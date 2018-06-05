Плахотнюк для Запада уже не «свой»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-05T18:59:22+03:00

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Нет никаких сомнений в том, что после мутной истории с «убийством» бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, Запад будет впредь более критически настроен по отношению к своим союзникам в постсоветских республиках и начнет выстраивать свои отношения с ними с большей осторожностью. С учетом этого фактора, перспективы одного из наиболее прозападных политиков Молдовы Владимира Плахотнюка и возглавляемой им Демократической партии Молдовы после грядущих осенью парламентских выборов становятся весьма туманными. Хотя, говоря честно, и Евросоюз и кураторы из США уже и раньше фактически признали, что Владимир Георгиевич и заведенные им в стране порядки, мягко говоря, мало соответствуют выбранному «пути в Европу».

"ЗАХВАЧЕННОЕ ГОСУДАРСТВО"

Еще в августе 2015-го, когда, казалось, ничто не предвещало «беды», Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд опубликовал получившую огромный резонанс статью о Молдове, как о «захваченном государстве», в котором правят бал коррупция и олигархи. И выбор издания (американская The New York Times), и риторика статьи не оставляли сомнений в серьезности проблемы.

- Есть большая проблема с коррупцией, отмыванием денег и очень богатыми людьми, занятыми одновременно политикой и бизнесом. В Молдове это стало крайностью, - уверен Ягланд и резюмирует. - Вы не должны находиться в политике для того, чтобы преследовать свои личные интересы или работать на собственное благополучие. Все наоборот: вы должны служить обществу. Вы должны ясно понять эти вещи, иначе государство останется захваченным особыми интересами, а не будет управляться в интересах людей.

В своей статье глава СЕ, по сути, давал рецепты того, что и как надо делать, очистить «захваченное государство» от пагубного влияния олигархов, провести реформы в юстиции с целью создания независимого суда, наконец, исполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И Запад вроде как начал тогда пытаться плавно переформатировать «проевропейскую» власть в Молдове для достижения этих целей.

Но, спустя два года Ягланд опять вернулся к этой теме, отметив на брифинге в Кишиневе 30 мая 2017 года, что в этой сфере, к его сожалению, мало что изменилось, и вновь констатировал: «Молдова рискует оказаться следующим вызовом безопасности Европы и последствия этого кризиса могут выйти далеко за ее пределы».

Почему? Да потому, что все тот же Плахотнюк продолжает контролировать экономику, законодательную и исполнительную ветви власти, стараясь предстать перед Западом в образе демократического респектабельного политика. И, как отмечают сами западные эксперты, продолжает оставаться «захватчиком» республики, превратившейся в «прачечную» по отмыванию грязных мафиозных денег. Сам же Плахотнюк давно стал брендом молдавской коррупции.

В Молдове можно безнаказанно украсть из банковской системы миллиард долларов, можно просто взять и снять с выборов политическую партию, а то и вовсе – запретить ее, можно не допустить кандидатов на выборы по одномандатным округам. Да что там такие мелочи, если можно перестроить под себя всю избирательную систему страны! И ничего за это не будет. В лучшем случае, Запад выскажет вялое неодобрение, когда поезд уйдет уже далеко.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕ ДАДУТ

Однако весной этого года из-за океана пошли сигналы, что Плахотнюк перестал быть «любимой женой» и не исключено, что в этом амплуа его заменит другой политик. В апреле американская НКО Freedom House опубликовала доклад «Развитие демократии в странах переходного периода», в котором Молдове отводится достаточно много места. Неутешительным для страны является вывод, что и 2018-м году Молдова сохраняет статус «частично свободной страны с гибридным режимом и с наиболее высоким риском скольжения к авторитаризму». Как, впрочем, и Грузия, и Украина. В исследовании отмечается, что в стране по-прежнему существует повсеместная практика замещения руководящих вакансий на основе не профессиональных данных и образования, а по принципу лояльности или принадлежности к политической группе у власти, либо к определенному олигархическому клану. А несостоявшаяся деполитизация госучреждений, правоохранительных органов и контролирующих структур - одна из причин того, что Молдова вчистую проиграла борьбу с коррупцией и полностью провалила антикоррупционные инициативы в этой сфере.

