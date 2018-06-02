«Позвольте мне остаться!» 92-летний геронтолог Жорес Медведев рассказал о том, как жить долго

2 Июнь 01:10 2018-06-02T19:17:51+03:00

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С Жоресом Александровичем Медведевым мы встречались в Лондоне много раз, и все по серьезному поводу - то секрет отравления Александра Литвиненко разгадывали, то обсуждали аварию на Фукусиме. Тема долголетия все время оказывалась за бортом. И зря, потому что Медведев прежде всего известен науке, как специалист по старению. 92-летний геронтолог с мировым именем, который работает сейчас над книгой «Проблемы питания и долголетия», и сам - живая иллюстрация к своим книгам.

Допустим, его длинную жизнь (и его брата-близнеца Роя Медведева) можно объяснить генетикой. Но… жена Жореса Александровича Маргарита Николаевна в свои 91 взбегает по лестнице на второй этаж куда быстрее меня. Значит, есть еще какой-то секрет, тайное знание о том, как жить долго и счастливо.

Как прожить сто лет и оставаться бодрым: «вино не сокращает жизнь» 00:00 00:00

- Итак, Жорес Александрович, откуда вы берете молодильные яблоки?

- Гены имеют большое значение, но генов долгожительства в нашей семье нет. Мой отец погиб в лагере на Колыме в 40 лет, мать от несчастного случая в возрасте 60 лет, бабушка по материнской линии умерла в 69. По отцовской еще раньше – от туберкулеза. То, что я вам скажу, открытием назвать нельзя: большинство людей доживают до ста лет в основном за счет образа жизни. Питание, физическая нагрузка, хороший сон, режим дня. Очень много факторов, которые являются базой для долголетия.

- Но этим правилам, наверно, надо было следовать всю жизнь… В 50 лет начинать уже поздно?

- Не поздно. Мы с женой здоровый образ жизни ведем с 1973 года, с того момента, как оказались в Англии. В Советском Союзе это было невозможно: я был диссидентом, меня преследовали, сажали в психиатрическую больницу, увольняли из Тимирязевской академии, когда я написал книгу о Тимофее Лысенко. Жизнь была очень напряженной: бессонница, проблемы с пищеварительной системой. Я не чувствовал себя здоровым и все время беспокоился, что меня могут арестовать. В конечном итоге меня выслали из Советского Союза и лишили гражданства. И я оказался в Англии, не по своей воле. Так что спокойный образ жизни стал возможным, только когда мне исполнилось 47 лет.

- Может, дело в географии и климате? Есть в мире особые точки, где люди живут долго: Средиземноморье, Япония и Кавказ. Что влияет на долголетие тамошних жителей?

- Из этих трех районов только один является загадкой - это Япония. Даже не вся Япония, а архипелаг Окинава, где люди болеют реже и живут дольше. Это особая раса - они низкорослые, худощавые. У тех, кто доживают до ста лет, нет серьезных патологий в организме. В данном случае я могу сказать, что свою роль играет генетический фактор. Если говорить о Японии в целом, то в Токио очень много столетних, но из них 50 % страдают старческим слабоумием и находятся в домах для престарелых. Такое долголетие, когда вы беспомощны и требуете ухода, никому не нужно.

Второй центр долголетия – средиземноморский: Франция, Испания, Италия, Португалия и отчасти Греция. Тут никаких генетических факторов нет. Просто это наиболее благоприятный для жизни район. Очень хороший климат, люди живут в свое удовольствие и хорошо питаются, потребляют много вина – красного и белого.

- Разве алкоголь жизнь не сокращает?

- Нет. Я пью очень мало. Иногда меня, правда, жена соблазняет. Просто мне этого не требуется. А там вино – часть обычной диеты. У них есть одна хорошая традиция – сиеста: днем в самую жару они сидят дома или отдыхают. Живут спокойно, работают 6 часов в день – и все это в течение длительного времени. Главное, что сокращает жизнь – это психический стресс.

- А как же наши кавказцы? У них и стрессы были, и питание не самое лучшее. Тем не менее, они тоже ставили рекорды по долгожительству.

- На Кавказе люди часто преувеличивали свой возраст. Еще в Российской империи не хотели служить в армии и прибавляли себе по несколько лет.

К тому же, долголетие характерно только для грузин и абхазов. А у армян этого нет, и у азербайджанцев тоже. В Грузии это связано с историей, с характером нации, с вином и с диетой, очень богатой растительными и молочными продуктами. В Советском Союзе Грузия была на первом месте по уровню жизни благодаря Сталину. Сейчас Грузия находится в плохом состоянии. Экономика слабая, уровень жизни низкий. Грузины решили, что будут лучше жить, когда станут независимыми. Этого у них не получилось. Как не получилось и у Украины, и у Белоруссии, и в Средней Азии. Россия более менее оправилась.

