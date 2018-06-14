Небесный дуэт: Венера вот-вот окажется подле молодой Луны

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-14T16:55:41+03:00

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Астрономы Московского Планетария зовут полюбоваться вечерним небом. В ночь на 16 июня оно станет особенно красивым: сразу после захода Солнца над северо-западным горизонтом сойдутся серп молодой Луны и Венера - «вечерняя звезда». Они окажутся всего в 3 градусах друг от друга и станут сиять двумя яркими фонарями. Внутри серпа при этом будет заметна дымка пепельного сияния, которую создает солнечный свет, отраженный от Земли.

Чуть ниже и правее небесного дуэта будет виден еще и Меркурий.

Астрономической шоу продолжится до 19 июня — как стемнеет и до 11 вечера. Далее Луна и Венера скроются за горизонтом.

Где-что искать на вечернем небе: инструкция от Московского планетария.

Кстати, Венера — третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Она появляется либо после заката, как сейчас, либо перед рассветом. Было время, когда люди считали, что это два разных объекта. Называли один «вечерней звездой», другой - «утренней». Но потом сообразили, что не звезда это вовсе, а планета Венера — вторая от Солнца.