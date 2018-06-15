5 итернет-сервисов для туристов: Разве что купаться онлайн пока нельзя!

СЕГОДНЯ 20:39 2018-06-15T20:48:10+03:00

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Через сайт или смартфон можно снять квартиру на курорте, арендовать машину, закачать карты, чтобы не тратиться в отпуске на интернет-трафик для навигатора... Но это далеко не все!

На рынке путешествий появляются все новые “умные” сервисы для туристов. До такой степени услужливые, что так и вспоминается мультик, где были двое из ларца, одинаковы с лица. Может, вы еще и загорать за меня будете? Ага! И купаться? Ага! До этого дело пока не дошло. Но вот зарегистрироваться за вас на рейс или найти потерянные чемодан – пожалуйста. Рассказываем о самых полезных идеях.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА РЕЙС

Чем удобна онлайн-регистрация на рейс, объяснять не нужно. Но напомню на всякий случай: на сайте авиакомпании вы можете выбрать удобное место (у окна или у прохода, всей семьей на одном ряду). Там же - распечатать посадочный талон или загрузить его в мобильный. В аэропорту останется только сдать багаж, если он у вас есть. А если летите с ручной кладью, можно сразу идти на посадку, минуя очередь к стойкам регистрации.

Но. У одних авиакомпаний онлайн-регистрация начинается за 24 часа до вылета, у других за 36 часов, у некоторых даже за 72 часа. Легко забыть. И не всегда удобно – это ж и в 3 часа ночи может быть, и когда вы за рулем или на работе. А именно в первые часы и даже минуты регистрации разбирают самые удобные места.

Вот тут и поможет сервис 1check.in. Он бесплатный. Надо отправить на сайт свой электронный билет, заполнить информацию в личном кабинете – ту же самую, что и на сайте авиакомпании: имя-фамилия, паспортные данные, номер бонусной карты и указать, на каком месте хотите сидеть. Например, 8А или 20 С. Как только перевозчик откроет регистрацию на рейс, сервис оформит посадочный талон и пришлет вам на электронную почту.

Кстати, подобная услуга автоматической регистрации есть и у некоторых авиакомпаний. Например, финской Finnair, летающей в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань. Надо указать номер мобильного телефона при бронировании билета либо добавить его в личном кабине на сайте авиакомпании. Ссылка на посадочный талон придет в смс-сообщении, как только начнется регистрация на рейс. А если захотите выбрать другое место в салоне, переходите по ссылке из мобильного посадочного талона.

ЗАКАЗАТЬ ЕДУ В САМОЛЕТ

Это уже по части изысков, но вполне актуальных. Многие российские и зарубежные авиакомпании, и не только лоукостеры, сейчас не включают питание в стоимость билета. А даже если и включают - кто из нас не жаловался, что еда в самолете невкусная?

Если летите из “Шереметьево”, еду можно заказать прямо к выходу на посадку. Сервис AeroMenu – проект известного ресторатора Аркадия Новикова, заказ можно сделать через сайт или мобильное приложение для Android и iPhone. Есть и готовые обеды, и отдельные блюда, и десерты, и свежевыжатые соки.

Звучит меню куда аппетитнее, чем “мясо или курица?”: ванильная панакотта с малиной (520 рублей), бельгийские вафли с ванильным соусом (400 р.), буррата с томатами и рукколой (550 рублей). Есть и селььд под шубой, и оливье, и винегрет. Не сказать чтоб дешево, но точно не дороже, чем в кафе в залах ожидания. Крайний срок для заказа – за 90 минут до вылета. Оплатить можно банковской картой или милями “Аэрофлота” (второй вариант полезен для тех, кто часто летает, и успел накопить много миль на бонусной карте).

СЭКОНОМИТЬ НА РОУМИНГЕ

Мобильный роуминг за границей, особенно интернет, - штука дорогая. Многие путешественники предпочитают покупать местные sim-карты: испанские, греческие... И правильно делают. Это выгодно, иногда – в разы дешевле роуминга. Но только ж надо сначала найти магазин местного оператора (не всегда они есть прямо в аэропорту), хотя бы поверхностно в тарифах разобраться. Облегчить задачу взялся сервис Loccalls.com.

В чем смысл? Прямо на сайте, на русском языке можно выбрать симку мобильного оператора той страны, куда вы едете в отпуск. Есть разные тарифы, разные пакеты: только интернет, звонки, больше или меньше гигабайт и минут, безлимит или на нужное количество дней... Платите банковской картой. А потом забираете активированную симку в аэропорту, когда прилетите. И сразу на связи.