Жена ученого в свой 91 год тоже сохраняет бодрость.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

География долгожительства

- Вы с вашим братом Роем Медведевым близнецы. Теоретически ваше старение должно было происходить синхронно...

- На самом деле этого нет. Дело в медицинском обслуживании. В Англии оно является профилактическим: для всех пенсионеров бесплатные лекарства, каждый год проводится полное обследование, назначается курс лечения. То есть, медицина старается предупредить заболевание. А в СССР и в России медицина лечебная. Она включается только тогда, когда человек заболевает. Поэтому есть большая разница между мной и моим братом, он находится в худшем положении, чем я. Во Франции медобслуживание еще лучше, чем в Великобритании. А самая лучшая медицина в Австрии.

- И что – австрийцы ставят рекорды по долгожительству?

- Нет, наивысшие показатели все равно остаются у средиземноморских стран: благоприятный климат, диета, люди живут спокойно и хорошо. Но ситуация в европейском сообществе начинает ухудшаться. Вводятся единые правила. В Греции, где всегда преобладало оливковое масло, сейчас очень много животных жиров. Многие питаются в «Макдоналдсе». Европеизация действует на средиземноморский регион негативно.

- А за счет чего на второе место в мире по долгожительству вышли китайцы?

- Китай от глобализации только выиграл. Были предсказания, что там возникнет недостаток продовольствия, показатели будут ухудшаться. Но он вместо социалистического пути перешел к смешанной экономике, началась урбанизация, развитие промышленности. И, повысив уровень жизни и качество питания, люди стали жить дольше.

- За последние 17 лет россияне тоже сделали большой рывок в плане продолжительности жизни, особенно мужской. Это с чем было связано?

- С уровнем экономики и стабильностью. Опыт истории показывает, что для большой страны главным фактором благосостояния является стабильность - когда человек может планировать свою жизнь на длительный срок и видит свои перспективы. При Горбачеве, и особенно при Ельцине, после распада Советского Союза, этой стабильности не было. Была экономическая анархия, уровень жизни падал. С приходом Путина все изменилось. Реформы происходили, но медленно.

«Я к врачам обращаться не стану»

- Вам хотелось бы снова стать молодым? Чтобы нигде ничего не болело…

- Да у меня, собственно, и сейчас нет никаких хронических проблем, кроме суставов коленей. Я ничем не болен, веду нормальный образ жизни. К врачам фактически не обращаюсь. Может быть, это редкое явление, но это связано с моим образом жизни в течение последних 45-50 лет: отдых в середине дня, питание сбалансированное по белкам, углеводам, жирам и витаминам. Я за этим слежу и веду очень регламентированный образ жизни. Работаю определенное количество часов за компьютером или письменным столом. У меня каждый день один и тот же завтрак.

- И какой же?

- Томатный сок, затем яйцо. Плюс хлеб и овсяная каша. Это мой завтрак на протяжении последних лет двадцати пяти. На обед жена делает суп – борщ, грибной, куриный бульон. Обязательно салат из помидоров, огурцов, лука. На ужин белки и углеводы. Простая диета, но она сбалансирована и ограничена по калориям. Я слежу, чтобы мой вес десятилетиями оставался на одном и том же уровне.

- А где вы берете фрукты и овощи?

- До прошлого года у нас был большой собственный кооперативный огород и сад, по 300 квадратных метров каждый. Мы выращивали картошку, помидоры, огурцы. Овощи были собственного производства, в которых не было вредных веществ. Фрукты были все свои. Росли три-четыре яблони, груша, сливы, смородина.

- Не жалко было тратить на это время?

- Я все равно работал много, 6-7 часов за письменным столом. Сидеть за компьютером больше трех-четырех часов в день непрерывно очень трудно. А на огород мы уходили летом к вечеру, часам к шести, там работали два-три часа. Этого достаточно, чтобы поддерживать в хорошем состоянии и сад, и тело. Спортсмены не обладают большой продолжительностью жизни и выходят из строя очень рано, у них очень большие нагрузки. Наиболее здоровый вариант физической активности – это садоводство. Даже Сталин его признавал. У него всегда был сад при даче - он выходил, подрезал плодовые деревья.

Питание, физическая нагрузка, хороший сон, режим дня... - все это позволяет Жоресу и его супруге Маргарите быть активными в свои года.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Лишняя работа

- Что делать, если много времени уже потрачено зря - на вино, путешествия, перелеты, неправильный образ жизни, работу? Есть ли у вас универсальный рецепт, как продлить жизнь минимум лет на пятнадцать?

