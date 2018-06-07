2018-06-07T20:41:43+03:00
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«Космос»: между небом и землей»

На ВДНХ впервые покажут историческую экспозицию о легендарном павильоне
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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С 20 июня откроется выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей»С 20 июня откроется выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Космос» на ВДНХ получил второе рождение, до реставрации у него была совсем другая жизнь. Но историю павильона бережно хранят в фотографиях и первых чертежах. Впервые показать их широкой публике решились только сейчас — с 20 июня откроется выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей». Гости центра «Космонавтика и авиация» познакомятся с богатой историей легендарного здания: начиная с 1939 года, когда там демонстрировались тракторы и другая сельскохозяйственная техника, и по сегодняшний день, когда после научной реставрации здания вернулась космическая экспозиция.

- Документальная выставка расскажет о проектировании и строительстве павильона, его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

О некоторых фактах, связанных с проектированием и строительством павильона, не писали в СМИ, не говорили и о личностях архитекторов и художников, принимавших участие в его создании. Хочется отметить, что это необычная выставка. Она посвящена одному, единственному в своем роде зданию с его поразительной параболической аркой и удивительным куполом, который буквально завис между небом и землей.

- Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю. Десять таких сюжетов составляют экспозиции выставки. Считывать эти сюжеты, следить за ними — редкое удовольствие, — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.

ГДЕ: Центр «Космонавтика и авиация», павильон №34 «Космос», проспект Мира, 119. Ближайшие станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад».

КОГДА: с 20 июня 2018 года по 10 января 2019 года. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 22.00.

СТОИМОСТЬ: по входному билету в центр «Космонавтика и авиация».

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