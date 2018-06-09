Во французских школах запретили мобильники. Когда это произойдет в российских?

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-09T01:28:09+03:00

О том, чем вредны смартфоны и планшеты и как при этом создавать современную цифровую школу обозреватель «Комсомолки» беседовал на Радио «КП» с председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олегом Григорьевым

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На это неделе французский парламент утвердил поправки в закон (во Франции он называется Кодексом) «Об образовании». С нового учебного года в школах этой страны запрещено использование сотовых телефонов и любой другой техники, которая относится к разряду мобильной. За исключением тех случаев, когда она непосредственно задействована в учебном процессе. Разрешено также ею пользоваться инвалидами и людьми с ограниченной подвижностью в том случае, когда мобильные устройства повышают качество жизни.

По сути Франция – первая страна, которая на законодательном уровне ограничила применение мобильников и планшетов.

- У нас Госдуму обвиняют в том, что некоторые законы она принимает очень быстро, «даже не разобравшись». Закон о запрете мобильников приняли во Франции в ускоренном порядке. Законопроект был внесен в мае, а уже 7 июня прошло окончательное голосование, - рассказывает Олег Александрович.

- А с чем может быть связана такая спешка?

- Четвертым пунктом предвыборной программы президента Макрона стоял запрет мобильных телефонов в школе. Через год после выборов он сдержал обещание.

Французы раньше всех начали изучать эффекты электромагнитного поля, еще в 19 веке. Думаю, они что-то знают, что позволяет им принимать такие решения. Запрещать современные технологии в образовательных учреждениях они последовательно начали еще с 2010-го года. Тогда запретили в детсадах и школах вплоть до средних классов беспроводной интернет – Wi-Fi. Потом постановили все базовые станции сотовой связи отнести подальше от школ.

Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег ГригорьевФото: Александр МИЛКУС

- Интересно, что в Москве делают наоборот – устанавливают вышки сотовой связи поближе к школам, чтобы мобильники учеников не выходили на максимальное излучение в поисках устойчивой связи.

- Этот вопрос обсуждался много раз. И у нас на комитете, и в Мосгордуме, и в Федеральном собрании. Формальный ответ правильный: надо сначала изменить санитарные нормы. Сейчас они позволяют такие операции возле школы проделывать.

- А как объясняют свое решение власти Франции?

- В 2016-м году во Франции вышел государственный отчет, в котором суммированы все знания по поводу электромагнитных полей, накопленные с 19 века. Вывод – эти поля влияют на когнитивные функции детей – то есть на умственные способности.

Впрочем, для отечественной науки это не очень большая новость. В середине 70-х годов киевским институтом коммунальной гигиены проводилось большое эпидемиологическое исследование. Оно пришло к таким же выводам.

Вторая причина - безопасность. В школах стали часто воровать телефоны. Третья – правильное распределение свободного и занятого времени. Считается, если у детей не будет мобильных – они будут не в соцсетях сидеть, а играть, бегать, прыгать.

- Но, если мобильники так опасны, может есть смысл их запретить везде?

- Французы правильно сделали - они запретили их в школе - там, где государство в состоянии контролировать ситуацию. Нельзя жестко запрещать есть понятно, что запрет не сработает. Разве дома школьник не найдет смартфон?

За пределами школы они делают ставку на ответственность и на информирование об опасности. Кстати, это прописано в том же законе. Подчеркнуто, что в школах должны обучать детей разумно использовать современную технику и понимать ее влияние на организм.

Кстати, и в России с 2003 года действуют санитарные нормы, в которых записано, что детям до 18 лет и беременным не рекомендуется использовать сотовые телефоны. И объясняется, почему. Но кто об этом знает? А, между прочим, рекомендации санитарных норм – это у нас в стране максимальное законодательное ограничение!

- То есть ребенок приходит в школу с мобильником, но перед занятиями должен есть сдать или положить куда-то в ящик. Если ему нужно позвонить, например домой маме – он подходит к дежурному учителю и получает разрешение достать мобильный. Все цивилизовано.

- И у нас в школе нужно учить гигиене использования мобильных устройств. И изучать санитарные нормы.