- Если суммировать, то первое – нужно иметь очень твердую волю. Если ты решил соблюдать определенные правила и образ жизни, нужно этому следовать систематически. Второе главное условие – хорошая семья. Нормальное здоровое питание. Баланс между всеми элементами диеты: белками, жирами, углеводами, витаминами. Регулярная физическая работа. Определенный режим сна и режим работы. Плюс интересное занятие. И еще чтобы была спокойная стабильная обстановка. Но сравнительно небольшое число людей в течение всей жизни эти принципы соблюдает.

В России жизнь становится все более и более стабильной. Экономика развивается, условия медицинского обслуживания тоже. Все зависит от человека. Если он решил, что ему нужно сохранить здоровье, он может это сделать собственной волей, переходя к определенным правилам жизни. Особенно это важно в пожилом возрасте. После выхода на пенсию нужно найти себе интересное, полезное занятие. Моя жена, например, покупает корма и следит за тем, чтобы птицы в нашем саду всегда были сыты.

- А чего делать категорически не надо?

- Главное, чтоб человек мог позволить себе то, что ему действительно полезно. Если кто-то хочет купить домик на берегу Средиземного моря, то это поможет долголетию. Но кто это может себе позволить?

Для меня круг моих желаний всегда был ограничен. Я хотел быть научным работником, получить хорошее образование. Всегда был дисциплинирован, не отвлекался на посторонние увлечения, путешествия.

- То есть, путешествия забирают силы?

- Естественно. Человек хочет лететь в Египет отдыхать летом. Зачем? Там очень плохой климат, жарко, ненадежное питание. У некоторых людей есть «охота к перемене мест». У меня этого не было. Мы поселились в этом доме в 1975 году, и так и живем. И даже не ремонтируем его. Если мы его отремонтируем, наша жизнь не улучшится, а это много лишних хлопот. Нужно психологически удовлетворяться тем, что возможно и что доступно. Какого-то беспокойства о будущем у меня нет. И не было никогда. Второй фактор – семья. Важно, чтобы семья была прочной. Чтобы люди друг другу помогали. Это главное условие спокойной жизни. У меня эта цель была достигнута. Мы с Ритой все и всегда делали вместе. Надежность семьи создает стабильность психики. Очень редко я это видел это среди своих друзей, у многих возникали большие проблемы. Это отражалось на здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/653805" frameborder="0"></iframe> Жорес Медведев: «Позвольте мне остаться!».92-летний геронтолог делится своими знаниями о том, как жить долгоВиктор КАНСКИЙ

Жизнь или стабильность

- Не задавались ли вы вопросом - почему так долго живут разведчики-нелегалы? А также диктаторы? Может быть, стресс является неким возбудителем для продления жизни?

- Это зависит от психологии человека. Я не думаю, что диктаторы долго живут. Сталин, Мао Цзэдун, Франко жили недолго.

- Может быть, жизнь продляют страдания?

- Трудно сказать. Фидель Кастро прожил сравнительно долгую жизнь. Но он очень заботился о своем здоровье, хотя много курил. Он создал институт геронтологии, хорошую медицинскую систему на Кубе. Туда приезжали лечиться богатые люди. Про разведчиков я не знаю. Большая их часть нам неизвестна. Разведчики – люди с очень крепкими нервами, устойчивой психикой, физически и психически очень тренированные. Они не теряют самообладания, спокойствия в любой обстановке.

Представители каких профессий долго не живут? Шахтеры. Металлурги. Колхозники. Долгожители в основном встречаются среди интеллигенции. Среди крестьян таковых было мало.

Болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие, кстати, в значительной степени распространено среди представителей физического, а не умственного труда. Много проблем возникает у рабочих, которые работают в три смены, где непрерывный цикл. Смена режимов через определенные промежутки времени, когда люди должны работать ночью, влияет на организм очень негативно.

- Есть множество примеров того, что люди сделали свои самые главные открытия не в первой половине жизни, а во второй, ближе к закату. Как это можно объяснить?

- Многое зависит от профессии. Среди физиков и математиков долгожителей нет. Их творческая активность начинает снижаться значительно раньше, чем у ботаников и зоологов. Этот парадокс связан с мозговой деятельностью. В геронтологии изучалось среднее долголетие разных профессий. Физически тяжелые работы обеспечивали короткую продолжительность жизни. А самая длинная продолжительность наблюдается у священнослужителей. Может быть, потому, что у них небольшая стрессовая нагрузка. Они не уходят на пенсию или в отставку, могут работать до конца. У них максимальная удовлетворенность от своей работы и жизни.

За компьютером Жорес долго не сидит - тяжело и вредно.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Позвольте мне остаться

- Скажите, пожалуйста, а долго жить интересно? Астрид Линдгрен, у которой я как-то брала интервью и которой по глупости молодости пожелала прожить еще лет 200, буквально взмолилась: «Пожалуйста, позвольте мне уйти. Вы не представляете, как скучно мне жить, когда умерли не только мои подруги, но даже их дети». Какие есть магниты в жизни, чтобы жить было интересно даже тогда, когда вы про этот мир уже все знаете?

