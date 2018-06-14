Владимир Путин открыл чемпионат мира по футболу в России

СЕГОДНЯ 18:53 2018-06-14T18:53:05+03:00

Президент поздравил болельщиков со всего мира с началом спортивного праздника

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- Поздравляю вас – всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью – с началом главного турнира планеты! - сказал Владимир Путин, появившись на больших табло стадиона «Лужники».

Его самого 80 тысяч болельщиков видеть в президентской ложе не могли, но даже на табло было видно, как летал перед ним тополиный пух, придавая прозаичность моменту, который рядовым точно не был.

Путин мог сказать в этот момент любую фразу. Мог как Гагарин сказать просто «Поехали». Или как Чебурашка «Мы строили-строили и наконец построили». Слова не имели никакого значения. Все уже было сказано самим появлением Путина. Тем, где он появился, перед кем и как.

Это был исторический миг, ради которых люди вообще живут.

В эту самую минуту в нашу страну пришел самый главный спортивный праздник, из всех придуманных человечеством. Тот, о котором болельщики мечтали не просто десятилетиями, а почти век. Мечтали, не верили, что такое вообще возможно. Мечтали, глядя на сборную СССР еще в черно-белых телевизорах на полях Англии и Испании, потом в цветные на сборную России в Японии и Бразилии. И когда семь лет назад объявили — Россия, 2018 год, все равно не верилось, как у нас может пройти такое. Где мы — и где мундиаль?

Символично, что первый гол на ЧМ-2018 забили именно наши футболистыФото: REUTERS

Но за семь лет страна вложила в арены и инфраструктуру больше триллиона рублей, построила 12 стадионов, отремонтировала дороги, гостиницы, аэропорты, а многое из этого вообще создала с нуля. И появление Путин на табло «Лужников» означало еще и политическую победу России.

Не может страна, где проходит такой колоссальный праздник для всей планеты, быть агрессором и исчадьем зла, как рисовала западная пресса. И за предстоящий месяц позитивные новости из России смоют всю лившуюся на нее грязь скрипалей, хакеров, химатак, допинга и тому подобное. И весь мир это увидит своими глазами.

- Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие и сделали всё для того, чтобы болельщики и спортсмены могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола, - сказал Путин. - И, конечно, получили удовольствие от пребывания в России – открытой, гостеприимной, радушной – обрели здесь новых друзей, новых единомышленников.

Собственно, добавить к этом было больше нечего.

- Желаю всем командам успеха, а болельщикам – незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию! - завершил короткое выступление Владимир Путин.

Мы пережили исторический момент.

КАК ЭТО БЫЛО

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