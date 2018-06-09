Вечеринка "Роза Хутор" на Кинотавре : Полина Дерипаска и дочь Ельцина пустились в пляс под звезду "Голоса"
7-й день "Кинотавра" завершился пляжной вечеринкой , которую устроили представители горного курорта "Роза Хутор" совместно со светской львицей и бывшей гражданской женой Бориса Немцова Екатериной Одинцовой, ставшей ведущей вечера.
-Мы отдыхали всей семьей в комплексе "Роза шале" зимой, детей поставили на лыжи, парились в деревянных бочках «офуро», а буквально через несколько дней приезжаем всей семьей на летний отдых,- рассказала журналистам телеведущая Елена Летучая.- Хочется, чтобы курортов, с таким сервисом и инфраструктурой было больше.
Звезда проекта "Голос" Ян Гэ на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специальным гостем вечеринки стала звезда проекта "Голос" Ян Гэ. Послушать сольник певицы пришли многие знаменитости. Сверкая бриллиантами, на пляж зашла актриса и начинающий режиссер Ольга Зуева. Ее сопровождал Илья Маланин - звезда фильма "На районе". Маланин в этот вечер получил много комплиментов от своих коллег (к примеру, от Игоря Верника, с которым долго беседовал после премьеры) и кинокритиков.
Танцы на вечеринке "Кинотавра".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Среди гостей были замечены и представители политической элиты. Дочь Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко пританцовывала у сцены вместе со своим мужем Валентином Юмашевым. Рядом с ними снимала на айфон выступление Ян Гэ Полина Дерипаска со своей подругой Надин Оболенцевой (новая девушка Резо Гигинеишвили). А красавицы-актрисы удивляли своими нарядами. В прозрачном платье пожаловала на раут Ирина Гринева. Звезда сериалов Наталья Лесниковская выбрала алый наряд, обнажающий спину.
Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ирина Гринева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наталья Лесниковская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А Елена Захарова, в декабре прошлого года ставшая мамой, поразила стройной фигурой. По словам Захаровой, причина ее похудения проста: много энергии уходит на воспитание дочери. Мол, порой даже нормально поесть не успевает.
Елена Захарова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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