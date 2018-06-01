2018-06-01T19:03:02+03:00
Политика

Владимир Путин в День защиты детей вручает в Кремле ордена многодетным семьям

В 2018 году государственную награду получили родители из восьми регионов нашей страны [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Президент России Владимир Путин вручил ордена многодетным семьямПрезидент России Владимир Путин вручил ордена многодетным семьямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 июня, президент России Владимир Путин в торжественной обстановке вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям из самых разных уголков нашей страны. Данное мероприятие традиционно проводится в Кремле в рамках празднования Международного дня защиты детей.

"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в этом году государственной награды удостоились семьи из восьми регионов России. Так, на вручении орденов присутствовали многодетные родители из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия.

Орден "Родительская слава" был учрежден еще в 2008 году и впервые вручен в январе 2009-го. Россияне получают его за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. При этом награждаются не только родители, но и усыновители, воспитывающие или воспитавшие семь и более детей.

Таким семья вручают сам орден, его знаки для торжественного и повседневного ношения, грамоту, а также единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, которое было введено указом премьер-министра России Дмитрием Медведевым в 2013 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках мероприятий, приуроченных к Дню защиту детей Путин уже успел посетить новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы, где пообщался с персоналом и юными пациентами учреждения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы

Глава государства прошел по коридорам новой клиники, рассчитанной на 500 мест, где теперь лечат детей с нарушением сердечного ритма и работает центр детского инсульта (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо