Кто и как сливает задания ЕГЭ в Интернет

5 Июнь 19:15 2018-06-06T01:26:47+03:00

В нынешнем году утечка по математике. Но эти же задания, как выясняется, были в открытом доступе и раньше

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Школьники по всей стране ждут слива заданий для завтрашнего единого экзамена по русскому языку. Накануне в интернете уже появились задания к ЕГЭ по математике и по химии. Как утверждают некоторые пользователи, именно они попались на экзамене. Говорят, что такого масштабного слива не было уже пять лет.

- Каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными. Я к этому уже привык, - рассказал преподаватель математики из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин, победитель конкурса "Учитель года России"-2007, основатель проекта "Решу ЕГЭ". - Но вот сегодня, несколько часов назад, прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов. Все задания в нескольких вариантах.

Педагог Дмитрий Гущин утверждает, что задания ЕГЭ по математике ему прислали за день до экзаменаФото: скриншот видео

"Слитые" задания педагог разместил у себя на странице во "ВКонтакте". И буквально на следующий день школьники начали массово сообщать, что всё сошлось:

"Это действительно те задания, до ЕГЭ не верил, что это возможно, однако сам убедился".

"Да, были именно эти задания (Сибирь)".

"Вчера не поверил в инфу и не решил. Сегодня всплакнул на экзамене".

"Совпало, Киров. Все наши отрешали и зарешали, а я: да неее бред".

"Да, такие и были задания, цифры только разные. Про кредит) и трапеция тоже была. (СПБ)".

Реальные задания на ЕГЭ по математике частично совпали с теми, которые были слиты в сеть наканунеФото: Скриншот сайта

Некоторые выпускники подтверждают: часть заданий ЕГЭ по математике была похожа на те, что опубликовал Дмитрий ГущинФото: Скриншот сайта

Среди вопросов по химии, попавших в интернет, оказалось много задач на электролиз — тема, по словам Дмитрия Гущина, не самая популярная.

- Никогда раньше на ЕГЭ о ней не спрашивали, - объясняет педагог. - А в этом году задания на электролиз включили в экзаменационный вариант. Казалось бы, что в этом удивительного? А то, что на вчерашнем «жёлтом листке» (фотографии с текстами "слитых" вопросов — Ред.) 8 задач на эту тему. Которые и оказались на сегодняшнем ЕГЭ. Всё точно то же самое, что, например, с 13-ми (имеются ввиду под номером 13 - Ред.) заданиями этого года на ЕГЭ по математике. Составители первый раз за 10 лет придумали задания на использование формулы синуса суммы. В утекших материалах, о которых я писал раньше, все 13-е задания без исключения были на эту формулу.

Откуда был слив?

Задания, которые "утекли" в интернет — довольно типовые. Это не те олимпиадные задачки, при решении которых нужно проявить креативный подход и творчество, а те, где достаточно понимать основной принцип и знать формулу.

- Я посмотрел на те задания, которые выложил Дмитрий Гущин. И да, одна из задач, на логарифмы, реально была у нас на экзамене, - рассказал Леонид Самойлов, профессор Ульяновского государственного университета, председатель комиссии по проверке ЕГЭ по математике по Ульяновской области. - Но, во-первых, только у нас в области был 21 экзаменационный вариант. А у нас не самый густонаселенный регион. И такие комплекты вариантов составлены для каждого часового пояса. А на "слитых" заданиях не указано, для какого они региона. Затем, эта задача на логарифмы — абсолютно типовая, она есть в открытом банке заданий, как и тысячи других таких же задач.

Получается, что "утекли" задания из тех, что и так были в открытом доступе. В них проверяются одни и те же знания и навыки, и по сути, в них отличаются лишь цифры. Собственно, выпускники в комментариях так и пишут — задача та же, цифры другие.

Так это реальные задания?

На фото - не экзаменационные бланки. Странно и другое — если посмотреть на комментарии в социальных сетях, одни и те же задачки достались школьникам из самых разных регионов. Хотя такого быть не может — для каждого часового пояса свои комплекты из десятков вариантов. Не могла же одна и та же задачка быть в каждом из них.

Сейчас дети не могут переписать или сфотографировать свои задания, чтобы прорешать их дома или показать учителю, — все бланки с вопросами и ответами, а также черновики, упаковываются в конце экзамена в индивидуальные пакеты. То есть выпускник может надеяться только на свою память. Ну, или переписать что-то себе ручкой на ладошку, рискуя получить замечания от наблюдателей и удаление с экзамена.

Поэтому, когда школьники узнают в "слитых" задачах в интернете свои реальные экзаменационные вопросы, совпавших вплоть до степени икса в уравнении, это выглядит не очень правдоподобно. Ну а то, что одна из задачек будет на интегралы, другая на теорию вероятности, третья на проценты, и так известно. Это есть и в контрольно-измерительных материалах, и в демо-версии, и в заданиях того же открытого банка ЕГЭ.

Смогли ли школьники списать?

Даже если выпускники получили накануне экзамена реальные списки задач и смогли их прорешать, не факт, что им это помогло. Телефоны и микронаушники “вылавливают” охранники, металлодетекторы, организаторы, онлайн-наблюдатели. В некоторых регионах в школах дополнительно установили глушилки сотовой связи.

Нести с собой бумажную шпаргалку — бессмысленно. Надо ещё найти ту самую совпавшую задачку и ухитриться её списать. Опять же, под прицелом камер и наблюдателей. Даже в туалет отпускают только с сопровождающими и чуть ли не с секундомером.

Конечно, школьники могли посмотреть эти задачи заранее и понять основной принцип. То есть научиться решать задачки, которые и так есть в открытом доступе. Но ведь этого от них и ждут!

- Когда были утечки в 2013 году, мы видели, что дети массово списывают — у нас было, допустим, 50 работ, совпадающих один в один, - приводит пример Леонид Самойлов. - В этом году такого не было. Более того, ребята сделали ровно все те же самые типовые ошибки, что и в прошлом году. Они не написали ЕГЭ по математике лучше. В каждой задаче ЕГЭ по математике есть такие маленькие подвохи, ловушки — и дети в них попались так же, как и всегда. Одинаковых работ нет, да и написаны они все достаточно корявым "школьным" языком. Затем обычно дети рассказывают своим учителям, получилось ли у них списать на экзамене. А педагоги говорят об этом нам, без имен, но просто называют общие цифры. В этом году никаких массовых списываний, по крайней мере, у нас в области, не было.

Конечно, школьник может написать себе мини-шпаргалку с формулами и по-быстрому скатать с неё в туалете. Возможно, это даже принесет ему пару дополнительных баллов. Но весь экзамен так не спишешь, тем более, на высокий балл. И для того, чтобы так списать на экзамене, сливы и утечки абсолютно не нужны.

Комментарий Рособрнадзора

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утечек реальных заданий на экзамене по профильной математике не зафиксировано. Задания, которые опубликовал Дмитрий Гущин у себя на странице, не соответствуют ни одному из вариантов ЕГЭ, утверждают в Рособрнадзоре. Сами по себе подобные "утечки" появляются каждый год — тысячи таких вбросов отслеживает и проверяет специальная группа мониторинга. В нынешнем году ни одна из реальных задач, которые действительно были на ЕГЭ, не появилась в сети до начала экзамена, заявляют в ведомстве.