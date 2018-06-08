2018-06-08T18:09:59+03:00
Звезды

«Из модели в режиссеры»: 30-летняя невеста Данилы Козловского презентовала на «Кинотавре» свой фильм

На кинофоруме Ольга Зуева коротает время в одиночестве
Алина ЧЕРНОВА
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На кинофоруме «Кинотавр» Ольга готовится презентовать свой авторский фильм «На районе»На кинофоруме «Кинотавр» Ольга готовится презентовать свой авторский фильм «На районе»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похоже, пример Данилы Козловского, недавно выпустившего в прокат свою первую режиссерскую работу «Тренер», заразителен.

Теперь в режиссеры пошла его невеста — 30-летняя фотомодель и актриса Ольга Зуева. Как вы помните, Зуева играла главную роль в режиссерском дебюте своего жениха. Теперь же фильм Зуевой украсил Козловский.

На кинофоруме «Кинотавр» Ольга готовится презентовать свой авторский фильм «На районе». Картина представлена на «Кинотавре» в номинации «Дебют». Кстати, возлюбленный Зуевой Данила Козловский словно скрывается в Сочи от внимания прессы. Несмотря на то, что актер вел церемонию открытия «Кинотавра», на красной дорожке он не был замечен. На кинопоказах Ольга Зуева появляется одна. Всегда очень сдержанная в общении с прессой, всегда очень стильно одета, в отличие от множества своих коллег. Возможно, для премьеры фильма своей невесты Козловский сделает исключение и появится на звездной дорожке «Кинотавра».

К слову, «На районе» — это первый полный метр, но не первая режиссерская работа Зуевой. В копилке актрисы есть короткометражный фильм «Без пяти минут завтра», который она сняла после обучения в летней киноакадемии Никиты Михалкова.

Напомним: с фотомоделью и актрисой Ольгой Зуевой Козловский вместе уже три года. Впервые пара вышла в свет на премьере фильма «Духless 2». Об Ольге Зуевой известно немного. Девушка родом из Владивостока, где училась в Дальневосточном федеральном университете на факультете туризма. Институт впоследствии красотка бросила и уехала заниматься модельным бизнесом сначала в Европу, а затем в Америку.

На кинофоруме Ольга Зуева коротает время в одиночестве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кинофоруме Ольга Зуева коротает время в одиночествеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Зуева живет и работает в Нью-Йорке, где снимается для модных журналов и рекламы. В Нью-Йорке Зуева закончила The New School по специальности «сценарист и режиссер». За границей Зуева пробовала свои силы и как актриса. Ольга снялась в эпизодических ролях в фильмах «Солт» и «Любовь — странная штука», а также в популярном телемыле «Оранжевый — хит сезона». В России кинокарьера Зуевой началась с главной роли в фильме Анны Меликян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены». Там у Ольги была довольно-таки откровенная постельная сцена с актером и мужем Елизаветы Боярской Максимом Матвеевым.

О чем фильм «На районе»?

По сюжету двое друзей детства пошли на работу к криминальному авторитету. Разборки, слежки и наезды на конкурентов приносят много денег, но в какой-то момент парни задумываются: правильный ли выбор они сделали, согласившись на такую жуткую работу. Отказавшись от выполнения очередного бандитского задания, парни ставят под угрозу свою жизнь...

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