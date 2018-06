Археологи поняли, как именно был распят Иисус Христос

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-05T19:07:24+03:00

Гвозди в пятки

Многочисленные художники, веками изображавшие распятого Иисуса Христа, ошибались. Уже вторая археологическая находка свидетельствует: гвозди, которыми палачи приколотили тело Спасителя к кресту, расположены на живописных полотнах не в тех местах, где они должны быть. Ступни распятым пробивали не в районе плюсневых или предплюсневых костей, как это изображено практических у всех. На самом деле ноги крепили одним гвоздем, проходившим сквозь обе пятки — точнее обе пяточные кости. Характерные повреждения именно в этих местах имеются на обнаруженных останках — на костях людей, погибших на крестах в начале первого века нашей эры. В это время как раз и был казнен Иисус Христос.

Первое материальное подтверждение того, что распятие, как казнь — жестокая и мучительная - действительно существовало, было получено лишь в 1968 году. Тогда в одном из захоронений в Иерусалиме археологи нашли две пяточные кости, скрепленные железным гвоздем, на котором сохранился кусочек древесины. Гвоздь был примерно 18-сантиметровым, кусочек дерева — 2-сантиметровым. В 1985 году находку детально описал ныне покойный греческий археолог Василиос Цаферис (Vassilios Tzaferis ) в журнале Biblical Archaeology Review в статье под названием Crucifixion—The Archaeological Evidence ("Распятие — археологическое свидетельство").

Пробитые гвоздем пятки, найденные в Иерусалиме.

По мнению Цафериса, кости принадлежали знатному еврею возрастом около 25 лет, которого распяли за какое-то политическое преступление. То есть, за измену Риму.

И вот недавно в журнале Archaeological and Anthropological Sciences появилось описание второй аналогичной находки — по сути второго материального подтверждение реальности распятия. Итальянские ученые из Флорентийского и Феррарского университетов доложили о результатах исследования скелета, обнаруженного на севере Италии в 60 километрах от Венеции во время раскопок 2006-2007 годов, проходивших на месте древних захоронений.

Скелет распятого, найденный под Венецией.

Скелет принадлежал мужчине возрастом чуть больше 30 лет, погибшим и захороненным примерно 2 тысяч лет назад. У него пробита одна пятка — правая. Пробита насквозь - примерно так же, как и у жертвы политических репрессий из Иерусалима. Гвоздя, правда, не было. Но археологи, исследовав отверстия — входное диаметром 9 миллиметров и выходное диаметром 6,5 миллиметров, все же рискнули предположить, что и «итальянец» был распят. Ему почему-то «зафиксировали» лишь за одну пятку. Характер повреждения кости свидетельствовал о том, что она была приколочена к некой твердой поверхности.

В Иерусалиме гвоздь имел прямоугольное сечение, близ Венеции — овальное. Археологи уверяют, что именно такой «крепеж и был распространен в тех местах около 2 тысяч лет назад.

Дырки в пятке римлянина.

Модель пятки, пробитой гвоздем. Пятка от скелета римлянина.

Место, гды был найден скелет распятого римлянина.

Гвозди в запястья

Итальянские археологи уверяют, что «их» распятый имел характерные повреждения и на руках. Они свидетельствуют, что руки были прибиты гвоздями, протыкавшими запястья. А что на картинах? Живописцы — опять же массово — изображают распятого Иисуса Христа с пробитыми ладонями. То есть, и тут ошибаются.

Один из примеров: Рубенс изобразил гвозди не там.

То, что человек, приколоченный к кресту за ладони, долго на кресте не продержится, доказал еще в 1931 годы французский хирург Пьер Барбе. Он экспериментировал с благословения Ватикана и выяснил: под тяжестью тела ладони очень скоро порвутся. А вот запястья в этом смысле гораздо крепче.

Понадобились несколько десятилетий, чтобы «медицинскому открытию» нашлось хотя бы одно археологическое свидетельство - тот самый скелет с дырками в пятке и запястьях, исследованный итальянцами — потомками древних римлян.

Кстати, Василиос Цаферис, описавший «первого распятого», снял с них — древних римлян - обвинение в том, что именно они изобрели казнь через распятие. Уверял, что еще в первом тысячелетии до нашей эры подобным образом зверствовали ассирийцы, финикийцы и персы.

"Правильное" расположение ног казненного согласно мнению археологов.

Следы на Туринской плащанице

Туринская плащаница - льняное полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров, которое хранится в соборе Иоанна Крестителя итальянского города Турина. На полотне два негативных опечатка человеческого тела со следами увечий - спереди и сзади.

Одни считают, что именно в это полотно был обернут и положен в гроб снятый с креста Спаситель, чье тело и отпечаталось на ткани сверхъестественным способом. «Проявилось» словно на фотопленке в процессе воскрешения.

