp.

Объясняя, что называется, на пальцах, эффект искривленного пространства, ученый привел в пример дорожки, которые движутся в некоторых больших аэропортах. Человек перемещаясь по ним на пределе своей скорости и не превышая его, попадет из одного конца коридора в другой быстрее, чем если бы он двигался в "пространстве" рядом с дорожкой.

Но как искривить космическое пространство? Чтобы не превышая скорости света, лететь все же быстрее него. Ученые предполагают, что пространство можно будет сжать перед носом корабля и растянуть его за кормой, образовав так называемый «пузырь Алькубьерре», в котором будет находиться перемещающийся объект. Теоретическую возможность создания такого пузыря, пригодного для полетов, доказал мексиканский математик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre) еще в 1994 году.

Космический корабль в «пузыре Алькубьерре» помчит людей в иные миры.

К моменту своего выступления на «межзвездном» конгрессе Уайт с коллегами уже третий год экспериментировали в лаборатории, созданной в НАСА. Похоже, что и тех и других воодушевил тот самый секретный доклад, появившийся как раз в 2010 году. Суть экспериментов состояла в воздействии на пространство-время мощными электростатическими полями. Лазерный интерферометр вроде бы свидетельствовал — пространство хоть чуть-чуть, но искривлялось. Что внушало надежду, что вслед лабораторному и микроскопическому «пузырю Алкубьерре» когда-нибудь получится «надуть» и более внушительный.

И авторы рассекреченного доклада и Уайт полагают: когда дело дойдет до строительства реального space warp корабля, то для растяжения и сжатия пространства, возможно, будет применена энергия с так называемой отрицательной плотностью. Она вроде бы существует. Например, в виде так называемой темной энергии, под воздействием которой наша Вселенная ускоренно расширяется. Хотя такого быть бы не должно, если бы в пространстве-времени действовали лишь гравитационные силы.

Сам корабль будет похож на мяч для американского футбола, опоясанный тором. В «мяче» разместится команда и системы управления, а в торе - материя с энергией отрицательной плотности.

На вопрос, не потребует ли «сверхсветовая скорость» неподъемных для человечества затрат энергии, Уайт ответил, что поработал над этой проблемой. И его расчеты показали, что затраты на корабль диаметром в 10 метров, летящий в 10 раз быстрее света, не будут сверхъестественными.

Авторы доклада уверяют, что не разорит человечество и корабль гораздо больших размеров — диаметром в 100 метров. И разогнаться на нем можно будет до скорости в 100 раз превышающей скорость света. Марс тогда окажется от Земли в 3 с половиной минутах, а время в пути до ближайшей звездной системы Центавра составит за 15 дней.

Авторы доклада прикинули, за какое время можно долететь до тех или иных "целей".

Скептики, конечно же, не верят в подобные перспективы. И полагают, что вряд ли получится создать нечто реальное — в смысле кораблей, перемещающихся в искривленном пространстве. Ведь пока нет и намеков на понимание того, где можно добыть материю с отрицательно энергией, не говоря уж о ее использовании. Хотя теория легко манипулирует и тем другим, и даже иными измерениями.