«Блестящие», «Hi-Fi», «Отпетые мошенники»: Что стало с популярными группами 90-х и их солистами

СЕГОДНЯ 01:07 2018-06-19T01:15:40+03:00

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Когда-то мы смотрели их клипы по музыкальным каналам каждый день по тысяче раз. Когда-то их песни одна за другой возглавляли хит-парады. Когда-то их альбомы можно было слушать, не переключая, а точнее, не перематывая ни одного трека. Что сегодня с популярными группами 90-х? Они существуют? И как чувствуют себя бывшие участники этих команд? Почему одних забыты, а другие на волне успеха?

«На-На»

Если точнее, то проект Бари Алибасова стартовал в конце 80-х. «Каримыч» собрал симпатичных парней, умеющих петь и двигаться в 1989 году. В первом составе были: Валерий Юрин, Павел Соколов, Вячеслав Жеребкин и Владимир Левкин. Также всего на год там отметилась и Марина Хлебникова. Проект рванул так, что до сих пор по инерции группа живет и здравствует. В 90-м приходит Владимир Политов, в 91-м Владимир Асимов и группа становится российскими «Backstreet Boys», причем за пару лет до появления американского бойз-бэнда.

group_nana_ Группа НАНА тогда и сейчас

Все советские, а затем российские девушки были без ума от солистов детища Алибасова до такой степени, что певцам требовался живой щит охраны на любом из концертов — фанатки могли просто разорвать кумиров в буквальном смысле. «Эскимос и папуас», «Упала шляпа», «Соловей-разбойник», конечно же, «Фаина» и многие другие песни были очень популярны. Сегодня в составе два «старичка» 47-летний Политов и 49-летний Жеребкин. Еще два солиста периодически меняются. Сейчас это Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.

А Бари Каримович по-прежнему считается одним из самых талантливых продюсеров нашего времени. Продюсером одного проекта.

group_nana_ Проект Бари Алибасова На-На стартовал в конце 80-х

Те же, кто однажды ушел из «На-На», либо забыты, либо не имеют и доли той популярности, что была в составе команды.

«Руки Вверх!»

sezhukov Сергей Жуков

Более попсовой группы не придумаешь. В этом, наверное, и ключ востребованности этого коллектива. Они пользуются признанием публики с 1996 года, с момента создания, по сей день! 22 года на плаву и полные залы и даже стадионы - «Руки вверх» поражают своим перманентным успехом. Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились на работе на самарской «Европе плюс». После переезда в Москву и «родились» «Руки». Через год их «Студент», «Малыш», а дальше «Крошка», «Алешка», «Ты назови его как меня» и миллион других мегахитов стали символами музыкальной эпохи конца 90-х — начала 2000-х.

sezhukov Вы наверняка помните эти моменты, когда каждую неделю с нетерпением ждали выпуска любимого журнала, когда могли узнать о гастролях любимой группы только из интервью в печатных изданиях?

Потехин и Жуков не смогли продолжать работать вместе после 10 лет деятельности. Но так как лидером всегда считался Жуков, писавший и исполнявший большинство хитов, то с одним Сергеем группа не растеряла популярности и сегодня одна из топовых — на всех концертах аншлаги.

sezhukov Я тут заметил, что каждый на наших концертах двигается по-разному. Исключением разве что является наше фирменное движение ручкой, кто был на концертах понял о чём я #РукиВверх #СергейЖуков #Танцы

О том, что происходит у Алексея Потехина, давно ничего неизвестно. Похоже, у него новый проект «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» или «Потехин Бэнд» с товарищем, внешне напоминающим Жукова.

potekhinalex Поднимаем РУКИ ВВЕРХ

«Hi-Fi»

Эти ребята появились в 1998 году. Фронтменом «Hi-Fi» стал Митя Фомин. К тому времени парень из Новосибирска успел получить диплом врача, также поступить во ВГИК на курс Алексея Баталова. Но встретив продюсера Эрика Чантурию и композитора Павла Есенина, своих земляков, резко поменял направление деятельности. На музыке Есенина и голосе Фомина весь «Hi-Fi» и выезжал. Кстати, Есенин мог сам стать солистом, но понял, что это помешает ему сочинять. В группе также был и остается фигуристый и фактурный Тимофей Пронькин, который больше танцевал. Девушки же менялись так часто, что их никто и не старался запоминать. В 2009 году, спустя 11 лет с момента основания «Hi-Fi» Митя Фомин решает, что должен петь сольно. В том числе и потому, что поклонников у группы становилось все меньше, популярность падала.