Скептики же подозревают, что плащаница все-таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нарисовано, то каким-то образом получено искусственно.

Скептики ссылаются на исследования 1988 года, когда три независимые лаборатории провели радиоуглеродное датирование ткани. И пришли к выводу, что плащаница была изготовлена в период с 1260 года по 1390. То есть, настоящий она быть не может. Ведь Иисус Христос был распят в 33 году нашей эры.

На плащанице имеются изображения многочисленных ран, полученных Спасителем перед смертью. У фигуры пробиты запястья. Что археологически верно, как теперь выяснилось благодаря итальянским ученым. Это «подробность» - в пользу подлинности плащаницы. А вот раны на ногах «неправильные» - не в области пяток. Что дает скептикам еще один повод усомниться в подлинности реликвии.

Эмануэла Гуалди (Emanuela Gualdi) из Феррарского университета, исследовавшая скелет распятого, который был найден под Венецией, полагает: пятки казненного приколачивали к вертикальной стойке креста двумя способами. Первый — обе ступни повернуты в одну сторону, второй — ступни развернуты в разные стороны. Гвоздь в любом случае был один: пятки совмещали и пробивали разом. Он позволял жертве опираться на него и тем самым продлевать ее мучения.

Об исследованиях следов крови, найденных на льняном полотне, которое возможно, стало погребальным для Иисуса Христа, читайте Получено самое убедительное свидетельство подлинности Туринской плащаницы

Гвозди, которыми был прибит к кресту Иисус Христос, найдены?!

Итальянцы объяснили, почему в скелете «их» распятого дырки от гвоздей есть, а сами х гвоздей нет. Исследователи уверяют, что гвозди с распятия не клали в могилы, а сохраняли. Считали, что они обладают магической силой.

Это научное откровение придает больше доверия утверждению археолога, журналиста и режиссера-кинодокументалиста Симхи Якубовичи (Simcha Jacobovici), прозвучавшему в 2011 году в его документальном фильме «Гвозди Христовы».

Якубовичи утверждает: два гвоздя с округлыми шляпками длиной около 8 сантиметров, загнутые на концах, которые были обнаружены в 1990 году в могиле, случайно откопанной строителями в районе Абу-Тор Иерусалима, те самые. Ими были прибиты руки Иисуса Христа.

Якубовичи с одним из "гвоздей Иисуса Христа".

Могила — семейное захоронение возрастом около 2 тысяч лет - находилась в пещере. Внутри стояли каменные погребальные ящики — оссуарии. На одном из них была выгравирована надпись «Иосиф бар Каиафа». Внутри кости 60-летнего мужчины. Один гвоздь лежал среди них, другой рядом с ящиком.

По мнению исследователей, этот «Иосиф бар Каиафа» вполне мог быть тем саммым Каиафой - первосвященником, в руки которого попал арестованный Сын Божий («…Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе", Иоанн 18- 24).

Якобовичи уверен, что первосвященник сохранил гвозди и даже забрал с собой в могилу, потому что они представляли великую ценность. То есть, были не просто с распятия, а с распятия Иисуса Христа.

Гвозди, которые были изъяты из захоронения в 1990 году, почему-то не попали в официальный список предметов, переданных ученым. И пропали.

Нашлись в 2011 году в одной из лабораторий Тель-Авивского университета. То, что они те самые — из могилы «первосвященника» - подтвердил тогда Исраель Гершкович (Israel Hershkovitz) профессор отделения анатомии и антропологии этого университета (professor of the Department of Anatomy and Anthropology at Tel Aviv University). Но в самом ли деле гвозди с распятия Спасителя? Кто знает... А вдруг? Израильские археологи не отрицают, что в районе Абу-Тор действительно найдена могила первосвященника Каиафы.

Оба гвоздя из могилы первосвященника Каиафы.

СПРАВКА "КП"

Каиафа был назначен первосвященником в 18 году по распоряжению римского губернатора Валериуса Гратиуса. Сменивший его Понтий Пилат не стал назначать нового - оставил на этом посту богатого и влиятельного Каиафу, который был женат на дочери Анны - главы мощного клана.

Каиафа был главой Сендриона, религиозного совета в Иерусалиме. Именно Каиафа выступал за то, чтобы убить Иисуса. Опасался, что его учение поднимет народ на бунт, римляне его подавят, погубив множество людей, а самого Каиафу отрешат от должности ("С этого дня положили убить Его", Иоанн, 11, 53).

Каиафа прослужил до 36 года. В 37 году его снял губернатор Сирии Лусиус Ветелиус. Но бывший первосвященник остался очень влиятельным. Умер в возрасте 60 лет.