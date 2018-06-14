Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 в России. Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-13T20:42:31+03:00

В Москве на стадионе "Лужники" открывается первый в истории нашей страны главный футбольный турнир мира

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В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет открыт чемпионат мира по футболу 2018. Предварять главное шоу, матч Россия - Саудовская Аравия, будет торжественная церемония чемпионата мира 2018. Главные его звезды - чемпион мира 1994 и 2002 годов бразилец Роналду, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.

Церемония открытия чемпионаат мира по футболу 2018 пройдет на стадоне "Лужники" за 30 минут до стартового свистка поединка - в 17:30 по московскому времени. После того, как завершатся выступления, начнется матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.