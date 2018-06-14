2018-06-14T22:11:49+03:00
Звезды

Нелепые наряды Кинотавра-2018: Из постели на красную дорожку

Модные эксперты оценили неудачные образы звезд
Алина ЧЕРНОВА
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На красной дорожке Беркова страстно целовалась с мужем - актером Андреем Стояновым.На красной дорожке Беркова страстно целовалась с мужем - актером Андреем Стояновым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На красной дорожке «Кинотавра» знаменитости, как всегда, демонстрируют свои лучшие платья. Но не все угадали с выбором нарядов и украшений. Модные провалы отечественных актрис комментируют наши эксперты - ведущая программы «Одеваемся в русское» дизайнер Ася Рязанкина и стилист Ксения Царицына

Елена Беркова

- В поддержание своего амплуа порноактриса Елена Беркова почти не одета. Этот сомнительный комбинезон с рюшами разрушает любые представления об эстетике: нелепый чокер на шее, «свадебная» подвязка на загорелой ножке. Ситуацию спасает только хорошая фигура Берковой. Наряд явно рассчитан на то, чтобы выпросить главную роль у режиссера. Роль Елена, может, и получит (скорее всего, в картине для взрослых), но звание самой стильной ей не светит. На мой взгляд, так не стоит одеваться даже дома, - убеждена Ася Рязанкина.

Виктория Толстоганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория ТолстогановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

- Актриса выбрала вариант платья-ночнушки. Мужчины, безусловно, оживились, когда Виктория показалась на звездной дорожке: «Ого, да на ней нет белья!» Но в целом образ скучный, - считает Ася Рязанкина. - Такие наряды просто необходимо сдабривать бриллиантами и какими-то модными аксессуарами. Яркая неформальная сумочка, ниточка жемчуга или бриллиантовая диадема довели бы образ до логического завершения. И еще каблуки! Да повыше! Вот как надо идти по красной дорожке.

Алена Свиридова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена СвиридоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова

- В 30-градусную жару надеть пижаму из плюша - это, безусловно, смелое решение, - улыбается дизайнер Ася Рязанкина. - Ошиблась Алена и с моделью. Бриджи с подворотами устарели. Блеск ткани добавляет костюму вульгарности.

Ситуацию могли бы немного подправить элегантные туфли, но Свиридова почему-то отдала предпочтение кедам, которые совершенно не украшают образ.

Анна Чурина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна ЧуринаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Чурина

- Летящей походкой Анна Чурина продефилировала по красному ковру «Кинотавра». Мне нравится этот образ - легкий, фантазийный, создающий ощущение, что перед нами фея из страны грез и красивых сумочек, как вот та от Живанши, которую актриса сейчас держит в руках, - высказалась Ксения Царицына. - Но опять-таки перед нами обычная комбинация, дополненная декором. Красиво, но все-таки слишком интимно для звездного выхода в свет.

Ирина Хакамада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина ХакамадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Хакамада

- Красный цвет считается цветом воинов, что вполне себе сочетается с политическими убеждениями и яркой внешностью 63-летней Ирины. Я вообще считаю, что брюнеткам больше, чем кому-либо, идет такой оттенок. Тем более если они такие спортивные, как Хакамада. Правда, образ портят эти странные кружавчики вверху наряда. Вызывают ассоциации с нижней майкой, которую наши бабушки частенько надевали под одежду, чтобы не замерзнуть. А вот платок «Гермес» мне нравится. Нестареющая классика. И все же я бы посоветовала Ирине не надевать платья, которые будут сливаться с цветом дорожки, - говорит стилист Царицына.

Екатерина Вуличенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина ВуличенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Вуличенко

- Екатерина в этом наряде цвета одуванчика выглядит весьма неоднозначно. Ярко-желтые пиджак и брюки из сатина напоминают пижаму. Теперь мы точно знаем, что в постели Екатерина выглядят более чем соблазнительно, - комментирует наряд актрисы стилист Ксения Царицына.

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