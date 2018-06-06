Если руль рвется из рук

СЕГОДНЯ 01:04 2018-06-06T00:20:23+03:00

- А у меня ничего из рук не вырывается! Ой, это же я еще машину не завела... Фото: Иван ВИСЛОВ

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Хорошо, когда машина у вас исправная, а дорога хорошая. Тогда автомобиль без подруливаний держит прямую линию, его не ведет вправо или влево, баранка не пытается вырваться из рук. А вот если руль буквально бьет по рукам, если вибрации на нем постоянны, машину все время неумолимо куда-то тянет, и уж тем более что-то в передке гремит, - это уже «болезни». Они могут быть где угодно - на всей цепочке от шины до руля. У рулевого управления есть собственные заболевания, неисправности всевозможных тяг, наконечников, реек. Но начинаем диагностировать по мере усложнения.

Что ты надулась?

Если как следует влететь в яму на асфальте, на шине может образоваться грыжа. Правильное ее название - «вздутие», это самый настоящий пузырь на резине. Если грыжа вздулась на боковине шины, это сразу видно. Но бывает так, что вздутие возникает прямо на протекторе. Получается, когда колесо вращается и этим вздутием накатывается на асфальт, машину слегка подбрасывает вверх. На скорости вы будете чувствовать постоянную тряску, и руль начнет биться в руках пойманной птицей. Чем выше скорость, тем чаще дрожь.

Если симптомы таковы, надо ехать в шиномонтаж, балансировка сразу все покажет. Повезет, если такое происходит из-за застрявшего в протекторе камня или болта. Если же это именно грыжа, шину придется выбросить. Иногда на шинах происходит неровный износ протектора, такие тоже нужно менять, а подвеску ремонтировать, чтобы она и следующий комплект шин так же не съела.

Исправляем восьмерку

Шиномонтаж поможет выявить и другие проблемы с колесами - повреждение дисков. Железные штамповки от плохих дорог могут стать, как часто говорят, квадратными. Обод гнется тут и там, колесо перестает быть ровным, вот вам и тряска в машине. Гнутые диски можно прокатать - их геометрию восстанавливают в некоторых шиномонтажках или автомастерских. Кстати, если краска облезла, а железо начало ржаветь, диски можно зачистить и покрасить, будут как новенькие.

Деформируются и литые из легких сплавов диски, они ведь большей частью у нас в стране левые - китайская бутафория. Кромки их откалываются, трещины возникают, диск может вообще развалиться на куски, последствия будут страшными. Так что алюминиевые диски непонятного происхождения по три-четыре тысячи рублей за штуку лучше не брать, а поломки их не реставрировать, просто менять на хорошие диски, пусть лучше некрасивые штампованные «тазики», но добросовестного производителя. Они будут прочнее, их так просто не согнешь в велосипедную восьмерку.

Резинкам вышел срок

Подвеска - она потому подвеской и называется, что кузов машины не прикреплен жестко к колесам, как на телеге, а как бы висит над ними. И в местах этих гибких сочленений вставлены резинки, всяческие сайлентблоки и т. п.

Со временем они изнашиваются, и эти «суставы» начинают постукивать сначала на больших кочках, а потом всю дорогу. Если есть стук, значит, имеется какое-то ненужное движение, в итоге весь этот танец скелета исполняет автомобиль целиком.

Часто гаражные знатоки предлагают менять эти резиновые втулки для продления срока жизни на полиуретановые, есть такой более прочный материал. Но он более дорогой и более жесткий, так что машина поедет, как железнодорожная дрезина - с жесткостью и грохотом. Не всем понравится.

Фото: Opel Automobile GmbH

НУ И НУ!

