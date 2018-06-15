Школьная карта – повод для тревог или шаг к прогрессу?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-14T22:59:40+03:00

Наличные в кармане у ребенка - всегда повод для беспокойства родителей, особенно если деньги эти предназначены для нормального обеда или полдника в школе…

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Карта и «кэш»

Официальный возраст приема в школу начинается от 6,5 лет. Обычно в этом возрасте дети еще не умеют даже считать в пределах сотни – но им уже надо как-то оплачивать свои школьные обеды. Увы, большинству из них все еще приходится стоять в очереди в школьный буфет, сжимая в кулачке купюры и монеты, и надеяться на порядочность обслуживающего персонала.

Впрочем, сложности с наличными деньгами в этом возрасте могут возникать и по другим причинам: потерял, другие дети отняли… В общем, гарантий никаких.

Да и самой школе неудобно пользоваться наличными для расчетов с комбинатами школьного питания, собирать задолженность с родителей, вести отчетность.

Именно по этим причинам в школах Омска проявляют интерес к безналичному способу оплаты школьного питания. Такой метод снимает лишнюю нагрузку с сотрудников учебного заведения, сводит к нулю вероятность «нецелевых трат» среди детей, и дает возможность дополнительного контроля над учениками для родителей – карта может прислать сообщение, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее.

Городские власти рекомендуют «безнал»

В Департаменте образования Администрации города Омска внедрение безналичных систем оплаты школьного питания действительно активно поддерживают: «Система «Школьное питание» позволяет автоматизировать процесс оплаты за питание школьников без использования наличных денег. Целью внедрения комплекса является учет и контроль дотационных и родительских денежных средств, выделяемых за питание учащихся. Система предусматривает учет расходования бюджетных и личных средств на питание школьников с использованием персональной пластиковой карты.

Школьники могут получать питание в столовой, как по скомплектованному меню, так и по меню со свободным выбором – это зависит от принципа организации питания в конкретной столовой, – предъявляя в качестве оплаты индивидуальную пластиковую карту. В столовой организуется рабочее место для приема карт на базе ПК, оснащенное считывателем пластиковых карт. После получения питания с лицевого счета школьника осуществляется автоматическое списывание денежных средств: отдельно бюджетные средства (если они положены конкретному школьнику) и средства родителей.

Общеобразовательное учреждение устанавливает подобную систему только с согласия родителей».

К сожалению, на сегодняшний день в Омске всего 10% школ перешли на системы безналичной оплаты школьного питания. Причин такого положения дел несколько. В городе работают два оператора безналичной оплаты: компания «Инфошкола» и банк «Авангард». У каждого – свои принципы и возможности. Если начать их сравнивать, то ключевые отличия состоят в следующем.

«Инфошкола» работает на рынке безналичной оплаты уже несколько лет. Компания предоставляет школе необходимое оборудование и программное обеспечение, а школьникам выдаются специальные карты или брелоки, на которых и хранится вся информация о счете. Родители могут отслеживать поступления денег и расходы через онлайн-кабинет или мобильное приложение. А пополнять карту можно через терминалы, установленные в школах. Система работает нормально, если не считать периодических накладок при списании средств. Проблемы, впрочем, решает служба техподдержки.

Есть некоторые вопросы к стоимости услуг и их ценообразованию. Формально базовый сервис бесплатный для родителей – но в этот «базовый пакет» входит всего 2 опции: выдача ребенку карты и запрос баланса. Чтобы пользоваться остальными функциями (получать уведомления о том, что ребенок поел, когда вошел и вышел из школы) придётся подключить уже платный тариф, который стоит в «Инфошколе» около 150 рублей.

Еще одна неоднозначная ситуация связана с процедурой пополнения карты: как мы уже сказали, терминалы для внесения наличных на счет карты расположены в самих школах. И пополняют карты дети самостоятельно – стало быть, все-таки вынуждены нести в школу наличные деньги, отнюдь немалые (по крайней мере, для 8-10 летнего ребенка). И у родителей остается повод для тревоги – донесет ли? Не отнимут старшие, не потратит по пути на что-то незапланированное?

