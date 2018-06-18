2018-06-18T21:39:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Выдра Гарри из Сочинского зоопарка верит в победу сборной России над Египтом

Прогнозы этого зверька-оракула почти всегда сбываются
Владимир ЗАМИРСКИЙ
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Возможно прогноз выдры-предсказателя сбудется и в этот раз? Фото: sochi.ruВозможно прогноз выдры-предсказателя сбудется и в этот раз? Фото: sochi.ru
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Чемпионат мира по футболу продолжается, не остаются без работы и животные-оракулы. Наследники осьминога Пауля, хищники и травоядные - все они потихоньку отбирают хлеб у букмекеров.

Выдра Гарри из Сочинского зоопарка - предсказатель со стажем. Еще на Олимпиаде в 2014 году юный хищник отличался точностью прогнозов. На этом и сделал себе имя. С тех пор регулярно предсказывает исходы футбольных и хоккейных матчей, даже в фигурном катании разбирается.

Сейчас инструмент для гадания - футбольные мячики. В какой Гарри своим мокрым носом ткнет - той сборной и победа. Настроен патриотично, предсказал викторию наших над Саудовской Аравией, а теперь вот - и над Египтом. В отличие от экспертов, что ему: будет Салах в основе или нет...

Правда, с результатом игры Испания - Португалия Гарри ошибся. Посчитал, что выиграет команда Криштиану Роналду.

Сделаем скидку: ничейного варианта в прогнозах выдры не предусмотрено, а красавчик Роналду действительно забил три мяча.

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