- Лично для меня жизнь интересна, когда я занимаюсь творческим трудом. Когда могу читать, смотреть, искать информацию и создавать работы не только по проблемам здоровья, но и истории. Мы с братом написали очерк к столетию Октябрьской революции – «От Владимира Ленина к Владимиру Путину». Брат компьютер так и не освоил, но он тоже постоянно работает. Пишет от руки работу «Новая Россия». Россия – это уникальное государство. Таких государств в социальном и экономическом плане не было и нет в мире. Ее на Западе просто не понимают. Это требует анализа. Мой брат решил сделать обобщение, анализ современной России.

Важно, чтобы человек до самого предела своей жизни мог заниматься творческой работой. Но это не универсальная возможность. Многие люди после выхода на пенсию от своей жизни большого удовольствия не испытывают. Мне повезло, потому что физически я нахожусь в хорошем состоянии и могу заниматься тем, что мне интересно. Кончать свое существование пока не хочу.

КОНКРЕТНО

Что нужно делать, чтобы жить долго:

- удачно жениться или выйти замуж

- жить в своем доме, на земле и самому выращивать овощи

- оптимальный вариант – купить домик на Средиземном побережье

- заниматься творческой работой

- держать диету и питаться максимально просто

- устраивать днем обязательную «сиесту»

- иметь хобби

И чего делать не нужно:

- путешествовать

- выбирать профессию, связанную со стрессами

- работать в три смены

- нервничать

- истязать себя ремонтами

- ходить по ресторанам

- выяснять отношение в семье

- жить в условиях постоянных революций

Рис.: Валентин ДРУЖИНИН

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Стрессы могут омолаживать, а поездки - развивать мозг

Безусловно, 92-летний возраст и хорошее здоровье выглядят убедительным подтверждением методов Жореса Медведева. С другой стороны, в научно-медицинской среде известно: пример одного человека не всегда срабатывает у других. Если же говорить о способах достичь здорового долголетия, достоверность которых подтверждена в масштабных исследованиях, то выяснилось вот что.

Долгосрочные, хронические стрессы - когда вся жизнь связана с постоянными переживаниями, непрерывными конфликтами, насилием в семье, действительно ускоряют старение человека. А вот кратковременные стрессы вроде периодических дедлайнов на работе, эпизодических ссор в семье и т. п., не ведут к быстрому дряхлению. Это выяснил в своих исследованиях генетик, создатель самых достоверных сегодня биологических часов старения, профессор Медицинской школы Калифорнийского университета Стив Хорват. Более того, кратковременные стрессы даже помогают противостоять старению. В таких условиях активируются наши природные механизмы починки повреждений в клетках - и организм оздоравливается.

Путешествия могут вредить долголетию, если человек воспринимает поездку как сильный стресс. Либо в случае частых перелетов со сменой часовых поясов: здесь мы страдаем из-за сбоев в режима дня и ночи - джетлага. Но гораздо чаще путешествия полезны для долголетия - помогают улучшать состояние мозга, образовывать новые связи между нервными клетками нейронами.

- При получении новых навыков, знаний, эмоций, в том числе при посещении незнакомых увлекательных мест, в мозге создается когнитивный резерв, который в том числе защищает от болезни Альцгеймера, - радует исследователь, врач-невролог Лайза Дженова.

Вред или польза ремонта тоже зависит скорее от личного восприятия. Если для вас это пытка, чреватая нескончаемыми ссорами, разборками со строителями и т. п., то да, пожалуй, лучше воздержаться. Если же вы воспринимаете ремонт как возможность проявить креатив, что-то улучшить в своей квартире и жизни, то он однозначно полезен для замедления старения мозга, считают нейробиологи.

Что касается питания, то овсянку, яйца, хлеб из цельнозерновой муки эксперты приветствуют. А вот ежедневный томатный сок вызывает вопросы. Если вы не делаете его самостоятельно из свежих сезонных помидоров, а покупаете в магазине, то такой напиток содержит много соли.

- Первый и главный совет по питанию, который мы даем для достижения долголетия, - снизить количество соли, - рассказал в интервью «КП» южнокорейский профессор Мун ЕнгСу. - Соль удерживает влагу в организме, увеличивает объем жидкости в крови, что повышает нагрузку на сердце. Растет кровяное давление, обостряются различные заболевания, повышается риск инсульта.

Зато кофе на завтрак или в течение дня (лучше в первой половине, если у вас есть проблемы со сном) считается отличным антиэйдж-напитком.

- Серьезные научные данные говорят о том, что кофеин - его, кстати, немало и в чае - позволяет ощутимо снижать риск многих опасных заболеваний, включая цирроз печени, рак толстой кишки, болезни Альцгеймера и Паркинсона, - рассказал «КП» эксперт по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.