Конечно, у родителей есть возможность пополнить карту школьника безналично – например, через свою банковскую карту или платежные системы. Но при этом с них возьмут комиссию – 5% от суммы пополнения. Скажем, 50 рублей от 1000, что, согласитесь, очень существенно. А если спроецировать эти 5% на стоимость обедов за весь учебный год? Сумма выходит внушительная… И, кстати, если у ребенка на карте осталось менее 60 рублей, то он не может ничего ею оплатить (даже если сумма покупки ниже 60 рублей). Разумеется, «Инфошкола» не берет на себя риски возникновения задолженности, что вполне понятно, так как это коммерческая организация. Но как родители, подключенные к «базовому пакету», могут узнать, что денег осталось мало и пора пополнять карту? Вот и выходит, что ребенок, проголодавшийся в течение школьного дня, внезапно лишается возможность купить в школьной столовой хоть что-нибудь, потому что ему не хватает до минимального остатка буквально нескольких копеек. И, увы, от такой ситуации дети не застрахованы.

Что же касается программы «Школьная карта» от банка «Авангард», то в ней также выпуск карты и внедрение системы (установка оборудования, программного обеспечения, проведение в школу интернета, установка сенсорных касс, организация нескольких каналов в учительскую, столовую) для школ и родителей бесплатное. Также бесплатна функция «электронной проходной» - данные о времени входа и выхода ребенка отправляются родителям в реальном времени. Карта школьника действует только для оплаты питания в школьной столовой или буфете, ей невозможно оплатить покупки нигде больше, нельзя снять деньги в банкомате или перевести их куда-то еще. Кроме того, в комплекте выпускается карта для родителей – для удобства пополнения счета и контроля за расходами: с помощью карты счет можно пополнить не только в офисе банка, но и через банкоматы. У всех родителей автоматически появляется доступ в бесплатный интернет-банк и мобильное приложение, которое присылает в реальном времени все подключенные уведомления. Это тоже бесплатно. Кроме того, можно детально узнать, что именно ребенок купил себе на обед. Никаких комиссий за пополнение карт у банка "Авангард" нет, что выгодно отличает программу банка. Но самое главное - банк позволяет оплатить питание картой школьника даже при нехватке средств на счете. По словам сотрудника банка, это важный момент:

– Для банка это социально значимый проект, поэтому участие в нем для школ, учеников и их родителей бесплатно. Да, мы несем значительные расходы на организацию безналичной оплаты питания – это сотни тысяч рублей на каждую школу. Но чтобы дети регулярно питались, недостаточно организовать инфраструктуру и выдать карты. Нужно, чтобы сами родители проявляли определенную дисциплину и вовремя пополняли счет. К сожалению, как показывает наша практика, нередко родители забывают это сделать, или не успевают. К сожалению, бывает и так, что у семьи несколько дней имеются трудности с финансами, и счет карты для оплаты школьного питания они пополнить не могут. Но чтобы ребенок не страдал и мог нормально есть в школе каждый день, мы все равно позволяем оплатить обед. Это наша принципиальная позиция. Нам важно, чтобы программа в первую очередь отвечала интересам школьников, сохранению их здоровья.

В соответствии с требованием налогового законодательства банк обязан взимать плату за овердрафт. Но считать, что банк предоставляет в данном случае овердрафт с целью получение дохода, совершенно некорректно. В абсолютном выражении проценты за использование овердрафта составляют сумму от нескольких копеек до нескольких рублей. Это совершенно несопоставимо с инвестициями банка, которые исчисляются в сотнях тысяч рублей для каждой школы, и никогда не покроет даже риски, связанные с предоставлением овердрафта. Более того – для школьных карт в рамках проекта оплаты школьного питания банк принял специальную ставку по овердрафту – 12% годовых. И при этом родители самостоятельно выбирают, какую карту хотят получить: расчетную или кредитную. Оформляя расчетную, а не кредитную карту, в соответствии с условиями договора родитель осознанно выбирает вариант, при котором он самостоятельно и вовремя должен обеспечить наличие средств на карте для оплаты питания.

- Родители выражали какие-то претензии?