НАЙТИ ЧЕМОДАН

Самолет прилетел, ждем багаж у ленты. Все чемоданы разобрали, а ваш так и не появился? Такое, увы, случается нередко, особенно на рейсах с пересадками – часть сумок просто не успевают перегрузить. Что делать? Идти к стойке розыска багажа или представителю авиакомпании, заполнять специальные формы. Как правило, чемоданы находятся быстро и прилетают следующим рейсом. Отслеживать их путь можно через интернет в международной системе worldtracer.aero (после заполнения формы вам выдадут номер, с которым будете туда заходить, она на русском языке в том числе). Авиакомпания сама и бесплатно привозит задержанный багаж вам в отель или по любому адресу, какой укажете в форме. Но это же время, нервы, если за границей – еще и языковой барьер. Ну и куча неудобств на курорте: купальники-то в чемодане! Увы, бывает, что поклажа исчезает бесследно, но крайне редко.

Взять на себя заботы в случае проблем с багажом готов сервис Blue Ribbon Bags (blueribbonbags.com). Не бесплатно: за 5 – 10 долларов, в зависимости от заказанных услуг. В принципе, сравниво со стоимостью упаковки чемодана в аэропорту. И в сумму входит весь багаж, который вы сдаете по одному билету, причем для полета туда и обратно. Заказ можно сделать даже за минуту до вылета.

Как это работает? Если чемодан не прилетел, вам все равно надо будет оформить официальную заявку в аэропорту (см.выше) и получить номер для розыска. Отправить его в Blue Ribbon Bags через сайт либо сообщить по телефону. Дальше они будут слать вам сообщения по электронной почте, как только что-то с багажом прояснится: о, он остался в аэропорту Афин! Его загрузили на новый рейс, номер такой-то, на Родос прибывает завтра утром. Ваш чемодан прибыл, скоро доставят в отель. На этом этапе смысл в сервисе невелик – ту же самую информацию можно получить и самим, заходя на сайт worldtracer.aero.

Разница начинается, если в течение 96 часов чемодан так и не привезли. Blue Ribbon Bags тут же выплатит компенсацию от 1 до 2 тысяч долларов. Без всяких бумаг, без доказательств о стоимости багажа. И даже если сумки в итоге найдут, эти деньги останутся у вас. Обычно же авиакомпания дает себе 21 день на розыск багажа, после этого надо писать претензию, и сумма компенсации – под большим вопросом.

К слову: недавно вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые приводят его в соответствие с международным законодательством – Монреальской конвенцией. Если авиакомпания потеряла, задержала или повредила багаж, теперь максимальная сумма выплат составит около 98 тысяч рублей (точная цифрва опредлеляется исходя из курса нескольких валют). Прежде россияне могли рассчитывать на 600 рублей за 1 кг багажаа. Стандартный 23-килограммовый чемодан тянул максимум на 13 800 рублей. Так что тут сумма выплат и правда заметно увеличена. Но реальный ущерб придется доказать.

ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗАДЕРЖКУ И ОТМЕНУ РЕЙСА

Сразу два интернет-сервиса, AirHelp.сom и Compensair.com, готовы помочь пассажирам получить компенсацию от авиакомпании за задержку или отмену рейса, а также если вам отказали в посадке в самолёт из-за овербукинга (это когда перевозчик продал больше билетов, чем мест на борту). Оба работают на русском языке.

Обращаться надо уже по факту, причём можно припомнить даже "обиды" от авиакомпаний за последние несколько лет - от 2 до 6, в зависимости от ситуации. Нужны номер рейса и данные о бронировании.

Первый шаг: заполнить форму на сайте, получите краткий ответ - положена вам компенсация или нет. Например, если рейс задержали из-за непогоды, авиакомпания не виновата и платить не должна. Система об этом сообщит, чтоб вы больше не тратили время.

Если же ответ положительный - отправляйте на сайт данные о своёи рейсе и билетах. Сервисы берут на себя переписку с авиакомпаниями. Можно это делать и самим, конечно. Но специалисты знают правильные формулировки и юридические аргументы. Мало того - в случае необходимости готовят документы для суда и ведут процесс. Понятно, что в этом случае у юристов шансы выграть выше.

Цена вопроса - 25% от той компенсации, которой они добьются для пассажира. Заранее ничего платить не нужно, даже если дело дойдет до суда. Так что пассажир, по сути, ничем не рискует и тратит время лишь на заполнение данных.