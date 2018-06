Натоптали: обнаружены следы ног первых на Земле существ с ногами

СЕГОДНЯ 20:10 2018-06-08T20:52:00+03:00

Окаменелости со следами на них были обнаружены в устье реки Янцзы на Юге Китая. Находку исследовали ученые (Zhe Chen, Xiang Chen, Chuanming Zhou, Xunlai Yuan, Shuhai Xiao) из Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук в Нанкине (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences) и их коллеги из Политехнического института и Университета Вирджинии (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Следы нашли на юге Китая.

В журнале Science Advances исследователи сообщили, что возраст окаменелостей 551 миллион лет. Стало быть, и следы на них столь же древние.

Ширина цепочки следов всего несколько миллиметров. Оставило их некое существо, которое, как справедливо заключили китайцы, уже обзавелось ногами — парами ног. Ими и натоптало. А прежде считалось, что парные конечности, как средство передвижения, появились примерно на 10 миллионов лет позднее — во время так называемого Кембрийского взрыва, когда живность на Земле вдруг стала плодиться небывалыми темпами. А вот оказалось, что первые ноги отрасли гораздо раньше - еще во время эдиакарского периода.

Цепочи следов встречаются: похоже, что натоптавшие для чего слились вместе.

По существующим ныне представлениям, жизнь на Земле появилась 3 миллиарда лет назад. Более 2 миллиардов лет из них она была весьма примитивной — в виде одноклеточных организмов. Более сложные — многоклеточные существа, обладавшие уже пищеварительной и нервной системами, заселили нашу планету около 700 миллионов лет назад. Ногами, как теперь выяснилось, они обзавелись еще через 200 миллионов лет. Изобретение природы прижилось. Многие до сих пор им пользуются.

