Экс-солист «Отпетых мошенников» работает грузчиком

СЕГОДНЯ 20:40 2018-03-15T20:52:31+03:00

Репников в 2016 году попал в серьезное ДТП, впал в кому и около года проходил реабилитацию Фото: ВКонтакте

Автора четырех альбомов группы вышвырнули из коллектива после того, как он попал серьезное ДТП

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Три задорных парня с ритмичными приедливыми песенками когда-то были кумирами миллионов девчонок, беспрерывно гастролировали, их клипы нескончаемо крутили по музыкальным каналам, а альбомы раскупались только так. «Отпетых мошенников» продюсировал Евгений Орлов - тот же человек, который сегодня делает «Голос».

Существуют ли «Мошенники» сегодня? Оказалось, что да. Только состав поменялся. По-прежнему лидером группы остается Сергей Аморалов (Суровенко), работающий теперь в дуэте с Томом Хаусом-младшим (Вячеславом Зинуровым). Рыжий Гарик (Игорь Богомазов) ушел из коллектива еще в 2011-м. Его место занял автор десятков песен и многих хитов команды Андрей «Репа» Репников. С новеньким участником и возник скандал. Как сообщил сам 47-летний артист, его выгнали из группы. Дело в том, что Репников в 2016 году попал в серьезное ДТП, впал в кому и около года проходил реабилитацию. Но теперь, когда музыкант давно готов снова приступить к работе, его не берут обратно в группу.

Как уже писала «КП», Сергей Аморалов всю эту ситуацию прокомментировал так: «Нет, у нас все в порядке! Не знаю, что это такое, без понятия. Я не в курсе. В первый раз слышу. Андрей не в группе, он лечится».

Сам Репников, узнав о реакции бывшего товарища, рассказал «КП», что после случившегося вынужден работать на тяжелой работе, а это косвенно подтверждает, что артист физически не бессилен.

- Врачи еще год назад дали «добро» на работу. Сейчас работаю грузчиком на складе. Таскаю по 800-900 кг рохлей. Рабочий день длится 12 часов. Чувствую себя отлично.

- На ваше место никого не взяли, может быть, ребята действительно ждут вашего полного выздоровления?

- Они [«Отпетые мошенники»] никогда и не ждали моего возвращения. Это был спектакль для соцсетей, для поклонников. А на самом деле… попробовали вдвоем. Ага! Катит! Отлично! Зачем еще кто-то? Так больше получается! Лучше делится на два а не на три [гонорары]!

- Поют ли они ваши песни?

- В общем и целом мной написано четыре альбома «Отпетым». Абсолютное большинство песен из их программы — это мои вещи! Больше им и исполнять-то нечего. Смотрел одну программу об «Отпетых мошенниках», где Аморалов называет себя автором «Люби меня, люби!» (хит авторства Андрея Репникова, - ред.).

- Что планируете делать дальше?

- Сочинять и исполнять дальше. А бесталанным артистам, вроде «Отпетых», тоже надо кушать. Пускай катаются, открывают рты под фонограмму и… живут. Честно? Не хочу о них вообще говорить. После этого хочется пойти в душ помыться. Гадости не хочу говорить…

Напомним, группа «Отпетые мошенники» в этом году отметит 22-летие. Команда выпустила 7 альбомов и почти 30 видеоклипов, имеет ряд музыкальных премий и десятки хитов. Их продюсером был Евгений Орлов, который занимался командами «Гости из будущего», «SMASH!!», создавал проекты «Голос», «Голос Дети», «Фабрика звезд», «Новая волна», «Детская новая волна».

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