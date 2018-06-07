Смотрите, Юпитер покрылся молниями!

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-07T19:00:23+03:00

Специалисты уверяют: грозы, бушующие в атмосфере планеты-гиганта, чудовищны, но по сути они не сильно отличаются от земных

Изменить размер текста: A A

Ученые давно предполагали, что на Юпитере бьют молнии. Но точно известно об этом стало лишь в марте 1979 года, года мимо планеты-гиганта пролетел зонд «Вояджер-1» (NASA’s Voyager 1 spacecraft). Он «уловил» грозовые разряды. Чем сильно озадачил ученых. Они считали, что юпитерианские молнии не должны отличаться от земных. А они отличались. Поскольку генерировали радиосигналы лишь килогерцевого диапазона. А земные молнии посылали в окружающее пространство еще и мегагерцовые и гигагерцовые радиоволны.

Снимок грозового Юпитера передала автоматическая станция "Юнона". Художник чуть дополнил его - на основе других снимков.

Разгадать загадку помогла межпланетная автоматическая станция Юнона (Juno), которая сейчас находится в окрестностях Юпитера и время от времени оказывается весьма близко к нему — к его полюсам. За 8 рандеву микроволновый радиометр станции (Microwave Radiometer Instrument — MWR) зарегистрировал 377 грозовых разрядов. Среди них нашлось вдоволь и мегагерцовых и даже гигагерцовых радиосигналов.

«Добыча», о которой рассказали на днях в НАСА, продемонстрировала: зря ученые думали, что молнии на Юпитере отличаются от тех, что сверкают на Земле — в смысле частотных характеристик. Просто 39 лет назад «Вояджер» наловил далеко не все разряды. Потому что находился далеко от их источников. А «Юнона» ничего не упустила. Потому что пролетала близко — особенно к полюсам, откуда исходят большинство молний, радирующих в сверхвысокочастных диапазонах.

КСТАТИ

А вот эта красота долго не продержится

Недавно «Юнона» передала на Землю снимки Большого Красного Пятна (Great Red Spot) Юпитера, сфотографировав его с расстояния в 25 тысяч километров. Специалисты взглянули на Пятно и поняли — "достопримечательность", существовавшая более 350 лет, скоро исчезнет. Самый мощный ураган в Солнечной системе прекратит свое существоание.

Читать дальше

Большое Красно Пятно высокой четкости.

Орбита "Юноны": аппарат периодически приближается к Юпитеру.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Станция НАСА Juno (Юнона) была запущена 5 августа 2011 года. 5 июля 2016 года она благополучно достигла Юпитера и вышла на его орбиту. Там сейчас и летает, то приближаясь к планете-гиганту, то отдаляясь от нее. Состоялось уже 12 сближений.

Юнону ждет та же судьба, что и Кассини (Nasa's Cassini spacecraft) — космическую станцию, которая 13 лет летала возле Сатурна. В сентябре 2017 года ее утопили в атмосфере планеты. В НАСА планируют утопить и Юнону. Но когда это случиться, пока не ясно. Как минимум станция доработает до июля 2018 года. А дальше специалисты будут решать, продлевать миссию или нет. А если продлевать, то насколько. Решение будет зависеть от выделенных средств.