mf_agent В 2009 году Митя Фомин реш петь сольно

В итоге Фомин остается на слуху, но без любимых песен «Hi-Fi» его не так охотно и слушают. Митя поет новые хиты, но народ тоскует по старым «Не дано», «Глупые люди», «Беспризорник», «А мы любили» и других. «Hi-Fi» же продолжает существовать для очень узкого круга поклонников, готовых слушать их песни без Мити Фомина. Кстати, Митя периодически и на короткое время возвращается в группу. К примеру, на 20-летие «Не дано».

mf_agent 20 лет песне #НеДано

«Блестящие»

Группа, где когда-то пела Жанна Фриске, Ольга Орлова...

olgaorlova1311 Как же мне тебя не хватает...

... а также Юлия Ковальчук и Анна Семенович ворвалась в российский шоу-бизнес в 1995 году. Тогда вместе с Жанной и Ольгой была еще Полина Иодис и Ирина Лукьянова, которых все помнят по клипу «Облака». Композитор и продюсер Андрей Грозный сделал коллектив настоящей фабрикой по производству отдельных звезд, которые в разное время были участницами группы, но уходили и становились вполне успешными в сольной карьере: Жанна Фриске, Ольга Орлова, Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Ксения Новикова, Надя Ручка. Сегодня «Блестящие» существуют подобно «ВИА-«Гре» название и репертуар те же, состав никому неизвестен. Марина Бережная, Сильвия Золотова, Кристина Илларионова хоть и поют на сборных концертах и корпоративных, но и даже близко не стоят с каноническими «Блестящими».

«Отпетые мошенники»

amoralov777 Отпетые Мошенники!!!!!! #отпетыемошенники#otpetyemoshenniki#otpetye#отпетые#аморалов#аморалов777#сергейаморалов#tomchaos

В 1996 году на звездном небосклоне появилась странная группа с хулиганскими замашками и таким же названием. «Отпетые мошенники» со смазливым Сергеем «Амораловым» Суровенко «зашли» на своих «Бросай курить», «Всяко разно», «Я учусь танцевать», «Хали-гали» «Люби меня люби» и других танцевальных хитах. Их создал Евгений Орлов - тот же человек, который сегодня делает «Голос». В составе были не умеющие петь Игорь «Гарик» Богомазов и «Том-Хаос Младший» Зинуров. Оба создавали необходимый «проходимский» колорит. Но рыжий «Гарик» ушел из «Отпетых». Наверное, это и ознаменовало дальнейшую стагнацию коллектива. На место Богомазова пришел автор большинства хитов группы Андрей «Репа» Репников. Но через 5 лет с новым солистом случилась беда — он попал в аварию и впал в кому. После того, как артист выкорабкался, «Аморалов» и «Том-Хаос Младший» прекрасно спелись и решили не принимать «Репу» обратно. Сегодня «Отпетые мошенники» продолжают существовать дуэтом. Но неизвестно, для кого они поют и выступают. Их поклонники давно о них забыли.

Иосиф Пригожин: «Надо создавать вечные материалы»

Репертуар — прежде всего. Но и присутствие артиста в его материале, в его достижениях, в его результатах. К примеру, Валерия, Филипп Киркоров — эти люди на виду. Почему? Они все время работают, делают, стараются, экспериментируют, ищут, не стоят на месте. Они могли бы давно почивать на лаврах, но при этом у них настолько высок индекс популярности, что они без дела могут просидеть несколько лет. А по возвращению, может быть, даже еще больше ажиотаж будет. Потому что они своим присутствием доказывают свою востребованность. Пугачева, Лещенко, Ротару по-прежнему актуальны и востребованы разными возрастными категориями. Чем больше ты работаешь, тем больше шансов у тебя оставаться на плаву. Под лежачий камень вода не течет. Больше шансов у кого? У человека, который ничего не делает или того, кто пытается что-то делать? Надо идти в ногу со временем. Надо искать. Нельзя стоять на месте.

Разумеется, много зависит от менеджеров, продюсеров, компании, маркетинга. У той же Бузовой есть - продюсер, и деньги. Как будет дальше — увидим. Но на одном и том же багаже не проедешь. Почему забыли тех же «Отпетых мошенников»? Это же не такие великие произведения как у Юрия Антонова, которые стали классикой и остались в истории, как одни из самых выдающихся музыкальных композиций. Антонов — это наш «Битлз», Пол Маккартни. Как хотите, его назовите. Это классик. Музыка Давида Тухманова и сегодня остается актуальной. Чтобы быть как Антонов и Тухманов, надо создавать вечные материалы.