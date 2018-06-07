Александр Гордон приехал на «Кинотавр» с 23-летней женой
Со своей четвёртой женой студенткой ВГИКа Нозой Абдулвасиевой 54-летний Александр Гордон познакомился на съемках фильма «Умник». Там Гордон играл главную роль в картине, а Ноза приехала на съёмки, чтобы сделать о нем репортаж. Сейчас пара воспитывает двоих детей. Тридцатилетняя разница в возрасте у супругов не смущает и их родственников.
Гордон подружился с дедом Нозы, заслуженным деятелем искусств России и Таджикистана, академиком «Ники», членом правления Гильдии кинорежиссеров РФ Валерием Ахадовым. Отец Нозы Абдул Абдулвасиев тоже принял зятя.
Кстати, Абдул Абдулвасиев тоже прилетел на «Кинотавр», поскольку выступил в фильме «Дядя Саша» в качестве исполнительного продюсера. Нашлось место в фильме Гордона и его жене.
— Ноза — координатор постпродакшна и кастинг-директор «Дяди Саши», — представил жену на сцене Гордон. — С моей точки зрения (хотя мы с Нозой все время дерёмся по этому поводу), «Дядя Саша» — это комедия. Так и смотрите.
Надо заметить, фильм Гордона приняли в Сочи очень тепло, назвав одним из лучших в конкурсном показе.
О ЧЕМ КАРТИНА?
Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм назло всем в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!