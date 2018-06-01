В Тушинской больнице в качестве лечения прокатили детей на мотоцикле

1 Июнь 18:50 2018-06-01T19:18:12+03:00

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Необычным перформансом начался Всемирный день защиты детей в ДГКБ им. З.А. Башляевой (Тушинской больнице): мотоколонна из 100 байкеров въехала на территорию больницы, чтобы поприветствовать маленьких пациентов. Во главе с неизменным лидером Александром Хирургом, байкеры прокатили юных балерин на мотоциклах и вышли с ними на сцену, чтобы поздравить всех с праздником и открыть Третий Московский ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность детей».

Этот фестиваль проходит на территории больницы уже в третий раз, но каждый год организаторы придумывают что-то новое, чтобы порадовать маленьких гостей и пациентов больницы.

- Наша задача – объединить усилия детских врачей, сотрудников образования, культуры, МЧС и общественных деятелей во имя сохранения здоровья детей. Мы приглашаем известных людей, артистов, чтобы в очередной раз привлечь широкое внимание родителей к необходимости следить за здоровьем детей, своевременно проходить диспансеризацию, - рассказал главный врач больницы, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

В парке перед Тушинской больницей были организованы павильоны здоровья, где для всех желающих вели приемы педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты, эндокринологи, хирурги, ортопеды, неврологи, кардиологи.

- Моего ребенка к врачу просто так не затащишь, да и у меня самой часто не хватает времени ходить по поликлиникам. А тут тебе и праздник, и развлечения, и диспансеризация – отличная идея, - рассказала одна из посетительниц фестиваля Мария.

Фестиваль проходит на территории больницы уже в третий раз.

Особое внимание на фестивале уделили вопросу безопасности детей. Сотрудники ГУ МЧС РФ по городу Москве подготовили обширную интерактивную программу: мастер-классы по оказанию первой помощи «Научись спасать жизнь», экспозиция пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования, демонстрация электромобилей, площадка международной кинологической организации «Сотер», ретро-выставка касок и исторического оборудования и многое другое.

- Мы в третий раз совместно с Тушинской детской больницей проводим этот замечательный праздник, - рассказала Председатель попечительского совета «Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елена Мильская. - Этот фестиваль очень важен для нас, потому что он не только развлекательный, но и обучающий. Дети дети принимают участие во множестве мастер-классов, квестов и игр и узнать много нового о том, как оставаться в безопасности в любой ситуации. С Тушинской больницей мы взаимодействуем с 2015 года: нас объединяет общий проект «Область здоровья». Благодаря ему уже была оказана медицинская помощь более 3500 детям по всей стране».

Колонна "Ночных волков".

В рамках фестиваля также состоялся флешмоб беременных, которые вместе с Александром Хирургом и артистами Викторым Рыбиным и Натальей Сенчуковой вышли на сцену, чтобы дать старт совету матерей совместно с премией «Выбор родителей». Будущие мамы запустили белые шары в небо и исполнили зажигательный танец.

Специально гостей организаторы подготовили концерт. Поздравить детей приехали Оскана Федорова, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Денис Майданов и многие другие.