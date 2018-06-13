2018-06-13T15:57:05+03:00
В мире

Бывший офицер Национальной разведки США: "Мы еще недооцениваем степень напряженности между Москвой и Вашингтоном"

"Комсомолка" расспросила о главных вызовах директора российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Юджина Румера
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Трамп пытается пытается наладить отношения с Россией. Готов и к встрече с президентом России. Ему просто мешаютТрамп пытается пытается наладить отношения с Россией. Готов и к встрече с президентом России. Ему просто мешаютФото: EAST NEWS
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С Юджином Румером, директором российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир и экс-офицером Национальной разведки, занимавшимся Россией и Евразией, мы встретились в Женеве. Весь мир следил за встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре, а в Швейцарии тем временем шла конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия из России, США и других стран.

НЕГАТИВ ОДНИМ РУКОПОЖАТИЕМ НЕ УБРАТЬ

- К чему приведет дружеская встреча лидеров США и КНДР? Прорыва ждать?

- Пока говорить о чем-то очень рано. Мы не знаем подробностей того, что якобы было достигнуто. Все пока окутано туманом, есть только позитивные заявления с обеих сторон о том, что они договорились. Проблема денуклеаризации очень сложная: по расчетам ученых, серьезная программа должна занять там по крайней мере 15 лет. Надеюсь, что это начало позитивного процесса, но это только самое начало.

- На каких условиях они могли договориться?

- Дьявол в деталях. Должны быть даны какие-то гарантии безопасности. Пока неизвестно, какие, и как они могут быть закреплены. Очень много подробностей, которые могут в корне все изменить, о которых мы пока ничего не знаем.

Тот багаж - отсутствие мирного договора, напряженность стольких лет - одним рукопожатием не снимается Фото: REUTERS

Тот багаж - отсутствие мирного договора, напряженность стольких лет - одним рукопожатием не снимаетсяФото: REUTERS

- Ким может верить Трампу, имея перед глазами пример Ливии или того же Ирана?

- Хороший вопрос. Я бы с обеих сторон придерживался принципа "доверяй, но проверяй". Думаю, так и будет. Тот багаж - отсутствие мирного договора, напряженность стольких лет - одним рукопожатием не снимается.

- А что будет с Ираном после решения Трампа в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки, которую его предшественники пестовали столько лет?

- Это было деструктивное решение. Да, сделка не совершенна, но это была та основа, на которой можно было строить дальше. И я не вижу со стороны администрации США серьезного намерения договариваться с Ираном о чем-то новом. Политика давления и ультиматумов - это не то, что может привести к какому-то прогрессу в отношениях.

- Трамп принял это решение под давлением израильского лобби?

- Ну, не только. Думаю, тут много групп интересов, которые были недовольны этим соглашением и считали его недостаточным. Было давление со стороны тех групп интересов, которые считают, что Иран угрожает не только Израилю, но и другим государствам Персидского залива. Многие считают, что на Иран надо давить для улучшения ситуации с гражданскими правами. Не думаю, что Трамп сильно озабочен последним, но возможность одним росчерком пера удовлетворить интересы ряда групп было его политическим решением.

- Сначала он переносит американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, потом выходит из сделки. Намеренно обостряет обстановку на Ближнем Востоке?

- У него есть тенденция - выполнять то, что он обещал в предвыборную кампанию. Как правило, такие обещания потом не выполняются, а он хочет показать, что он другой.

- Обещанной стены на границе с Мексикой так и нет.

- Он настаивает на том, чтобы она была. Но это зависит не только от него. То, что может сделать без законодательного утверждения, он делает.

Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой Фото: REUTERS

Трамп настаивает на строительстве стены на границе с МексикойФото: REUTERS

- С Россией тоже не поладил, хотя и собирался...

- Он пытается. Предложил же сейчас вернуть ее в "восьмерку". Готов и ко встрече с президентом России. Ему просто мешают.

- А вернут ли нас в "восьмерку"? Канада против, Британия ставит условие по Крыму.

- Не знаю, хочет ли этого сама Россия.

О ПРОВОКАЦИЯХ К ЧЕМПИОНАТУ

- Перед Чемпионатом мира по футболу звучат тревожные прогнозы: мол, Киев намеренно обострит ситуацию в Донбассе. Уже и Владимир Путин на "Прямой линии" в ответ на подобный вопрос предупредил, что в таком случае это угрожает уже самой украинской государственности.

- Я не воспринимаю эти слухи всерьез. Не знаю, что у властей Украины на уме, но заинтересованности накалять ситуацию у них не вижу. Особенно во время Чемпионата мира.

- Во время Олимпиады в Сочи обострился киевский майдан, во время Олимпиады в Пекине началось вторжение Грузии в Южную Осетию.

- Я не вижу здесь никакой связи.

- Осталось ли у нас в условиях санкций взаимодействие спецслужб? По той же линии борьбы с терроризмом?

- Я не знаю.

(Здесь мой собеседник явно слукавил - вызвавший скандал в американских СМИ недавний визит руководителей ФСБ и СВР России в Вашингтон, как заявили представители обеих сторон, был связан с сотрудничеством в сфере борьбы с терроризмом в преддверии мундиаля.)

Перед Чемпионатом мира по футболу звучат тревожные прогнозы: Киев намеренно обострит ситуацию в Донбассе Фото: REUTERS

Перед Чемпионатом мира по футболу звучат тревожные прогнозы: Киев намеренно обострит ситуацию в ДонбассеФото: REUTERS

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ НАЕЗД НА ТРАМПА

- Как думаете, чем закончится расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в американские выборы?

- Трудно сказать, но уже было вынесено несколько десятков обвинительных заключений.

- Американские спецслужбы говорят, что доказательства есть, но эти данные секретные, поэтому нам просто предлагают поверить на слово. Мы их когда-нибудь увидим?

- Я не знаю, какие доказательства упоминают спецслужбы, потому что я незнаком с их высказываниями.

- Мы с ними знакомы через американские СМИ.

- Я не знаю, что вы читаете, и не хочу говорить о каких-то слухах. Известны обстоятельства встреч представителей кампании Трампа с представителями российских организаций и даже правительственных структур. Этого никто не отрицает. Что за этим стоит и к чему это может привести, - оставим это прокурору Мюллеру.

- Если Трампу все-таки предъявят что-то серьезное, это может привести к импичменту?

- Очень многое будет зависеть от ноябрьских выборов в Конгресс - получат ли демократы большинство и как долго будет тянуться расследование Мюллера. Нужно понимать, что такое процесс импичмента. В Палате представителей только выносят обвинительное заключение, а сам суд проходит в Сенате. Мы еще далеки от того, чтобы говорить, будет ли он снят или нет.

УСТАНОВИТЬ ВЛИЯНИЕ ХАКЕРОВ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

- Действительно ли русские хакеры такие могущественные, что отняли ожидаемую победу у Хиллари Клинтон?

- Речь не о том, что они повлияли, а о том, что пытались. Это установлено. А вот повлияли ли и какой был результат - установить очень сложно, практически невозможно.

- Предъявленную нам ту же политрекламу на Фейсбуке наши официальные лица называли просто каплей в море.

- Даже капля в море, с одной стороны, незначительна, а с другой, может оказаться значительной, если количество голосов с обеих сторон практически равное.

- По вашим ощущениям, сейчас идет новая холодная война? Как это видится по ту сторону океана?

- Это не выглядит холодной войной. Но ситуация действительно очень напряженная, и я думаю, что мы во многом еще недооцениваем степень этой напряженности.

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