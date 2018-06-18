2018-06-18T16:18:02+03:00
Клуб любознательных

С каждым годом земляне становятся все тупее и тупее

Ученые зафиксировали неуклонное снижение результатов тестов на IQ
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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В прежние времена люди успешнее справлялись с интеллектуальными тестами.В прежние времена люди успешнее справлялись с интеллектуальными тестами.
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Человечество посредственного умственного уровня

Брент Братсберг (Bernt Bratsberg) и Оле Рогеберг (Ole Rogeberg) - норвежские ученые из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Ragnar Frisch Centre for Economic Research) - добыли результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за несколько десятилетий. И обнаружили, что интеллект испытуемых снижался год от года. Они набирали все меньше и меньше баллов. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в статье под названием Flynn effect and its reversal are both environmentally caused.

Братсберг и Рогеберг напомнили об эффекте, который в свое время обнаружил психолог Джеймс Флин (James Flynn) из Новой Зеландии. А обнаружил он, что в первой половине ХХ века показатели IQ стабильно росли. Росли по всему миру. Эффект Флина — такое название получил этот феномен. По имени первооткрывателя.

Флин полагал, что люди умнели от того, что стали жить лучше — нормально питались, меньше болели, радовались природе. К тому же учиться они начали охотнее и прилежнее.

Ныне тенденция сменилась на прямо противоположную. Люди стали глупеть теми же темпами, что и умнели до этого. По данным норвежцев, которые «оглядели» период с 1970 года по 2009 год, каждое последующее поколение теряло в среднем по 7 баллов.

Кстати, на «феномен глобального отупения» еще несколько лет назад указывал Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университете Ольстера (University of Ulster), который анализировал результаты интеллектуальных тестов американцев, европейцев и австралийцев и вычислял средние показатели - эдакие мировые уровни IQ по годам. Но по его данным, к 2014 году результаты снизились всего на 3 пункта по сравнению 1950 годом.

Ученый прикинул: если темпы отупения сохранятся, то к 2110 году средний IQ человечества не превысит 84 пунктов. Это уровень умственно посредственных.

Ученые гадают, от чего человечество глупеет.

Ученые гадают, от чего человечество глупеет.

Причин интеллектуального провала Линн вообще не искал. А Братсберг и Рогеберг, не сильно мудрствуя, предположили, что у «обратного эффекта Флина» и причины противоположные. То есть, окружающая среда деградирует, питание, здравоохранение и образование портятся. Что, в итоге, отнюдь не стимулирует желание набираться ума-разума. И как следствие, приводит к снижению интеллектуального уровня.

Но есть и другие идеи.

Виноваты женщины и продолжительный отдых

Согласно гипотезе профессора Яна де Ниенуиса (Jan te Nijenhuis) из Амстердамского университета (University of Amsterdam), интеллектуальный уровнь ограничен неким генетическим пределом. Человечество его уже достигло. И теперь деградирует. Происходит это главным образом потому, что глупые размножаются быстрее умных. Профессор винит в этом женщин. Мол, получают хорошее образование и не стремятся к многодетности - рожают меньше своих не столь интеллектуально развитых сестер. В итоге «мудрые» гены постепенно уходят.

Люди глупеют теми же темпами, какими прежде умнели.

Люди глупеют теми же темпами, какими прежде умнели.

Немецкие исследователи из Университета Эрлангена видят причину снижения интеллекта в том, что люди стали больше отдыхать. Ученые уверяют: всего две недели, лениво проведенные у моря в праздной неге, способны снизить IQ сразу на 20 пунктов за счет частичной атрофии клеток лобных долей мозга.

Опасных последствий можно избежать, если каждый день устраивать мозгу разминку - хотя бы по 10 минут разгадывать кроссворды или судоку. Но многим это лениво.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Сам дурак

Тесты на интеллект придумал британский психолог Ганс Юрген Айзенк. В тестах надо решить логические задачки, умело манипулировать буквами и разгадать абстрактные шарады за определенное время. За правильные ответы начисляются баллы, которые в сумме и дают коэффициент интеллекта - IQ.

Люди с посредственным интеллектом набирают ниже 80 баллов, со средним - от 90 до 115. IQ в 120 считается высоким.

Женщины долгое время стабильно отставали от мужчин по уровню интеллекта примерно на 5 баллов. Но недавно произошел «перелом» - слабый пол в среднем стал опережать сильный примерно на 1 балл.

В среднем женщины умнее мужчин на 1 балл.

В среднем женщины умнее мужчин на 1 балл.

Многие сомневаются, что тесты на интеллект позволяют определить, насколько умен тот или иной человек. К примеру, ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде и Музея естественных наук в Лондоне организовали эксперимент, в ходе которого добровольцы проходили тесты, находясь в томографе. За ними наблюдали, отслеживая активность мозга. И увидели, что во время решения разных задач активируются разные области мозга.

- Человеческий интеллект формируется из множества компонентов и представляет собой набор независимых и разных типов мыслительных способностей, - сделал вывод руководитель исследования профессор Адриан Оуэн. - Человек в чем-то может быть гением, а в чем-то тупицей.

По мнению профессора, попытки определять уровень интеллекта в виде единого показателя - это глубочайшее заблуждение.

Так может быть, с выводами о том, что мир все больше одержим глупостью, стоит поспорить?

Коллективный разум слабого пола обошел сильный.

Коллективный разум слабого пола обошел сильный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неопровержимые свидетельства того, что женщины стали умнее мужчин, получены еще и в ходе не совсем научного эксперимента

Оценить чей интеллект выше - женский или мужской - удалось несколько лет назад посредством популярной во многих странах игры Trivial Pursuit (одно время в России существовала ее телевизионная версия под названием "Счастливый случай"). Участники отвечают на вопросы из разных категорий знаний - например, наука, развлечения, история, литература, спорт и т.д. Выбирают правильный ответ из четырех предложенных вариантов. Как у Диброва в "Кто хочет стать миллионером".

Однажды создатели Trivial Pursuit организовали состязание в режиме online на своем сайте (www.trivialpursuitexperiment.com). Вопросы появлялись там на 9 языках.

За время эксперимента, который длился 5 месяцев, было задано 15 121 731 вопросов - на них отвечали мужчины и женщины.

В итоге, женщины дали абсолютно правильные ответы на 4 088 139 вопросов, мужчины - на 4 077 596.

Слабый пол обставил сильный на 10543 пунктов.

К сожалению, "исследователи" не использовали в эксперименте русский язык. Поэтому вывод о превосходстве женского ума над мужским относится к Евросоюзу. А применительно к России нуждается в специальном подтверждении.

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