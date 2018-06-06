2018-06-06T15:41:09+03:00
Общество

Умный полив и лазерное фитоосвещение: Тимирязевцы показали свои инновационные проекты в Сколково

Представители главного аграрного университета страны приняли участие в Международной стартап-конференции Startup Villagе
Ксения БОГДАНОВА
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В инновационном центре «Сколково» прошла Международная стартап-конференция Startup Villagе. Фото: timacad.ruВ инновационном центре «Сколково» прошла Международная стартап-конференция Startup Villagе. Фото: timacad.ru
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В инновационном центре «Сколково» завершилась шестая ежегодная Международная стартап-конференция Startup Villagе. Это крупнейшая в России и странах СНГ стартап-конференция для технологических предпринимателей, главная цель которой - наладить взаимодействие авторов разработок с бизнесменами и чиновниками. В этом году ее участниками стали почти 20 тысяч технологических предпринимателей из 80 стран мира.

Организатором конференции ежегодно выступает Фонд «Сколково» вместе с бизнес-партнерами. На уникальной площадке инновационного центра демонстрируются интереснейшие открытия и технологии. Инноваторы встречаются с предпринимателями, инвесторами, представителями крупных корпораций, органов власти и получают шанс открыть своим разработкам дорогу на российский и международный рынок. Стартап-конференция Startup Villagе — это еще и площадка для общения, где обсуждаются передовые научные идеи и инновационные тренды.

В конференции приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, сопредседатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Главный аграрный вуз страны на конференции представили резиденты Объединенного аграрного бизнес-инкубатора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева во главе с его руководителем Сергеем Зыковым. Резидент Алексей Лещёв продемонстрировал на конференции разработанную им систему лазерного фитоосвещения теплиц «Lagrolis». Система автоматически подбирает необходимый спектр света для каждого вида культуры в течение всего периода вегетации.

Еще один резидент Объединенного аграрного бизнес-инкубатора Василий Фартуков представил прототип интеллектуальной ресурсосберегающей системы дифференцированного полива AIST. С помощью трех сенсорных датчиков она определяет кислотность, температуру и влажность почвы, а так же содержание в ней микроэлементов. Поливальная система передает радиосигналы на расстояние до 10 километров и, таким образом, ее можно контролировать дистанционно.

Разработка AIST уже прошла полевые испытания — она была успешно проверена на фруктовых плантациях во Вьетнаме. В ходе эксперимента поливальная установка Василия Фартукова позволила получить значительную экономию: воды расходуется почти на 40% меньше, а электроэнергии – на 35%. При этом урожай фруктов вырос на 35%. Результат настолько впечатлил вьетнамских аграриев, что они ведут переговоры о приобретении нескольких установок.

На конференции Startup Village разработка Василия Фартукова также не осталась без внимания. Интерес к системе AIST проявили отечественные компании, изготавливающие дождевальные машины.

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