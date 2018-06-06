Рособрнадзор подает в суд на распространителей фейков об утечках на ЕГЭ

6 Июнь 17:00 2018-06-06T17:46:23+03:00

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В Рособрнадзоре проанализировали задания, которые появились в интернете накануне ЕГЭ по математике и химии под видом утечек. Как мы и предполагали, к оригинальным вариантам эти "сливы" не имеют никакого отношения.

- Проверка проводилась с участием сотрудников Рособрнадзора и сотрудников Федерального института педагогических измерений, - рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов. - Мы взяли все задания, которые появились под видом утечек, и сверили их с заданиями ЕГЭ - ни одно из заданий не совпало. Этого и не могло быть, потому что технология полностью исключает эту возможность. Каждому заданию в базе экзаменационных материалов присваивается свой код. Разработчики экзамена, составляя варианты, смешивают эти коды, то есть они сами не знают, какие вопросы будут на окончательных бланках. И доступ к ним открывается уже только после экзамена, чтобы решить какие-то спорные моменты.

"Слитые" задания по математике, как оказалось, были взяты частично из открытого банка данных ЕГЭ, частично из диагностических работ системы "Статград" (грубо говоря, это тренажер для ЕГЭ), частично — из материалов учебника по подготовке к экзамену.

- Единственное более-менее уникальное задание в ЕГЭ по математике — это последняя задача, там очень короткое решение, до которого очень непросто додуматься, - уточнил Иван Ященко, руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике. - И если бы были утечки, то сливать стоило бы, в первую очередь, именно эту задачу. Потому что остальные задания типовые, они и так везде есть. Но именно этой задачи нигде не было.

Вопросы на электролиз из "слива" по химии тоже оказались из открытого банка заданий ЕГЭ по этому предмету. Этих задач действительно раньше не было на экзамене, потому что их добавили в банк только в этом году.

- На репетиционных экзаменах у учащихся вскрылся ряд проблем, связанных с их пониманием, - рассказал Дмитрий Добротин, руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии. - По просьбе коллег из регионов мы добавили эти задания в открытый банк, чтобы дети могли лучше подготовиться.

Сейчас Рособрнадзор собирает все материалы и готовится подать в суд на распространителей фейков. Попасть под раздачу могут и школьники — те, кто уверяет, что у них на экзамене "всё сошлось".

- Я не исключаю, что это провокации, - резюмировал Сергей Кравцов. - Мы подготовим соответствующий иск, чтобы впредь никому не было повадно в момент проведения важнейшего экзамена в жизни каждого школьника делать какие-то непроверенные заявления.