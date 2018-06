С каждым годом земляне становятся все тупее и тупее

СЕГОДНЯ 16:15 2018-06-18T16:18:02+03:00

Человечество посредственного умственного уровня

Брент Братсберг (Bernt Bratsberg) и Оле Рогеберг (Ole Rogeberg) - норвежские ученые из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Ragnar Frisch Centre for Economic Research) - добыли результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за несколько десятилетий. И обнаружили, что интеллект испытуемых снижался год от года. Они набирали все меньше и меньше баллов. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в статье под названием Flynn effect and its reversal are both environmentally caused.

Братсберг и Рогеберг напомнили об эффекте, который в свое время обнаружил психолог Джеймс Флин (James Flynn) из Новой Зеландии. А обнаружил он, что в первой половине ХХ века показатели IQ стабильно росли. Росли по всему миру. Эффект Флина — такое название получил этот феномен. По имени первооткрывателя.

Флин полагал, что люди умнели от того, что стали жить лучше — нормально питались, меньше болели, радовались природе. К тому же учиться они начали охотнее и прилежнее.

Ныне тенденция сменилась на прямо противоположную. Люди стали глупеть теми же темпами, что и умнели до этого. По данным норвежцев, которые «оглядели» период с 1970 года по 2009 год, каждое последующее поколение теряло в среднем по 7 баллов.

Кстати, на «феномен глобального отупения» еще несколько лет назад указывал Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университете Ольстера (University of Ulster), который анализировал результаты интеллектуальных тестов американцев, европейцев и австралийцев и вычислял средние показатели - эдакие мировые уровни IQ по годам. Но по его данным, к 2014 году результаты снизились всего на 3 пункта по сравнению 1950 годом.

Ученый прикинул: если темпы отупения сохранятся, то к 2110 году средний IQ человечества не превысит 84 пунктов. Это уровень умственно посредственных.

Ученые гадают, от чего человечество глупеет.

Причин интеллектуального провала Линн вообще не искал. А Братсберг и Рогеберг, не сильно мудрствуя, предположили, что у «обратного эффекта Флина» и причины противоположные. То есть, окружающая среда деградирует, питание, здравоохранение и образование портятся. Что, в итоге, отнюдь не стимулирует желание набираться ума-разума. И как следствие, приводит к снижению интеллектуального уровня.

Но есть и другие идеи.

Виноваты женщины и продолжительный отдых

Согласно гипотезе профессора Яна де Ниенуиса (Jan te Nijenhuis) из Амстердамского университета (University of Amsterdam), интеллектуальный уровнь ограничен неким генетическим пределом. Человечество его уже достигло. И теперь деградирует. Происходит это главным образом потому, что глупые размножаются быстрее умных. Профессор винит в этом женщин. Мол, получают хорошее образование и не стремятся к многодетности - рожают меньше своих не столь интеллектуально развитых сестер. В итоге «мудрые» гены постепенно уходят.

Люди глупеют теми же темпами, какими прежде умнели.

Немецкие исследователи из Университета Эрлангена видят причину снижения интеллекта в том, что люди стали больше отдыхать. Ученые уверяют: всего две недели, лениво проведенные у моря в праздной неге, способны снизить IQ сразу на 20 пунктов за счет частичной атрофии клеток лобных долей мозга.

Опасных последствий можно избежать, если каждый день устраивать мозгу разминку - хотя бы по 10 минут разгадывать кроссворды или судоку. Но многим это лениво.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Сам дурак

Тесты на интеллект придумал британский психолог Ганс Юрген Айзенк. В тестах надо решить логические задачки, умело манипулировать буквами и разгадать абстрактные шарады за определенное время. За правильные ответы начисляются баллы, которые в сумме и дают коэффициент интеллекта - IQ.

Люди с посредственным интеллектом набирают ниже 80 баллов, со средним - от 90 до 115. IQ в 120 считается высоким.

Женщины долгое время стабильно отставали от мужчин по уровню интеллекта примерно на 5 баллов. Но недавно произошел «перелом» - слабый пол в среднем стал опережать сильный примерно на 1 балл.

В среднем женщины умнее мужчин на 1 балл.

Многие сомневаются, что тесты на интеллект позволяют определить, насколько умен тот или иной человек. К примеру, ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде и Музея естественных наук в Лондоне организовали эксперимент, в ходе которого добровольцы проходили тесты, находясь в томографе. За ними наблюдали, отслеживая активность мозга. И увидели, что во время решения разных задач активируются разные области мозга.

- Человеческий интеллект формируется из множества компонентов и представляет собой набор независимых и разных типов мыслительных способностей, - сделал вывод руководитель исследования профессор Адриан Оуэн. - Человек в чем-то может быть гением, а в чем-то тупицей.

По мнению профессора, попытки определять уровень интеллекта в виде единого показателя - это глубочайшее заблуждение.

Так может быть, с выводами о том, что мир все больше одержим глупостью, стоит поспорить?

Коллективный разум слабого пола обошел сильный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неопровержимые свидетельства того, что женщины стали умнее мужчин, получены еще и в ходе не совсем научного эксперимента

Оценить чей интеллект выше - женский или мужской - удалось несколько лет назад посредством популярной во многих странах игры Trivial Pursuit (одно время в России существовала ее телевизионная версия под названием "Счастливый случай"). Участники отвечают на вопросы из разных категорий знаний - например, наука, развлечения, история, литература, спорт и т.д. Выбирают правильный ответ из четырех предложенных вариантов. Как у Диброва в "Кто хочет стать миллионером".

Однажды создатели Trivial Pursuit организовали состязание в режиме online на своем сайте (www.trivialpursuitexperiment.com). Вопросы появлялись там на 9 языках.

За время эксперимента, который длился 5 месяцев, было задано 15 121 731 вопросов - на них отвечали мужчины и женщины.

В итоге, женщины дали абсолютно правильные ответы на 4 088 139 вопросов, мужчины - на 4 077 596.

Слабый пол обставил сильный на 10543 пунктов.

К сожалению, "исследователи" не использовали в эксперименте русский язык. Поэтому вывод о превосходстве женского ума над мужским относится к Евросоюзу. А применительно к России нуждается в специальном подтверждении.