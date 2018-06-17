Денис Черышев: «Майку свою отдам папе на память...»

СЕГОДНЯ 13:51 2018-06-17T14:03:48+03:00

После игры против Саудовской Аравии игрок сборной России ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в соцсети «В Контакте».

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Автор двух голов в матче Россия- Саудовская Аравия и лучший игрок этой встречи - футболист по-своему уникальный. В нашей сборной Денис, пожалуй, самый титулованный. Воспитанник школы мадридского «Реала», с которым выиграл Лигу чемпионов, а будучи в «Севилье» победил и в Лиге Европы. Сейчас Черышев - игрок испанского «Вильярреала». После игры он ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в соцсети «В Контакте».

- Ожидал, что выпустят на поле в первом же матче?

- Что в первом тайме – нет. Не хотелось, чтобы партнер получал травму (Денис заменил Дзагоева уже в середине первого тайма - Ред.) Алану желаю здоровья. В футболе часто быстро все меняется. Только успел одеть футболку и уже сказали: «Выходи на поле».

- Твой второй гол вышел на загляденье...

-Удобно показалось, вот я и пробил. Не знал даже за долю секунды, что так получится.

- Твои ощущения после матча, помнишь их?

- Не могу описать словами. Очень был доволен. Потом поговорил с семьей. Поужинал спокойно. Посидел с Марио Фернандесом и Паулино Гранеро - тренером по физподготовке сборной, поболтали и пошел спать.

- О чем говорили то?

- О футболе. У нас 90 процентов разговоров о нем.

- Матч потом пересматривал?

- Несколько раз пересмотрел свои голы и всё: оставил их в прошлом. Хватит. Вот все говорят про красивый второй гол, а мне первый больше нравится. Более эмоциональный, тяжелый.

- Что делал на следующий день после игры?

- Отдыхали, восстанавливались. Чем скорее мы забудем первую игру, тем будет лучше для нас. Надо оставить ее в прошлом. Нужно смотреть вперед и побеждать Египет.

- Как настраиваешься перед игрой?

- Каждый готовится по- своему. Я слушаю музыку - все подряд: Тимати, Егор Крид, L' One. Приятно, что именно L' One вручил мне приз , как лучшему игроку матча с Саудовской Аравией. У меня брат Данила его большой фанат.

- Перед матчем хорошо спалось?

- Нормально. Когда хотелось заснуть, так и заснул.

- А после? Артем Дзюба рассказывал, что не мог успокоиться до 5 утра...

- Я выпил таблетку, которую врач сборной дал, чтобы быстрее заснуть. После игр обычно всегда проблемы со сном.

- Юрий Газинский, забивший первый гол нашей сборной в этом матче, на память забрал себе мяч. А что взял ты?

- Майку свою. Отдам ее папе на память. Это самое дорогое, на мой взгляд. Больше ничего не надо.

- О чем с отцом говорили после матча с Саудовской Аравией? ( Отец Дениса, Дмитрий Черышев - бывший футболист, выступал за «Динамо» и сборную России — прим. «КП»)

- Очень эмоциональный разговор получился. Он порадовался за меня. Правда, пока только по телефону пообщались. Надеюсь, что он приедет в ближайшие дни на базу сборной.

- Отец строго тебя воспитывал?

- От папы влетало. Много раз. Но по делу. Что от отца перенял? Он всегда улыбчивый, старается, чтобы всем было комфортно. А про себя мне говорить как-то и неловко.

- Что заставляет идти вперед после стольких травм ? ( Они преследуют футболиста последние годы - прим. «КП»)

- Семья, девушка и Бог. Молитва сильно помогает в таких ситуациях. А как еще? Что на этом жизнь заканчивается? Поплакал один день и все. Дальше надо думать о том, что нужно сделать, чтобы хорошо восстановиться.

Денис со своей девушкой Кристиной.Фото: Instagram.com

- Когда бьют сзади, по ногам - это же тяжело. Не бывает желания ответить, дать сдачи?

- Надо готовиться к этому. Смириться, быть хладнокровным.

- Когда последний раз ты дрался?

- Дрался? Как-то было дело в школе, когда играли в футбол.. И то, так, попинали друг друга..

- Сложно было в свое время адаптироваться в Испании?

- Я поехал туда, когда мне было 5 лет. В 11 лет перебрался из Хихона в Мадрид, в школу «Реала» Там играли лучшие дети со всей Испании. Было легко, поскольку говорил по-испански. «Реал» всегда будет моим домом.

- На каком языке ты думаешь в повседневной жизни?

- Дома, с родителями больше по-русски. Когда с девушкой, а она – испанка, то по-испански. Переключаюсь автоматически.

- Отпуск как обычно проводишь?

- Люблю все понемножку. Могу взять рюкзак и походить с ним. Люблю и на пляже полежать, поплавать на кораблике, понырять с него.

- Играешь в компьютерные игры?

- В футбол с братом, когда он приезжает в гости. Играю всегда за «Вильярреал», патриотично так. Себя ставлю в основной состав. Но Данила всегда меня обыгрывает.