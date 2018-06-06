“Школьники не могут даже сориентироваться по карте”: географы почувствовали время новых великих открытий

6 Июнь 19:20 2018-06-06T19:59:28+03:00

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В Русском географическом обществе подвели итоги международной конференции "Практическая география и вызовы XXI века", которая собрала экспертов более чем из 40 стран мира. Исследователи обсудили самые острые и актуальные вопросы: изменения климата и окружающей среды, урбанизация территорий, миграция и многое другое.

- География всегда имела огромное значение для развития общества, поскольку в ней как в науке сочетаются природа, люди, и вся их деятельность, - рассказал научный руководитель Института географии РАН академик Владимир Котляков, почетный президент РГО. - И это актуально не только для России. Мы активно взаимодействуем со многими профильными организациями и институтами нашей страны, поскольку изучение географии в планетарном масштабе требует вовлечения лучших учёных со всего мира.

Казалось бы, эпоха великих географических открытий давно прошла. Однако, географы по всему миру до сих пор сталкиваются с всё новыми и новыми вызовами. Один из них — это работа с большими данными, которая требует от исследователей освоения новых компетенций.

- Сегодня с орбитальных станций, из лабораторий и в ходе полевых исследований поступают огромные объёмы информации. Одна из основных задач современного учёного – научиться систематизировать эту информацию и правильно её использовать, - объяснила директор Института географии РАН Ольга Соломина.

Другая актуальная проблема, которая привлекла внимание учёных, — это падение качества и престижа географического образования. Эксперты из Хорватии, Болгарии, Монголии и многих других стран отмечают: количество часов на этот предмет в школах с каждым годом всё сокращается. В результате школьники не могут даже сориентироваться по карте.

- Все изменения, происходившие в последние годы в образовании, были связаны с нуждами рынка труда, - поясняет Карл Донерт, президент Европейской ассоциации географов. - Но сейчас в нашем обществе возникает большая потребность в географическом образовании. Например, учащимся необходимо развивать критическое мышление и другие навыки, чтобы различать спекуляции на теме глобального изменения климата и экологии. Поэтому необходимо переосмыслить цели преподавания географии в школах, а также роль профессионального сообщества в этой сфере.

Для этого на конференции была принята новая Международная хартия географического образования, в которой были собраны ключевые концепции и лучшие международные практики преподавания этого предмета. Предполагается, что педагоги и составители учебников возьмут её на вооружение уже в следующем учебном году.