От Твери до Новгорода едем с ветерком!

СЕГОДНЯ 13:40 2018-06-13T13:45:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь половину пути между двумя столицами можно проехать, не перетаптываясь с газа на тормоз. С участками Москва-Солнечногорск, обходом Торжка и Вышнего Волочка действующая трасса М-11 удлинилась до 334 километров.

«Натруженные о педали ноги уходят в прошлое» – такой каламбур родился в голове, когда я увидел прямую, как стрела магистраль, уходящую за горизонт. Потому что всего несколько минут назад наш микроавтобус плелся в караване фур и легковушек по старой Ленинградке, то ускоряясь в коротких «карманах» для обгона, то притормаживая на знаках «населенный пункт». Но водитель объяснил, что мы еще хорошо едем: когда трафик достигает пика, десятки километров приходится преодолевать с черепашьей скоростью, почти останавливаясь.

Символическую ленточку на новой дороге перерезали председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, руководитель государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах и губернатор Новгородской области Андрей Никитин (слева направоФото: Михаил ГОНЧАРОВ

Теперь Тверь и Новгород соединили четыре полосы новой дороги, по две в каждую сторону. Возможность идти 130 км/ч, не сбавляя скорости – хороший аргумент в пользу выбора платной дороги. Нет сомнений - выберут.

Как сказал на открытии нового участка магистрали председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, опыт М4 «Дон» и других платных дорог показывает, что 60% водителей пользуются ими, и 40% едут по бесплатным трассам.

Кстати, на пунктах оплаты М-11 можно использовать транспондер, который действует на М4 «Дон».

Участок между Тверью и Новгородом строился в сложных гидрогеологических условиях.

Этот жесткий трафик на старой Ленинградке начал разгружаться.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Львиная часть трассы в Новгородской области прошла через болота, и мы вынуждены были на ряде участков устраивать свайные поля, заниматься заменой слабых грунтов, применять технологию микровзрывов для укрепления основания под дорогу. Технический совет практически каждую неделю рассматривал необходимость принятия тех или иных инженерных решений, многие из которых в проекте не было возможности предусмотреть, - поделился особенностями строительства Сергей Кельбах.

За три года строители уложили в этот участок дороги 3,3 миллиона тонн асфальтобетона, возвели 110 инфраструктурных объектов. По технологии, которую «Автодор» применяет повсеместно, в основании дороги - дисперсно-армированный нижний слой из резино-технических эластопластов. Он создает модуль упругости дорожной «одежде», гасит разрушающие вибрации. А это значит, что много лет не потребуется ремонт.

-Когда едешь здесь, даже не верится, какой колоссальный труд вложен в дорогу - это просто незаметно. Комфортно, быстро. И по сторонам приятно смотреть: первозданную красоту природы мы сохранили, - рассказал руководитель проекта «Трансстроймеханизации» Анатолий Мозоль.

По традиции, движение на новом участке М-11 открыла колонна строительной техники. А следом за ней по ровному, как зеркало, покрытию проехали московские мотоциклисты, которых пригласили на открытие.

Столичным мотоциклистам понравилась новая дорога.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Всегда приятно ездить по новой дороге, которая долгое время будет в идеальном состоянии. Например, недавно ездили с командой автобусом на сборы в Армавир. От М4 «Дон» остались только хорошие впечатления: никаких задержек в пути, есть где отдохнуть, и, главное, вместо суток, как было когда-то, доехали примерно за 16 часов, - рассказал 20-кратный чемпион страны по мотогонкам, мотоциклист с полувековым стажем Александр Московко.

Новый путь между Тверью и Новгородом открыт, начинает развиваться и придорожная инфраструктура. Прежде всего, это заправки. На новом 334-километровом участке М-11 установлены 8 пар мобильных и автоматизированных заправочных комплексов. Но, как отметил Сергей Кельбах, это только первый шаг.

-По всей трассе мы планируем разместить несколько многофункциональных зон придорожного сервиса с полноценным набором качественных услуг: АЗС, спортивными и детскими площадками, кафе, - сообщил глава «Автодора».

no_title

Авторитетное мнение

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев:

Открытие этого участка доказывает, что мы умеем строить, распределять силы так, чтобы в России появлялось больше скоростных дорог. «Автодор» подает пример качества и культуры строительства, он первым показал всем нам, что пора забыть 70-е годы, что скорость на современных трассах должна быть не ниже 130 км/час.

Я убежден, что эта скоростная трасса даст развитие субъектам, по которым она будет проходить, потому что объемы перевозок с каждым годом растут. А самое основное, Россия получит в перспективе новый скоростной коридор от Китая до портов Санкт-Петербурга, из которых наши грузы будут идти в Европу.