- Нет, ни разу. У нас вообще не было ни одного случая жалоб родителей школьников на работу нашей программы в Омске. На сайте Прокуратуры Омской области 29.05.2018 г. было размещено сообщение о проведенной в школе №8 проверке, в котором упоминалась жалоба неких неназванных родителей школьника, недовольных тем, что школа не оставила альтернативных способов оплаты питания. Однако в банке Авангард никакой прокурорской проверки не проводилось, объяснения и документы у банка не запрашивались. Содержащееся в сообщении Прокуратуры утверждение о том, что тарифы банка не содержат ставку овердрафта, не соответствует действительности. В Прокуратуру Омска банком было направлено соответствующее обращение с просьбой удалить с сайта Прокуратуры не соответствующее действительности сообщение, а также разместить опровержение. В настоящее время банк ждет ответа Прокуратуры. А пока мы продолжим и далее развивать проект «Школьная карта» как социально значимый.

Что же говорят родители и учителя?

Мы решили напрямую опросить нескольких родителей и директоров школ, чтобы понять отношение «получателей услуг» от банка «Аванград» к программе «Школьная карта». Вот лишь несколько отзывов.

Директор школы №61 Елена Викторовна Чернышева: «Безналичная оплата снимает с учителей дополнительную нагрузку и избавляет от лишнего беспокойства родителей. Не надо переживать, что ребенок потеряет наличные или купит на них чипсы с газировкой. Система «Школьная карта» банка Авангард эти проблемы исключает. К тому же, на телефон родителям приходит сообщение с информацией не только поел ли их ребенок, но и что именно он поел».

Директор школы №63 Наталья Геннадьевна Пучкина: «У детей имеются карты, которыми можно платить только в школьной столовой или буфете, больше нигде. Важно, что для младших классов, когда дети еще не очень организованные, учитель может заранее заполнить электронный журнал – кто из учеников присутствует, и кто будет питаться. Сотрудники столовой получают эту информацию и накрывают столы заранее. Но карточки у детей тоже есть – вдруг они захотят купить в буфете что-то дополнительно к обеду? Старшеклассникам удобнее пользоваться картой – ей можно оплатить и комплексный обед, и отдельные блюда в буфете.

Банк все оборудование поставил нам совершенно бесплатно, провел интернет, выдал ноутбук, настроил систему контроля входа и выхода из школы по той же карточке. Это удобно, и это правильно: безналичная система дает и контроль, и порядок».

Мама ученицы школы №63 Наталья Харина: «Мы сначала не очень доверяли системе, не сразу догадались подключить приложение, куда приходят уведомления прямо в реальном времени. Теперь я рада, что мы перешли на карты: я вижу, что дочь поела, могу прямо посмотреть, что именно. Вечером ей иногда говорю, чтобы покупала себе фрукты, йогурты. В целом, конечно, контроля гораздо больше и вообще спокойнее за ребенка. Лично у меня не было никаких проблем с картой, я пополняю вовремя, и всё. Пожелание только одно - хотелось бы, конечно, чтобы побольше банкоматов было у банка».

Елена Рожко, её сын учится в школе №8: «Мой сын пока питается в столовой без предъявления карты по электронному журналу, который заполняет учитель. Но карта у него тоже есть. У меня обычная дебетовая, ее выдали бесплатно, и за обслуживание банк денег тоже не берет. Пополняем счет в банкомате или в офисе. Оповещения приходят через приложение, тоже бесплатно. Эта система намного удобнее, чем было раньше, теперь я точно уверена, что сын съел горячий обед в школе, а не на что-то другое потратил. Даже планировать семейные расходы стало удобнее, я примерно уже знаю, сколько в неделю у него уходит на питание, кладу заранее на счет. А карманные деньги выдаю отдельно, чтобы был контроль. Вернуться к наличной оплате школьного питания я бы точно не хотела».

Представитель Комбината школьного питания, ИП Степаненко Г.В. тоже доволен сотрудничеством с банком «Авангард»: «Авангард» предложил нам льготу по тарифам на их обслуживание. Сейчас я как руководитель вижу эффект от сотрудничества – по тем школам, где работает система безналичной оплаты, у нас заметно выросла выручка. И по этим же школам стало гораздо удобнее контролировать процесс расчетов за питание».

Если комбинат школьного питания доволен выручкой, это означает только то, что после введения безналичной оплаты больше детей стали получать горячее питание, качество которого контролируется школой. И администрация города тоже видит позитивные изменения, раз полностью поддерживает проект безналичной оплаты школьного питания. Ну а дети, к счастью, не только имеют возможность расти в цивилизованной информационной среде, но и гарантировано получают вкусные горячие обеды.