КОМПЬЮТЕРЩИКИ ПРОТИВ ТЕХНИКИ

- На этой же неделе Apple презентовал свою новую операционную систему iOS12. Что удивительно - там есть возможность регулировать количество времени, которое ты проводишь с мобильным. Устанавливать лимит на пользование соцсетями. Есть доступ родителей к мобильникам детей с тем, чтобы контролировать сколько времени дети тратят на игры и соцсети, во что играют. А в часах Apple появились дополнительные функции, которые стимулируют занятия спортом. Это парадокс – электронщики сами пытаются ограничить время «общения» со своими устройствам, и призывают больше времени проводить активно.

- Я думаю, что это искренний посыл. Все крупные компьютерные компании давно ведут исследования влияния мобильных устройств на человека. И у них есть понимание эффектов, которые те вызывают. Да, пока нет массовых заболеваний, спровоцированных электронной техникой. Но риск таких заболеваний есть. Поэтому компании сами потихоньку пытаются ввести ограничения.

- Говорят, что в Силиконовой долине программисты и инженеры мобильники не носят. Стив Джобс iPhone своим детям не давал.

- Я знаю, что там даже есть районы, где вообще нет сотовой связи. С пониженным уровнем электромагнитного поля. И в них переселяется заметное количество людей. Как электронщиков, так и тех, кто считает себя гиперчувствительными к излучению.

- Меня беспокоит то, что запрет на мобильники может сказаться на приход цифровых технологий в школу. А ведь очень важно сейчас их развивать. Если мы хотим, чтобы дети в глубинке получали такое же образование, как их сверстники в столицах, – нужно, чтобы у них была возможность смотреть уроки ведущих учителей, пользоваться интерактивными программами, выполнять совместные проекты, соединяясь с друг другом по Сети.

- На самом деле здесь нет противоречий. Интернет не обязательно должен быть беспроводным. В сельскую школу можно привести оптоволокно и развести по компьютерам. Сами устройства можно так настроить, чтобы они работали в максимально щадящем режиме.

- Нет ли ощущения, что таким образом мы свалимся в доэлектронную эпоху и отстанет от всего мира?

- В 19 веке, когда никаких гаджетов не было, в России проводили серьезные гигиенические исследования школьников. И они показывали, что у 100 процентов гимназистов к концу обучения было посажено зрение. И причиной этого считали нервное расстройство. За гимназистами наблюдали и после окончания школы. Тогда считалось, что только через 2-3 года после окончания гимназии здоровье возвращалось в нормальное состояние. То есть тогда дети три года после окончания школы приходили в себя.

То есть школа влияла на здоровье еще в доцифровую эпоху.

РАК И ИЗЛУЧЕНИЕ

- Есть исследования, которые доказывают связь заболеваемости раком и использованием мобильной техник?

- В марте была интересная презентация в США. Рассказывали про результаты эксперимента над мышами. Их подвергали воздействию сотовых телефонов. Впервые достоверно была доказана связь онкологии с излучением.

- То есть сотовая связь вызывает рак?

- Давайте будем формалистами. Есть международное агентство по изучению рака. Все документы стекаются туда. Оно их всесторонне анализирует. Пока агентство вынесло решение о том, что такое явление, возможно, есть. Следующая стадия – формулировка «вероятно есть». И самая высшая – «точно есть». Думаю, окончательный вердикт специалистов будет вынесен через год.

В России в школах иметь мобильники пока не запрещеноФото: GLOBAL LOOK PRESS

А КАК У НАС?

Родители, вперед!

Пока законопроекта, аналогичного французскому, у нас в Госдуму не поступало. Хотя Олег Григорьев и его коллеги выступали с докладами и в Совете Федерации, и в Комитете Госдумы по здравоохранению, и в Общественной палате.

Однако, законодательство не запрещает принять решение на уровне школы. По согласованию с управляющим советом (родительским комитетом) администрация образовательной организации может внести поправки в устав школы о запрете использования мобильных во время занятий и на переменах. Технически это можно осуществить очень просто. Утром перед уроками дети сдают мобильники – можно завести специальные закрывающиеся ящички для разных классов. А после урока их забирают. За сохранность гаджетов отвечает охрана школы.

При этом желательно в школе оборудовать рекреационные зоны, площадки, где дети могут отдохнуть от занятий – побегать, попрыгать, заняться физической активностью.