Жесткой критике в исследовании подвергся и переход к смешанной избирательной системе, который инициировала как раз демпартия Молдовы под председательством Плахотнюка. По мнению западных экспертов, новая система «поставит в невыгодное положение непарламентские партии, а также будет способствовать коррупции в избирательной кампании».

Отдельного внимания удостоилась ситуация со СМИ. Как считают авторы доклада этой влиятельной на Западе организации, «Молдова продолжила негативную тенденцию последних лет в политической сфере и в ситуации со свободой слова, а также – в преследовании журналистов». Отдельно отмечается, что молдавские СМИ используются в политических целях и подвержены чрезмерному давлению со стороны олигархов и политиков.

В результате, как говорится в докладе, из-за отсутствия реальных реформ, принятия новых противоречивых законов и игнорирования международных обязательств к концу 2017-го года ситуация дошла до такого уровня недоверия иностранных партнеров к нынешним властям Молдовы, что ЕС отсрочил предоставление макрофинансовой помощи на сумму 100 млн евро, а также сократил программу поддержки судебной реформы на 28 млн евро. Молдова Плахотнюка становится похожей на Украину Порошенко, которой не хотят доверить даже копейку в базарный день.

БОК О БОК С КРИМИНАЛОМ

Можно было бы списать этот доклад на чьи-то происки, но Freedom House не одинока. Практически одновременно с публикацией этого исследования, на сайте Джеймстаунского фонда, работающего в тесном контакте с разведсообществом США, появилась статья с очень красноречивым заголовком «Высокий уровень коррупции несет угрозу европейским устремлениям Молдовы». Главным «героем» материала является все тот же Плахотнюк, которого обвиняют в непосредственном участии в укрывательстве от правосудия Илана Шора, примара города Оргеев. Шор на данный момент находится под следствием по делу о выводе того самого миллиарда долларов из молдавских банков. В статье прямым текстом говорится, что «преступный тандем Плахотнюка-Шора является воплощением зашкаливающей коррупции, из-за которой лидеры Евросоюза все больше разочаровываются в Молдове». Публикации такого уровня (а материалы фонда на постоянной основе используются американскими правительственными аналитиками и законодателями) достаточно прозрачно показывают, что Плахотнюком и его командой недовольны не только в Евросоюзе, но и по ту сторону океана.

А ведь и в России Плахотнюк тоже отметился на криминальной ниве. В ноябре прошлого года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск за «заказ» на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Который, в свою очередь, разыскивался властями Молдовы (где всем правит Плахотнюк) якобы за подготовку покушения на Ренато Усатого. И вариант, что Плахотнюк пытался организовать покушение на Усатого через Горбунцова, а потом решил заткнуть организатору рот, сначала попытавшись его арестовать (в СИЗО ведь можно и не дожить до суда или даже допросов), а после неудачи – заказав киллеру, не выглядит такой уж экзотикой.

* * *

Кто знает, вполне вероятно, что Запад и далее бы старался не обращать внимания на «шалости» Плахотнюка, если бы не катастрофическое падение рейтинга его и возглавляемой им партии после серии политических и коррупционных скандалов. Ведь даже США не одобрили смену избирательной системы, не говоря о выступившем против этой новации Евросоюзе, а это о многом говорит.

Появление целой серии таких материалов в солидных СМИ и публичные выступления европейских лидеров свидетельствуют о том, что Плахотнюк так и не стал для Запада «своим». Публичные обвинения в криминальном происхождении его состояния и далеких от демократии методах управления говорят, что на Западе Плахотнюка уже с трудом терпят. Ровно до той поры, пока не подберут на его место действительно «европейского» политика. Желательно, прошедшего обучение и поработавшего на Западе.

И, похоже, ждать этого осталось уже недолго.