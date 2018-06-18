Все в руках Салаха: Россию ждет ключевой матч чемпионата мира против сборной Египта

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-18T17:49:29+03:00

Но до сих пор никто не знает, сыграет ли в нем один из лучших футболистов мира

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Футбольный бог Египта

Тень Мохамеда Салаха накрывает Санкт-Петербург. Перед матчем Россия – Египет все гадают, сыграет или нет против нас главный «фараон» мирового футбола. Игрок, который стоит 150 млн евро, то есть больше, чем вся сборная России вместе взятая, вроде бы травмирован, а вроде бы и нет. Но он - ключевой фактор в игре. Он один может решить, кто пойдет в плей-офф – мы или они. Иными словами от Мо Салаха зависит, успех ждет команду Черчесова на домашнем чемпионате мира, или позор.

С именем его ложатся, с именем его встают. По разговорам в поезде Москва – Санкт-Петербург кажется, что всю дорогу, все 8 часов, египтяне возносили молитвы Салаху. Весь Невский утыкан людьми зеленых футболках с 10-м номером и с этим же именем на спине. В руках у некоторых – знамена с бородатым портретом Мо. У этих людей своя религия, они верят в Салаха. И хотят, чтобы он явил им чудо - сборную Египта в плей-офф чемпионата мира. А на пути этого чуда стоит сборная России.

Как из «фараона» сделать «мумию»

Стоит ли удивляться, что каждые два из трех вопросов главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову перед матчем были про Салаха: что делать с «фараоном», как его спеленать так, чтобы превратить в мумию? Российский тренер дал понять, что знает, как это сделать, но дальше молчал Кибальчиш. «Я верю в каждого из игроков своей команды», - это все, чего удалось добиться от него целому залу, набитому микрофонами, диктофонами, камерами и другими орудиями пыток.

Черчесов вообще не любит раскрывать свои секреты. Но ключ к разгадке Салаха он дал в интервью «КП» перед чемпионатом мира. «У Салаха в сборной все-таки не такие партнеры, как в «Ливерпуле», - говорил тогда Станислав Саламович. – В сборной ему мяч доставляют на мгновение позже, чем в клубе. Мы должны использовать эту лишнюю секунду».

На этом все. Когда Черчесову предложили найти в рядах своей команды своего «Серхио Рамоса» - человека, который мог бы намеренно усугубить травму Салаха, тренер отрезал четко:

- Рамос это сделал не специально, я уверен. Дай бог, чтобы Салах был здоров и радовал не только болельщиков Египта, но и всего мира. Такие игроки, как он, украшают турниры.

Кажется, и наш тренер попал под влияние «свидетелей Салаха». Да любой попадет, кто видел Мо в деле.

Салаху нужна помощь, даже чтобы надеть футболку

Но с самим Салахом все не так просто. Представители «фараонов» в один голос твердят: «Мо в порядке, он оправился от травмы». Но, чем ближе игра, тем больше сомнений, что это так.

Теперь только факты. Салах не сыграл против Уругвая, хотя главный тренер Экор Купер заявлял, что Мохамед готов почти на 100 процентов. До матча с Уругваем Мохамед не провел ни одной полноценной тренировки – пока все 32 команды впахивали, как проклятые, Мо разрешены были только легкие пробежки и работа с мячом без контакта.

С рукой у Салаха проблемы и сейчас. Говорят, даже надевать футболку на тренировке после матча с Уругваем ему помогали товарищи по команде. А когда к Мо подходят фанаты, чтобы приобнять или похлопать его по плечу, тот сильно нервничает и раздраженно смахивает чужие руки. Но как тогда играть в футбол, где жесткие столкновения в борьбе за мяч неизбежны?

19 июня. 21:00. Россия – Египет. Силы считаются приблизительно равными. Но в этом уравнении есть один неизвестный, от которого зависит если не все, то очень многое.

Почему все так боятся Мохамеда Салаха

Египтянин провел сумасшедший сезон в «Ливерпуле» и вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов. Только полученная Салахом в нем травма позволила «Реалу» отобрать трофей. Вот три цирфы, которые помогут понять, почему Мо так грозен.

- 51 гол забил Салах в этом сезоне во всех турнирах, где выступал, включая отбор на ЧМ. В среднем Мо забивает 1 гол за 93 минуты.

- 32 гола Салах забил в английской Премьер-лиге и стал ее лучшим бомбардиром. Это рекорд лиги – никто до египтянина не забивал столько в самом дорогом чемпионате Европы. У Хари Кейна – 30 голов, у Серхио Агуэро – 21 гол.

- 150 млн. евро оценивается трансферная стоимость Салаха. Вся сборная России стоит 137,8 млн евро.

Что за травма у Салаха

В финале Лиги чемпионов защитник «Реала» Серхио Рамос грубо атаковал Салаха, и тот, падая на газон, очень сильно расшиб плечо. Камеры выхватили рыдающего Мо – он понял, что все очень серьезно и можно остаться без ЧМ-2018. Игрока тут же отвезли в больницу, подозревали вывих плеча, но обошлось – всего лишь серьезное растяжение.

Но эта травма очень болезненна, она не позволяет бороться с соперником – каждое столкновение причиняет страдание. Даже резкий взмах руки может вывести Салаха из строя.

РАСКАЛДЫ

- В случае победы над Египтом, сборная России гарантированно проходит в плей-офф.

- Ничья оставляет неплохие шансы продвинуться дальше. В случае даже возможного поражения команды Черчесова от Уругвая в третьем матче, у нас и у египтян будет по 4 очка. И тогда все решит разница забитых и пропущенных мячей. У нас она сейчас очень хорошая (+5). То есть Египет будет стараться решить все здесь и сейчас.

- Поражение поставит сборную России на грань катастрофы. Тогда нас спасет только победа на Уругваем. Но и тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей, причем у трех команд - России, Уругвая и Египта.

Трибуны арены «Санкт-Петербург» для каскадеров.Фото: Александр ГЛУЗ

На матче Россия – Египет ожидается рекорд посещаемости арены «Санкт-Петербург». На игре Ирана с Марокко пришло посмотреть 62 548 зрителей. На нашем матче должно быть более 64 тысяч. Чтобы все они вместились, на питерской арене установлены дополнительные трибуны. И со стороны они выглядят безумно опасными.

КСТАТИ

Россия — Египет 19 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

Результат этого матча зависит от того, сможет ли принять участие в нем один из лучших игроков мира Мохамед Салах. И если - да, то в каком состоянии будет египетский нападающий, пропустивший почти всю подготовку к ЧМ-2018. (подробности)