Ракетомобиль создали 90 лет назад. Он разогнался до 238 км/час

Со времени создания первого автомобиля прошло уже больше 130 лет, а ровно 90 лет назад - в мае 1928 года - в Германии для постановки рекорда скорости машины к ней приделали ракетные двигатели. Натурально 24 твердотопливных реактивных двигателя поставили на обычный гоночный «Опель». И сам внук основателя фирмы - Фритц фон Опель - на глазах у трех тысяч зрителей разогнал машину до 238 км/час, когда и вдвое меньший результат казался ураганной скоростью для колесной техники. За это смельчак получил прозвище Raketen-Fritz, то есть Фритц-ракета. Но на экспериментах с машиной он не остановился, позже у Фритца был реактивный мотоцикл и летающий планер на ракетной тяге.

Насколько отчаянным нужно быть, чтобы сесть за баранку вот такого «пылесоса»!

ПРОВЕРКА СЛУХА

Продавать подержанные машины с рук не запретят

Недавно в интернете дружно раструбили тревожную новость: будто чиновники хотят запретить автомобилистам самим через объявления с рук продавать свои машины. А вместо этого появится специальная система централизованных электронных аукционов. Народ занервничал. Оказалось, зря.

Министерство промышленности и торговли опровергло слух. Никто обязывать продавать машины только через электронные торги не собирается, сами аукционы существуют, но участие в них - личное дело продавца, государство пристально контролировать это не собирается. Напротив, сейчас хотят внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы при перепродаже машины от одной организации другой не было двойного обложения НДС. Иначе машина сразу чрезмерно дорожает.

УЧЕТ

В России сделают единую электронную базу авто

Еще одной бумажкой станет меньше.

Росстандарт предлагает создать инфраструктуру для перехода на электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Оформление первых электронных ОТТС ожидается уже с осени этого года, а с 2019 года услуга может стать доступной для всех автопроизводителей.

Для обычного автомобилиста все эти ОТТС - темный лес. Потому что главные документы на машину регистрирует и выдает ГИБДД при постановке на учет, даже техпаспорт - ПТС - с этого года должен стать не бумажным, а электронным. Не спешите бежать их менять. Переход будет постепенным, нынешние пэтээски останутся действительными.

ОТТС - это как бы сертификат, бумага, признающая машину транспортным средством и разрешающая ее использование на российских дорогах. Те, кому доводилось сталкиваться с ввозом машины из-за бугра, сталкивались с необходимостью получить ОТТС. Иначе без этого документа на машину можно только любоваться.

Что нам даст переход на электронный ОТТС? Упрощенную форму его оформления и упрощение процедуры получения электронного ПТС.

- Учитывая наработанный опыт по внедрению системы электронных паспортов транспортных средств, Росстандарт обратился к АО «Электронный паспорт» с предложением создать необходимую инфраструктуру для перехода на электронный формат одобрения типа транспортного средства, - рассказали в Росстандарте.

Надеемся, еще одной бумажкой станет меньше, процедура получения еще одного документа станет проще. Лучше водителям живется без всех этих доверенностей, талонов техосмотра и прочей макулатуры.

ВАЖНО

Три главных документа

Что водителю обязательно нужно возить с собой

1. Водительское удостоверение (права), оно не должно быть просроченным, и в нем должна быть открыта категория того транспорта, на котором вы едете. Иначе штраф будет большим - от 5 до 15 тысяч рублей, а если права отобрали - все 30 тысяч.

2. Свидетельство о регистрации автомобиля (СР - розовая карточка размером с две банковские). В нем записан владелец, марка, модель и госномер машины, другие данные о ней. Если машина не зарегистрирована вообще, накажут всего на 500 - 800 рублей, но поймав за такое повторно в течение года, выпишут пять тысяч или вовсе права отберут на 1 - 3 месяца. Если СР есть, но выписано на прежнего владельца, то штраф составит 1,5 тысячи, после купли-продажи машину нужно оформить на себя за 10 дней.

3. Полис ОСАГО. На бланке или электронный - не важно, но машина должна быть застрахована. Штраф за езду без страховки - 800 рублей.